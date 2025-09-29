Dự án mở rộng đường 1,6km ở TP.HCM đội vốn hơn 1.000 tỷ đồng

Tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM khóa X khai mạc sáng 29/9, các đại biểu HĐND TP.HCM thông qua tờ trình của UBND TP điều chỉnh dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh - đoạn từ Vành Đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu.

Tổng mức đầu tư dự án này từ 832.249 tỷ đồng được nâng lên 1.859,183 tỷ đồng. Thời gian đầu tư cũng được thay đổi từ giai đoạn 2017- 2021 thành 2017 - 2028.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh đội vốn hơn 1.000 tỷ đồng. (Ảnh minh họa: Lương Ý)

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (Quận 2 cũ) nay thuộc phường Long Trường trước đây có tổng mức đầu tư 832.249 tỷ đồng, là dự án nhóm B, dự kiến đầu tư và hoàn thiện giai đoạn từ 2017 - 2021. Tuy nhiên hiện vẫn chưa triển khai do chưa thể thực hiện đền bù giải tỏa.

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, việc tăng tổng mức đầu tư là do cập nhật, bổ sung chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (theo quy định pháp luật về đất đai tại thời điểm trình hồ sơ đề xuất điều chỉnh), chi phí di dời hạ tầng kỹ thuật, chi phí xây dựng, quản lý dự án… theo quy định tại thời điểm hiện tại.

Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật là hơn 1.506,5 tỷ đồng, tăng đến 998,597 tỷ đồng so với dự toán trước đây và vượt tổng mức đầu tư dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

Sau tăng vốn đầu tư, dự án cũng chuyển từ nhóm B sang nhóm A, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông. Dự kiến dự án sẽ khởi công và hoàn thành từ quý 4/2026 đến quý 4/2027.

Đường Nguyễn Duy Trinh được coi là điểm đen giao thông của khu vực TP Thủ Đức trước đây và là tuyến đường có lưu lượng giao thông lớn, luôn trong tình trạng ùn tắc giao thông và cũng là tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông khi lưu lượng xe qua lại hàng ngày rất lớn.

Tại kỳ họp thứ 4, HĐND TP.HCM sẽ xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.



