Một loạt chuyến bay dự kiến không còn khai thác tại Tân Sơn Nhất

04-10-2025 - 15:04 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Khách hàng bay các chặng này cần lưu ý.

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo về phương án khai thác Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM) và Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai) giai đoạn 1.

Bộ Xây dựng nêu rõ theo báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2020, sân bay Long Thành sẽ khai thác 80% các chuyến bay quốc tế và 10% các chuyến bay nội địa, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khai thác 20% các chuyến bay quốc tế và 90% các chuyến bay nội địa.

Cụ thể, sân bay Long Thành sẽ khai thác toàn bộ đường bay quốc tế từ 1.000 km trở lên; các đường bay khác theo lựa chọn của các hãng hàng không. Phương án khai thác bay nội địa sẽ theo lựa chọn của các hãng hàng không Việt Nam.

Sân bay Long Thành dự kiến vận chuyển 10-12% sản lượng trên đường bay trục Hà Nội/Đà Nẵng - TP HCM của các hãng hàng không Việt Nam.

Với sân bay Tân Sơn Nhất, phương án khai thác đường bay quốc tế sẽ áp dụng cho toàn bộ các đường bay quốc tế dưới 1.000 km (sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác các thị trường giữa TP HCM và Thái Lan, Campuchia và Lào với tỷ trọng 15-17% tổng khai thác quốc tế đến khu vực TP HCM). Phương án khai thác nội địa sẽ theo lựa chọn của các hãng hàng không Việt Nam.

Như vậy, một loạt chặng bay quốc tế sẽ không còn khai thác tại Tân Sơn Nhất và một số chuyến bay nội địa sẽ chuyển về Long Thành.

Với việc phân định khai thác như trên, sân bay Long Thành sẽ khai thác 80% các chuyến bay quốc tế và 10% các chuyến bay nội địa, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khai thác 20% các chuyến bay quốc tế và 90% các chuyến bay nội địa. Nhà nước chủ động điều phối và phân định tỉ lệ khai thác quốc tế - nội địa tại từng cảng theo từng thời kỳ; tiêu chí phân chia sẽ được xem xét lại sau 5 năm đầu khai thác thực tế.

Phương án mới nhất về khai thác chuyến bay quốc tế ở Tân Sơn Nhất và Long Thành

Theo Dy Khoa

