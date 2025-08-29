Một mẫu xe tay ga Honda được ưu đãi khủng dịp Quốc khánh: Người mua được tặng kèm xe máy điện

Vừa mới đây, một đơn vị chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu đã thông báo về chương trình ưu đãi nhân dịp Quốc khánh sắp tới. Đơn vị này cho biết khi mua một chiếc Honda SH150 Vetro, người mua sẽ được tặng ngay một chiếc xe máy điện Yadea Vekoo trị giá 14,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây là chương trình của riêng đơn vị này, không phải chương trình của Honda Việt Nam.

Honda SH150 Vetro được ưu đãi mạnh.

Honda SH Vetro là phiên bản đặc biệt do Honda Italia phát triển và sản xuất. Các xe Honda SH Vetro được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ý về Việt Nam.

Điểm đặc biệt của phiên bản Vetro là xe sử dụng lớp vỏ xuyên thấu màu xanh lá cây đậm. Xe được sản xuất giới hạn, chỉ gồm 700 chiếc – trong đó 200 chiếc sở hữu động cơ 125 cc và 500 chiếc là phiên bản 150 cc.

Cần lưu ý rằng mẫu xe được ưu đãi trong chương trình khuyến mãi của đơn vị nhập khẩu là phiên bản 150cc.

Honda SH Vetro có lớp vỏ trong suốt màu xanh lá đậm.

Về mặt trang bị, Honda SH Vetro có nhiều điểm tương đồng với mẫu SH được sản xuất và phân phối chính hãng tại Việt Nam, gồm phanh đĩa ở cả hai bánh, đèn LED toàn bộ, khóa thông minh Smartkey, hệ thống phanh ABS hai kênh trước và sau, cũng như hệ thống chống trượt HSTC.

Điểm đặc biệt tạo nên sự khác biệt của SH Vetro không chỉ nằm ở lớp vỏ trong suốt, mà còn ở bộ phụ kiện thiết kế riêng cho xe. Bộ phụ kiện này bao gồm: Kính chắn gió bản lớn, ốp bảo vệ tay lái trong suốt, thùng đồ trợ lực điện, mũ bảo hiểm Honda và thảm lót sàn.

Tất cả các món phụ kiện đều được thiết kế riêng cho xe, có thể tháo lắp dễ dàng mà không cần chế hay thay đổi kết cấu, do đó người dùng có thể lắp đặt và sử dụng một cách hợp pháp.

Kính gió, bảo vệ tay lái đều là các phụ kiện chính hãng, được thiết kế để tháo lắp dễ dàng mà không thay đổi kết cấu xe.

Trong số các phụ kiện, thùng đồ có lẽ là phần phức tạp và hiện đại nhất.

Thùng có dung tích khoảng 27 lít, đủ để chứa một mũ bảo hiểm full-face và một vài đồ dùng cá nhân khác. Không giống như các thùng lắp ngoài, thùng đồ này có thể kết nối với hệ thống điện của xe, cho phép điều khiển mở khóa bằng nút bấm dưới baga hoặc bằng chìa khóa Smartkey đi kèm.

Cùng với đó, thùng đồ còn có phần hõm và đệm tựa lưng cho người ngồi phía sau, mang lại trải nghiệm thoải mái hơn trong quá trình sử dụng.

Cốp phụ có dung tích 27 lít, có thể kết nối với hệ thống khóa của xe.

Kính chắn gió và ốp bảo vệ tay lái cũng là hai phụ kiện hữu ích, hỗ trợ người sử dụng trong các hành trình dài.

Kính gió bản to có tác dụng cản và phân tán luồng gió ra khỏi người lái, giảm mệt mỏi khi di chuyển đường dài. Trong khi đó, ốp bảo vệ tay lái trong suốt có thể ngăn đá văng vào tay người lái trong quá trình lưu thông trên đường.

Yadea Vekoo.

Trong khi đó, mẫu xe máy điện Yadea Vekoo tặng kèm cũng có nhiều tính năng thú vị. Đây là mẫu xe máy điện dành cho học sinh/sinh viên với tốc độ tối đa chỉ khoảng 38 km/h - do vậy không yêu cầu bằng lái.

Yadea Vekoo sử dụng 4 bình ắc quy Graphene TTFAR 48V22Ah, giúp xe đi được tối đa 65 km, có thể sạc đầy trong khoảng thời gian từ 8 đến 10 tiếng.

Điểm nổi bật của Yadea Vekoo nằm ở các trang bị kết nối, có thể gửi thông báo đến điện thoại khi xe bị dịch chuyển, cho phép theo dõi vị trí và lịch sử di chuyển. Ngoài ra, xe còn có thể mở khóa thông qua kết nối Bluetooth, không cần tới chìa khóa và loại bỏ thao tác mở khóa.