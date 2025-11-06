Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một mã chứng khoán bị tự doanh CTCK bán ròng đột biến trăm tỷ trong phiên 6/11

06-11-2025 - 17:26 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK bán ròng 355 tỷ đồng trên HOSE.

Một mã chứng khoán bị tự doanh CTCK bán ròng đột biến trăm tỷ trong phiên 6/11- Ảnh 1.

Thị trường chứng khoán phiên 6/10 mở cửa tăng điểm nhẹ và sau đó vận động giằng co. Thanh khoản trong phiên hôm nay có phần giảm mạnh cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư vẫn hiện hữu trên thị trường. Đóng cửa, VN-Index đóng cửa tại 1.642,64, giảm 12,25 điểm, tương đương 0,74%. Giao dịch khối ngoại vẫn là điểm trừ khi nhóm này tiếp đà bán ròng 1.236 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Một mã chứng khoán bị tự doanh CTCK bán ròng đột biến trăm tỷ trong phiên 6/11- Ảnh 2.

Cụ thể, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại MWG với giá trị -152 tỷ đồng, tiếp theo là MSN (-38 tỷ), VHM (-37 tỷ), CTG (-21 tỷ) và PLX (-17 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như HDB (-17 tỷ), VIC (-15 tỷ), VCB (-12 tỷ), FPT (-12 tỷ) và VRE (-12 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, TCB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 25 tỷ đồng. Theo sau là STB (13 tỷ), PVD (4 tỷ), VNM (3 tỷ), FUEMAV30 (2 tỷ), EIB (2 tỷ), ELC (2 tỷ), DCM (2 tỷ), MBB (2 tỷ) và SAM (1 tỷ đồng).


Tuệ Giang

An Ninh Tiền Tệ

