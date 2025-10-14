Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một ngân hàng được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 3.500 tỷ đồng

14-10-2025 - 17:42 PM | Tài chính - ngân hàng

Một ngân hàng được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 3.500 tỷ đồng

Ngân hàng vừa hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu để tăng vốn thêm gần 3.500 tỷ đồng.

Ngày 10/10/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank – mã chứng khoán: HDB).

Cụ thể, NHNN chấp thuận việc HDBank tăng vốn điều lệ tối đa thêm 3.493 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông HDBank thông qua.

Do đây là trường hợp chuyển đổi trái phiếu quốc tế, NHNN yêu cầu HDBank có trách nhiệm thông báo bằng văn bản gửi NHNN qua Cục quản lý ngoại hối theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 9 Thông tư 10/2022/TT-NHNN ngày 29/7/2022 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Ngày 13/10, HDBank cũng đã thông báo hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu. Theo đó, vốn điều lệ của HDBank đã tăng lên hơn 38.594 tỷ đồng. Ngân hàng đã phát hành hơn 349 triệu cổ phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành cho ba cổ đông tổ chức hiện hữu gồm Sky Capital Advisor Pte. Ltd (đăng ký 300 trái phiếu) và hai trái chủ khác là Clarendelle Investment PTE. Ltd (650 trái phiếu) và Core Capital PTE. Ltd (650 trái phiếu). Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu là dự kiến trong năm 2025 và đến hết quý 2/2026 sau khi hoàn thành thủ tục phát hành tại các cơ quan chức năng.

Theo đó, Sky Capital Advisor Pte. Ltd nâng tỷ lệ sở hữu từ 13,3 triệu cổ phiếu lên gần 79 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu là 2,044%. Hai cổ đông ngoại còn lại sở hữu gần 142 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 3,689% vốn của ngân hàng.

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại HDBank do đó tăng từ 16,569% lên 24,149%. Ngân hàng cho biết cổ đông thực hiện chuyển đổi từ trái phiếu trong đợt này là nhà đầu tư uy tín, có định hướng nắm giữ lâu dài, đồng hành cùng HDBank.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/10, giá cổ phiếu HDB của HDBank ở mức 32.650 đồng/cp, tăng hơn 30% từ đầu năm.

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2025 của HDBank đạt hơn 10.000 tỷ đồng, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất kể từ khi thành lập. Tổng tài sản đạt hơn 784.000 tỷ đồng, tăng 12,4% so với đầu năm; dư nợ tín dụng đạt hơn 517.000 tỷ đồng, tăng 18,2% - cao gấp đôi mức tăng trưởng trung bình của toàn ngành.


Lan Anh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VPBank đạt 20.400 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng đầu năm, tăng trưởng hơn 47% so với cùng kỳ

VPBank đạt 20.400 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng đầu năm, tăng trưởng hơn 47% so với cùng kỳ Nổi bật

Bức tranh kinh tế Việt Nam 9 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2025

Bức tranh kinh tế Việt Nam 9 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2025 Nổi bật

Cuối ngày 14/10: Giá vàng nhẫn, vàng miếng xuất hiện diễn biến lạ

Cuối ngày 14/10: Giá vàng nhẫn, vàng miếng xuất hiện diễn biến lạ

16:31 , 14/10/2025
Toàn cảnh vụ lùm xùm về dự án tiền số AntEx khiến Shark Bình bị bắt

Toàn cảnh vụ lùm xùm về dự án tiền số AntEx khiến Shark Bình bị bắt

15:44 , 14/10/2025
Ba ngân hàng đầu tiên hé lộ kết quả kinh doanh 9 tháng với nhiều con số ấn tượng

Ba ngân hàng đầu tiên hé lộ kết quả kinh doanh 9 tháng với nhiều con số ấn tượng

15:43 , 14/10/2025
VPBank Private Lounge – Dấu ấn của đẳng cấp và nghệ thuật trải nghiệm thượng lưu

VPBank Private Lounge – Dấu ấn của đẳng cấp và nghệ thuật trải nghiệm thượng lưu

15:00 , 14/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên