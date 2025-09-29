Lộ trình chuyển chuyến bay từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành

Kịch bản phân chia khai thác giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành vừa được Cục Hàng không báo cáo Bộ Xây dựng, sau khi đánh giá, cân nhắc hai phương án của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV): Long Thành khai thác quốc tế , Tân Sơn Nhất phục vụ nội địa; hoặc duy trì mô hình khai thác bay quốc tế song song giữa hai nơi.

Theo đó, Cục Hàng không đề xuất nguyên tắc và phương án phân chia khai thác sân bay Long Thành - Tân Sơn Nhất theo hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 (2025-2030): Hai sân bay cùng khai thác chuyến bay quốc tế nhưng Long Thành sẽ từng bước giữ vai trò chủ đạo. Thời gian này, các chuyến quốc tế mới hoặc tăng tần suất khai thác đến TP.HCM sẽ không được cấp phép ở Tân Sơn Nhất mà chuyển sang Long Thành. Những hãng muốn dời sang Long Thành sẽ được đáp ứng.

Quá trình phân chia, chuyển đổi được thực hiện phù hợp tiến độ xây dựng, hạ tầng khai thác, giao thông kết nối sân bay Long Thành. Việc chuyển đổi cũng xem xét, thực hiện theo mùa lịch bay, phù hợp thông lệ quốc tế và nhu cầu phát triển của thị trường hàng không tại Việt Nam.

Cảng hàng không Long Thành đang dồn lực thi công để hoàn thành giai đoạn 1, khai thác cuối năm 2025. (Ảnh: ACV).

Từ hè năm 2026, các hãng hàng không được khuyến khích dời chuyến bay đi và đến châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành. Sau đó, sân bay quốc tế mới sẽ mở rộng đường bay đến châu Phi, Trung Đông, Đông Bắc Á, Đông Nam Á...

Trong giai đoạn này, Tân Sơn Nhất vẫn duy trì khai thác các đường bay ngắn dưới 1.000 km của hãng hàng không Việt Nam. Đồng thời, nơi này vẫn đảm nhận phục vụ chính bay nội địa, Long Thành chỉ khai thác một phần.

Giai đoạn sau năm 2030, toàn bộ các chuyến bay quốc tế sẽ chuyển sang Long Thành khi hệ thống giao thông kết nối sân bay hoàn thiện. Nơi đây sẽ trở thành trung tâm hàng không, tích hợp đô thị sân bay, khu thương mại tự do và mạng lưới cao tốc, metro - tương tự mô hình Singapore hay Amsterdam.

Tân Sơn Nhất lúc này chỉ khai thác bay nội địa và các chuyến thương mại quốc tế không thường lệ, hoặc những chuyến bay thuê phục vụ tổ chức, cá nhân...

Theo Cục Hàng không, để đưa ra đề xuất trên, cơ quan này đã phối hợp Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) nghiên cứu, phân tích phương án phân chia khai thác giữa hai sân bay, đồng thời tiếp thu ý kiến của các hãng hàng không, chuyên gia trong nước và quốc tế.

Cục Hàng không cũng phân tích, nếu tập trung đầu mối hàng không tại Long Thành ngay từ đầu, đa số hành khách (chủ yếu xuất phát từ trung tâm TP.HCM) sẽ phải di chuyển quãng đường khoảng 40km, phát sinh thêm chi phí và thời gian. Trong khi đó, sân bay Tân Sơn Nhất chỉ cách trung tâm 6-7km.

Cục Hàng không cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị phương án phân chia khai thác sân bay Long Thành - Tân Sơn Nhất phù hợp với tiến độ hoàn thành hạ tầng kết nối và khả năng phát triển tích hợp đô thị sân bay, trung tâm logistics, khu thương mại tự do cùng sân bay Long Thành.

Ngoài ra, Cục Hàng không cũng kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo đẩy nhanh công tác đầu tư xây dựng các dự án đường bộ, đường sắt kết nối sân bay Long Thành - TP.HCM và các địa phương khác; có chính sách về giá, phí tạo điều kiện cho các hãng hàng không trong quá trình chuyển đổi khai thác.