Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự án mở rộng đường 1,6km ở TP.HCM đội vốn hơn 1.000 tỷ đồng

29-09-2025 - 14:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh trước đây có vốn đầu tư hơn 832 tỷ đồng được nâng lên hơn 1.859 tỷ đồng thuộc dự án nhóm A, sẽ hoàn thành trước 2028.

Tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM khóa X khai mạc sáng 29/9, các đại biểu HĐND TP.HCM thông qua tờ trình của UBND TP điều chỉnh dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh - đoạn từ Vành Đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu.

Tổng mức đầu tư dự án này từ 832.249 tỷ đồng được nâng lên 1.859,183 tỷ đồng. Thời gian đầu tư cũng được thay đổi từ giai đoạn 2017- 2021 thành 2017 - 2028.

Dự án mở rộng đường 1,6km ở TP.HCM đội vốn hơn 1.000 tỷ đồng- Ảnh 1.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh đội vốn hơn 1.000 tỷ đồng. (Ảnh minh họa: Lương Ý)

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (Quận 2 cũ) nay thuộc phường Long Trường trước đây có tổng mức đầu tư 832.249 tỷ đồng, là dự án nhóm B, dự kiến đầu tư và hoàn thiện giai đoạn từ 2017 - 2021. Tuy nhiên hiện vẫn chưa triển khai do chưa thể thực hiện đền bù giải tỏa.

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, việc tăng tổng mức đầu tư là do cập nhật, bổ sung chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (theo quy định pháp luật về đất đai tại thời điểm trình hồ sơ đề xuất điều chỉnh), chi phí di dời hạ tầng kỹ thuật, chi phí xây dựng, quản lý dự án… theo quy định tại thời điểm hiện tại.

Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật là hơn 1.506,5 tỷ đồng, tăng đến 998,597 tỷ đồng so với dự toán trước đây và vượt tổng mức đầu tư dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

Sau tăng vốn đầu tư, dự án cũng chuyển từ nhóm B sang nhóm A, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông. Dự kiến dự án sẽ khởi công và hoàn thành từ quý 4/2026 đến quý 4/2027.

Đường Nguyễn Duy Trinh được coi là điểm đen giao thông của khu vực TP Thủ Đức trước đây và là tuyến đường có lưu lượng giao thông lớn, luôn trong tình trạng ùn tắc giao thông và cũng là tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông khi lưu lượng xe qua lại hàng ngày rất lớn.

Tại kỳ họp thứ 4, HĐND TP.HCM sẽ xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.


Theo Hà Linh

VTC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nghỉ hưu năm 2025, đóng BHXH đủ 29 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?

Nghỉ hưu năm 2025, đóng BHXH đủ 29 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu? Nổi bật

Điểm tên loạt dự án 'khủng', tổng vốn đầu tư hơn 70.000 tỷ đồng, sẽ được Hà Nội 'nhấn nút' khởi công ngay cuối tuần này

Điểm tên loạt dự án 'khủng', tổng vốn đầu tư hơn 70.000 tỷ đồng, sẽ được Hà Nội 'nhấn nút' khởi công ngay cuối tuần này Nổi bật

Lần đầu tiên VN hợp tác với TQ về “cách làm hay” trong 1 lĩnh vực dự kiến thu về 10.000 tỷ đồng mỗi năm

Lần đầu tiên VN hợp tác với TQ về “cách làm hay” trong 1 lĩnh vực dự kiến thu về 10.000 tỷ đồng mỗi năm

13:40 , 29/09/2025
Dự án 7.800 ha, trị giá 300.000 tỷ đồng: Một tập đoàn của Việt Nam quyết hiện thực hóa “kỳ tích sông Hồng”

Dự án 7.800 ha, trị giá 300.000 tỷ đồng: Một tập đoàn của Việt Nam quyết hiện thực hóa “kỳ tích sông Hồng”

11:40 , 29/09/2025
Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

11:30 , 29/09/2025
TP. Hồ Chí Minh vừa vượt Bangkok (Thái Lan) ở một chỉ số

TP. Hồ Chí Minh vừa vượt Bangkok (Thái Lan) ở một chỉ số

11:18 , 29/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên