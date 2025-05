Một năm chuyển mình đầy ấn tượng của PGBank

Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên, Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) đã tổng kết tình hình tài chính và thông qua nhiều quyết định quan trọng. Sau sự kiện, ông Nguyễn Văn Hương - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc đã chia sẻ về những dấu ấn và tầm nhìn tương lai của đơn vị.

Ông có thể chia sẻ tổng quan về kết quả hoạt động kinh doanh của PGBank trong năm 2024?

2024 là dấu mốc chuyển mình mạnh mẽ của PGBank và đạt được nhiều thành tựu đáng kể, dù bối cảnh kinh tế toàn cầu và trong nước còn nhiều biến động. Ngân hàng chủ động rà soát, điều chỉnh cơ chế, ban hành các quy định nội bộ, tuân thủ pháp luật và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, việc tối ưu hóa quy trình vận hành, nâng cấp hệ thống nhận diện thương hiệu và mở rộng mạng lưới giao dịch là những bước đi then chốt giúp chúng tôi thiết lập nền tảng vững chắc. Chúng tôi cũng thúc đẩy hoạt động kinh doanh qua việc mở mới 5 chi nhánh và 4 phòng giao dịch, cải tạo nhiều địa điểm với nhận diện thương hiệu mới.

Kết quả, ngân hàng đã tăng trưởng vượt bậc. Trong đó, tổng tài sản của PGBank tăng 32%; dư nợ tín dụng tăng 15,8%; huy động vốn từ khách hàng tăng 21,26%. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng cũng tăng 21% so với năm trước, trong khi tỷ lệ nợ xấu giảm 0,5% xuống 2,07%.

2024 là năm bản lề, đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý của chúng tôi trong hành trình tái cấu trúc và định hình lại vị thế trên thị trường tài chính.

Với 2025, mục tiêu và kế hoạch của PGBank là gì?

Năm nay, tình hình địa chính trị và thương mại toàn cầu dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, với các chính sách về thuế quan của Mỹ và xung đột giữa một số nước chưa có dấu hiệu chấm dứt. Do đó, chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, chính sách tiền tệ các quốc gia bị phân hóa mạnh, tạo sức ép lên tỷ giá, lãi suất và dòng vốn đầu tư sẽ là những thách thức về cạnh tranh và quản trị rủi ro cho ngân hàng.

Trong nước, nền kinh tế có thể vẫn duy trì tăng trưởng với mục tiêu GDP tăng 8% từ Chính phủ, cùng cam kết và hỗ trợ tích cực của Ngân hàng Nhà nước.

Trong bối cảnh đó, PGBank xác định năm 2025 cũng là bản lề, sẵn sàng tăng tốc và bứt phá trong tương lai với mục tiêu phát triển toàn diện, dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 1.001 tỷ. Chúng tôi sẽ hành động quyết liệt, tập trung thực hiện bốn nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tiếp tục tinh gọn hiệu quả bộ máy tổ chức để nâng cao năng suất lao động; Chuyển đổi số mạnh mẽ để gia tăng trải nghiệm khách hàng; Cải tiến quy trình vận hành, tối ưu hóa hiệu suất toàn hệ thống; Quản trị rủi ro và kiểm soát tốt tỷ lệ nợ xấu.

PGBank sẽ hoàn thiện mô hình tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự qua việc thay đổi quy trình và quy chế, phát triển mạng lưới, ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến. Chúng tôi tinh gọn phòng ban chức năng và tự động hóa quy trình nghiệp vụ, triển khai bộ tiêu chuẩn vận hành cho các nghiệp vụ tại chi nhánh, đơn giản hóa bước xử lý hồ sơ vay vốn, rà soát và nâng cấp quy chế nội bộ định kỳ để cập nhật, chuẩn hóa quy trình về quản lý tín dụng, rủi ro.

Mục tiêu trọng tâm khác là cải thiện xếp hạng của PGBank bằng cách nâng cao chất lượng tài sản; tăng vốn, tỷ lệ an toàn vốn, năng lực tài chính; hiệu quả kinh doanh, công tác quản trị điều hành, tối ưu hóa hoạt động, tăng lợi nhuận và cải thiện các chỉ số tài chính quan trọng; áp dụng nhiều mô hình quản trị rủi ro tiên tiến, nâng cao khả năng kiểm soát và giám sát hoạt động đảm bảo đáp ứng các chỉ số về an toàn hoạt động.

Với những định hướng chiến lược này, tôi tin PGBank sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu suất hoạt động và xây dựng nền tảng vững chắc, sẵn sàng cho chặng đường tăng tốc và bứt phá trong tương lai.

Với những định hướng như vậy, PGBank đã đạt được những kết quả gì trong quý 1?

Kết thúc quý I, PGBank đã ghi nhận một số kết quả tương đối tích cực: tổng tài sản đạt 74.890 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ (58.763 tỷ đồng), và tăng 2,5% so với cuối năm 2024 (73.015 tỷ đồng). Huy động vốn thị trường 1 tăng trưởng ổn định, đạt 46.717 tỷ đồng, tăng 25 % so với cùng kỳ (37.244 tỷ đồng), trong khi dư nợ tín dụng đạt 45.347 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ (35.186 tỷ đồng), phản ánh sự linh hoạt trong điều hành tín dụng phù hợp với định hướng Ngân hàng Nhà nước của PGBank.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 242,5 tỷ đồng, tăng mạnh 53,4% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 2,09%, tiếp tục duy trì ở ngưỡng an toàn.

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của thị trường cũng như trên thế giới, trong năm nay, PGBank tập trung triển khai dự án ngân hàng đa kênh hợp nhất - Omni channel banking, xây dựng lại hệ thống ngân hàng lõi để hướng tới hiệu quả vận hành tối ưu. Chúng tôi luôn sẵn sàng với những sự thay đổi để đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường.

Những kết quả khả quan đó chắc hẳn không chỉ đến từ chiến lược kinh doanh mà còn từ yếu tố con người. Ông đánh giá thế nào về vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong kế hoạch phát triển của PGBank?

Văn hóa doanh nghiệp là nền tảng cho sự phát triển bền vững của PGBank. Chúng tôi tập trung vào xây dựng các giá trị cốt lõi đặt sự tận tâm, chuyên nghiệp, uy tín, chuẩn mực trong mọi hành vi lên hàng đầu. Với những giá trị cốt lõi làm tiền đề, chúng tôi triển khai bằng các hành động cụ thể như định kỳ đào tạo và phát triển nhân sự, cải tiến quy trình làm việc, ứng dụng công nghệ mới, duy trì sự minh bạch, công bằng trong mọi hoạt động.

Khẩu hiệu năm 2025 của chúng tôi là "Đồng lòng vươn cao, đổi mới vững bền" nhằm khuyến khích tinh thần sáng tạo trong nội bộ. Theo đó, PGBank sẽ phát động nhiều cuộc thi cải tiến quy trình, hệ thống, số hóa vận hành,… và kỳ vọng góp phần tích cực vào sự bứt phá của ngân hàng trong tương lai.

Chúng tôi tin tưởng với nền tảng chuyển đổi mạnh mẽ trong năm 2024 và chiến lược tập trung, bài bản trong năm 2025, PGBank sẽ tiếp tục phát triển hiệu quả, bền vững và mang lại giá trị lâu dài cho khách hàng, cổ đông và cán bộ nhân viên.