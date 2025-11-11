Một ngân hàng thông báo giảm lãi suất cho vay tới 2,8%/năm hỗ trợ khách hàng vùng thiên tai

Theo ABBank, đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khắc phục hậu quả bão lũ, hưởng ứng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), nhằm giúp khách hàng sớm ổn định đời sống và phục hồi hoạt động sản xuất - kinh doanh sau hàng loạt đợt bão lũ lớn trong năm 2025.

Cụ thể, khách hàng cá nhân có các khoản vay sản xuất - kinh doanh ngắn hạn sẽ được giảm tối đa 0,75%/năm trong toàn bộ thời gian còn lại của khoản vay. Với các khoản vay trung - dài hạn như vay mua bất động sản, vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm, vay mua ô tô hoặc vay sản xuất kinh doanh trung dài hạn, ABBank áp dụng mức giảm lãi suất tới 2,8%/năm.

Đối với khách hàng SME, nhà băng này đang tiến hành rà soát và thống kê danh mục khách hàng bị ảnh hưởng tại từng khu vực, từ đó xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp. Theo kế hoạch, ngân hàng sẽ áp dụng giảm tối đa 1,5%/năm, trong 3 tháng đối với các khoản vay ngắn hạn và 6 tháng đối với các khoản vay trung - dài hạn, nhằm đồng hành kịp thời và đúng nhu cầu của từng doanh nghiệp.

Ông Phạm Duy Hiếu Tổng Giám đốc ABBank cho hay: "Thông qua chính sách hỗ trợ lãi suất này, ABBANK mong muốn san sẻ phần nào gánh nặng tài chính, giúp khách hàng có thêm nguồn lực để nhanh chóng phục hồi và ổn định đời sống, tiếp tục góp phần phát triển kinh tế địa phương."

Song song với các chương trình hỗ trợ lãi suất, ABBank tiếp tục triển khai nhiều gói vay ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và SME, như vay sản xuất kinh doanh, vay mua nhà, mua xe, vay dành cho đối tượng ưu tiên (cán bộ công chức, viên chức, giáo viên, bác sĩ...) với lãi suất cạnh tranh, thủ tục linh hoạt và giải ngân nhanh gọn.

Bên cạnh nỗ lực đồng hành cùng khách hàng và cộng đồng, ABBank vẫn đang duy trì kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025. Tính đến 31/10/2025, lợi nhuận trước thuế của ABBank đạt trên 3.000 tỷ đồng, hoàn thành 167% kế hoạch năm. Theo ngân hàng này, kết quả này có được nhờ tối ưu hóa doanh thu và kiểm soát chi phí hoạt động hiệu quả, đưa tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) về dưới 30%, phản ánh năng lực quản trị và vận hành ngày càng hiệu quả của nhà băng này.