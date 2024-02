Một ngân hàng rao bán 30ha đất, giá khởi điểm gần 70 tỷ đồng

Ngân hàng Đông Á chi nhánh An Giang (DongA Bank An Giang) thông báo về việc bán đấu giá 11 lô đất tại ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, nhằm thu hồi nợ vay.



Theo thông báo, tài sản bán đấu giá là 11 lô đất nuôi trồng thuỷ sản là tài sản bảo đảm cho khoản vay của HTX Nuôi trồng Thuỷ sản Chợ Mới. Tổng diện tích 11 lô đất là 294.668m2. Những lô đất này có địa chỉ tại ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Giá khởi điểm của tài sản là hơn 69 tỷ đồng. Tiền đặt trước tương đương 10% giá khởi điểm, tương ứng số tiền là 6,9 tỷ đồng.

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá dự kiến ngày 28/02/2034 tại Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Theo thông báo của ngân hàng này, tài sản đấu giá được bán theo hiện trạng, người mua được tài sản đấu giá được giao tài sản theo hiện trạng thực tế. Trường hợp diện tích đất có biến động giảm so với diện tích đất đấu giá thì không thay đổi về giá trúng đấu, người có tài sản đấu giá không hoàn trả lại cho người mua được tài sản đấu giá phần tiền tương ứng với diện tích đất đo đạc thực tế thiếu so với diện tích đất bán đấu giá. Sau khi giao nhận tài sản, người mua được tài sản đấu giá phải tự liên hệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền để làm thủ tục đăng ký sang tên chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản, theo diện tích đất thực tế.