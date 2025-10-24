Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lợi nhuận tăng trưởng gấp 8 lần, ABBANK hoàn thành 128% kế hoạch cả năm 2025 chỉ sau 9 tháng, chuẩn bị tăng vốn thêm 3.600 tỷ đồng

24-10-2025 - 15:25 PM | Tài chính - ngân hàng

Lợi nhuận tăng trưởng gấp 8 lần, ABBANK hoàn thành 128% kế hoạch cả năm 2025 chỉ sau 9 tháng, chuẩn bị tăng vốn thêm 3.600 tỷ đồng

Kết thúc quý III/2025, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng với lợi nhuận trước thuế đạt hơn hơn 2.300 tỷ đồng, hoàn thành 128% kế hoạch năm 2025, tiếp tục tạo lập các chỉ số hiệu quả hoạt động và năng lực tài chính vững chắc. Đồng thời, ABBANK được NHNN chấp thuận kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.600 tỷ đồng – đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược củng cố năng lực tài chính và phát triển bền vững.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, tính đến hết ngày 30/9/2025, hiệu quả hoạt động của ABBANK tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực so với đầu năm và cùng kỳ năm 2024.

Cụ thể, tổng thu nhập hoạt động đạt 5.274 tỷ đồng. Các chỉ số hiệu quả đều được cải thiện đáng kể so với cùng kỳ: tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 16,5%, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm còn 33% - đến từ việc thu nhập hoạt động tăng đồng thời kiểm soát tốt chi phí. Lợi nhuận trước thuế của ABBANK theo đó đạt 2.301 tỷ đồng, tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ và hoàn thành 128% kế hoạch lợi nhuận năm 2025.

Về quy mô hoạt động, kết thúc quý 3/2025, Huy động từ khách hàng của ABBANK đạt 143.401 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2024 và hoàn thành 124% kế hoạch 2025 - đảm bảo nguồn đầu vào cho tăng trưởng tín dụng vào cuối năm; Tổng tài sản của ABBANK cuối quý 3/2025 đạt 204.475 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024; Dư nợ tín dụng đạt 116.381 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và hoàn thành 91% kế hoạch 2025.

Cùng với sự tăng trưởng về quy mô, mảng Ngân hàng số tiếp tục đóng vai trò động lực trong chiến lược phát triển số hóa của ABBANK nhằm mang lại trải nghiệm tài chính tối ưu, hiện đại, thuận tiện và an toàn cho khách hàng. Nền tảng Ngân hàng số thế hệ mới ABBANK được ra mắt trong năm 2025 đã giúp thu hút thêm khách hàng mới, tăng trải nghiệm sử dụng, tăng tương tác của khách hàng với Ngân hàng. Theo đó, số lượng giao dịch online của khách hàng cá nhân ghi nhận tăng trưởng 49% so với cùng kỳ năm 2024. Cùng với đó, số lượng khách hàng doanh nghiệp giao dịch online thông qua nền tảng ABBANK Business cũng tiếp tục ghi nhận tăng trưởng 20% so với cùng kỳ 2024.

Đặc biệt, thông qua các chính sách điều hành linh hoạt, bám sát diễn biến của thị trường, kết thúc quý 3/2025 chất lượng tài sản của ABBANK tiếp tục có sự cải thiện rõ nét. Nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ ở mức 1,7%, duy trì dưới mức 3% theo hướng dẫn tại Thông tư số 31/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Các chỉ số về chất lượng vốn cũng tiếp tục được đảm bảo theo tiêu chuẩn của NHNN, thể hiện khung vốn vững chắc cho công tác kinh doanh, tạo đà phát triển cho Ngân hàng.

Với những nỗ lực thể hiện cam kết về một Ngân hàng uy tín, hoạt động hiệu quả gắn với sự bền vững, đồng hành cùng sự phát triển của khách hàng và cộng đồng, ngày 22/10/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành công văn số 9241/NHNN-QLGS chính thức chấp thuận đề nghị của ABBANK về việc tăng thêm 3.622.628.660.000 đồng so với mức vốn điều lệ hiện tại (tương đương tăng 35%). Trong đó, tăng vốn thông qua hình thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 3.105.110.280.000 đồng và phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động là 517.518.380.000 đồng. Tổng mức vốn điều lệ dự kiến của ABBANK sau khi tăng là 13.972.996.280.000 đồng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ông Phạm Duy Hiếu – Tổng Giám đốc ABBANK chia sẻ: "Kết quả kinh doanh tích cực trong 9 tháng đầu năm là minh chứng cho định hướng phát triển mà ABBANK kiên định theo đuổi: cân bằng giữa hiệu quả, bền vững và mang đến nhiều giá trị cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng. Việc được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.600 tỷ đồng là bước tiến quan trọng, giúp ABBANK củng cố năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động, phát triển sản phẩm – dịch vụ mới tiện ích hướng tới khách hàng. Từ đó tiếp tục đồng hành cùng khách hàng, cổ đông trong hành trình phát triển lâu dài và bền vững."

Cũng trong ngày 22/10/2025, Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) đã công bố tiếp tục duy trì mức xếp hạng tín nhiệm tổ chức phát hành A- và đánh giá triển vọng ở mức Ổn định (Stable) đối với ABBANK. Theo VIS Rating, ABBANK đã có những cải thiện trong công tác quản trị rủi ro, xử lý nợ xấu cũng như ổn định khả năng thanh khoản, góp phần củng cố niềm tin của thị trường và nhà đầu tư đối với triển vọng tăng trưởng dài hạn. Tổ chức này cũng đánh giá ABBANK có khả năng nâng tín nhiệm nếu tiếp tục thực hiện thành công các biện pháp quản trị rủi ro, xử lý nợ xấu và đẩy mạnh phát triển mảng kinh doanh cốt lõi hướng đến khách hàng./.


Thanh Bình

