Một ngân hàng được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 3.500 tỷ đồng

Ngày 10/10/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank – mã chứng khoán: HDB).

Cụ thể, NHNN chấp thuận việc HDBank tăng vốn điều lệ tối đa thêm 3.493 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông HDBank thông qua.

Do đây là trường hợp chuyển đổi trái phiếu quốc tế, NHNN yêu cầu HDBank có trách nhiệm thông báo bằng văn bản gửi NHNN qua Cục quản lý ngoại hối theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 9 Thông tư 10/2022/TT-NHNN ngày 29/7/2022 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Ngày 13/10, HDBank cũng đã thông báo hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu. Theo đó, vốn điều lệ của HDBank đã tăng lên hơn 38.594 tỷ đồng. Ngân hàng đã phát hành hơn 349 triệu cổ phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành cho ba cổ đông tổ chức hiện hữu gồm Sky Capital Advisor Pte. Ltd (đăng ký 300 trái phiếu) và hai trái chủ khác là Clarendelle Investment PTE. Ltd (650 trái phiếu) và Core Capital PTE. Ltd (650 trái phiếu). Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu là dự kiến trong năm 2025 và đến hết quý 2/2026 sau khi hoàn thành thủ tục phát hành tại các cơ quan chức năng.

Theo đó, Sky Capital Advisor Pte. Ltd nâng tỷ lệ sở hữu từ 13,3 triệu cổ phiếu lên gần 79 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu là 2,044%. Hai cổ đông ngoại còn lại sở hữu gần 142 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 3,689% vốn của ngân hàng.

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại HDBank do đó tăng từ 16,569% lên 24,149%. Ngân hàng cho biết cổ đông thực hiện chuyển đổi từ trái phiếu trong đợt này là nhà đầu tư uy tín, có định hướng nắm giữ lâu dài, đồng hành cùng HDBank.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/10, giá cổ phiếu HDB của HDBank ở mức 32.650 đồng/cp, tăng hơn 30% từ đầu năm.

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2025 của HDBank đạt hơn 10.000 tỷ đồng, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất kể từ khi thành lập. Tổng tài sản đạt hơn 784.000 tỷ đồng, tăng 12,4% so với đầu năm; dư nợ tín dụng đạt hơn 517.000 tỷ đồng, tăng 18,2% - cao gấp đôi mức tăng trưởng trung bình của toàn ngành.



