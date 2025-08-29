Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một mã chứng khoán bị tự doanh CTCK bán ròng đột biến trong phiên cuối tuần 29/8

29-08-2025 - 17:57 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK tiếp đà bán ròng 783 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Thị trường chứng khoán mở cửa phiên giao dịch cuối cùng trước dịp Lễ trong sắc xanh. VN-Index ghi nhận những nhịp giằng co và đóng cửa tăng 1,35 điểm lên 1.682,21 điểm. Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN tiếp đà bán ròng đột biến ﻿3.557 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Cụ thể, nhóm CTCK bán ròng đột biến tại VIX với giá trị -106 tỷ đồng, tiếp theo là MWG (-103 tỷ), GMD (-59 tỷ), FPT (-54 tỷ) và HCM (-53 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như HAH (-45 tỷ), VND (-43 tỷ), VHM (-40 tỷ), TPB (-39 tỷ) và VRE (-34 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu VCB được mua ròng 96 tỷ đồng. E1VFVN30 đứng thứ hai trong danh sách mua ròng của tự doanh CTCK với 60 tỷ đồng, theo sau là DXG (41 tỷ), FUEVFVND (41 tỷ), KDH (30 tỷ), HPG (29 tỷ), VPB (21 tỷ), MSN (9 tỷ), SHB (8 tỷ) và BMP (7 tỷ đồng).

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

