Một loại vitamin có thể bảo vệ phổi khi gặp ô nhiễm bụi mịn

24-12-2025 - 17:45 PM | Sống

Một nghiên cứu mới từ Úc cho thấy "nạp" đủ một vitamin sẽ đem lại sự bảo vệ nhất định khi phải tiếp xúc với không khí ô nhiễm do bụi mịn PM2.5.

Theo Science Alert, nhóm nghiên cứu do Đại học Công nghệ Sydney (UTS) dẫn đầu đã tiến hành một loạt thí nghiệm trên chuột và mô người được nuôi cấy để kiểm tra tác dụng của vitamin C đối với các mô phải tiếp xúc với bụi mịn PM2.5.

Bụi mịn PM2.5 nằm trong khí thải giao thông, một trong những thành tố chính tạo nên tình trạng ô nhiễm không khí ở các đô thị hiện đại. Ngoài ra, cháy rừng, bão bụi... cũng đem đến lượng lớn bụi mịn.

Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều nghiên cứu chỉ ra tác hại của các hạt ô nhiễm siêu nhỏ này.

Một loại vitamin có thể bảo vệ phổi khi gặp ô nhiễm bụi mịn - Ảnh 1.

Ô nhiễm không khí do bụi mịn đang là vấn đề lớn đối với nhiều thành phố trên thế giới - Minh họa AI: Thu Anh

Còn vitamin C là một chất chống oxy hóa nổi tiếng, đó là lý do tại sao các nhà nghiên cứu rất muốn thử nghiệm tác dụng bảo vệ của nó chống lại các chất ô nhiễm không khí.

Trong nghiên cứu mới, các tác giả nhận thấy vitamin này bảo vệ chống lại một số tổn thương cốt lõi đối với tế bào mà ô nhiễm không khí thường gây ra cho phổi .

Đặc biệt, vitamin C làm giảm sự hao hụt các "nhà máy năng lượng" của tế bào, tức ti thể, đồng thời giảm tình trạng viêm có hại và ngăn ngừa tế bào bị tổn thương do tác động của stress oxy hóa. Điều này sẽ giúp giảm nguy cơ nhiều bệnh về phổi.

Theo các tác giả, các kết quả ban đầu rất khích lệ, nhưng họ vẫn cần thực hiện thêm nhiều bước nhằm xác định lượng vitamin C phù hợp cho mục đích này.

Tuy nhiên, bạn vẫn có thể để mắt đến loại vitamin này ngay lúc này, nhất là nếu đang sống trong một khu vực bị ô nhiễm không khí.

Cách bổ sung an toàn nhất vẫn là ăn thường xuyên và đa dạng các thực phẩm chứa vitamin C: Trái cây họ cam quýt, táo, ổi, dâu, đu đủ, thơm, cà chua, cà rốt, bông cải xanh và các loại rau màu xanh lá đậm khác...

5 cây này là "khắc tinh" của formaldehyde: Nuốt sạch bụi mịn, tẩy uế khí rất tốt

Theo Anh Thư

Người Lao động

bụi mịn

