Một ngân hàng trả lãi tiết kiệm gần 7%/năm cho khách hàng gửi từ 100 triệu đồng

Nhà vàng tăng giá mua vào vàng miếngNgân hàng Viet A Bank vừa điều chỉnh biểu lãi suất huy động cho ba sản phẩm tiết kiệm gồm: Tiết kiệm Đắc Lộc, Tiết kiệm Đắc Lợi và Tiết kiệm Đắc Tài, với mức lãi suất cao nhất lên đến 6,8%/năm. Chương trình áp dụng cho khách hàng gửi từ 100 triệu đồng trở lên, với nhiều kỳ hạn linh hoạt.

Với Tiết kiệm Đắc Lộc, lãi suất được điều chỉnh tăng lên 6,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, 6,2%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 6,3%/năm cho kỳ hạn 15 tháng, cao hơn từ 0,2 đến 0,6 điểm %/năm so với biểu lãi suất trực tuyến thông thường. Sản phẩm áp dụng cho các kỳ hạn 6, 7, 12, 13 và 15 tháng. Đáng chú ý, nếu khách hàng duy trì số dư cao trong tài khoản thanh toán, lãi suất sẽ được cộng thêm tối đa 0,25%/năm, nâng tổng lãi suất lên 6,55%/năm. Hình thức gửi áp dụng cho cả giao dịch tại quầy và online.

Biểu lãi suất Tiết kiệm Đắc Lộc.

Đối với sản phẩm Tiết kiệm Đắc Lợi, lãi suất cũng được điều chỉnh tăng tại nhiều kỳ hạn. Cụ thể, kỳ hạn 3 tháng là 3,9%/năm, 6 tháng là 5,6%/năm, 7 tháng là 5,7%/năm, 12 tháng là 6,1%/năm, 13 tháng là 6,2%/năm, 15 tháng là 6,3%/năm và kỳ hạn 18 tháng đạt mức cao nhất 6,4%/năm. Mức lãi suất này cao hơn tối đa 0,6 điểm %/năm so với biểu lãi suất thông thường. Khách hàng chỉ cần gửi từ 100 triệu đồng trở lên để tham gia chương trình tại các kỳ hạn nêu trên.

Biểu lãi suất tiết kiệm Đắc Lợi.

Sản phẩm Tiết kiệm Đắc Tài được Viet A Bank cam kết giữ nguyên lãi suất ưu đãi đến hết ngày 31/12/2025, với hai mức ưu đãi linh hoạt. Mức ưu đãi 1 áp dụng phổ biến cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ gồm: kỳ hạn 1 tháng 3,8%/năm, 3 tháng 4,2%/năm, 6 tháng 5,8%/năm, 7 tháng 5,9%/năm, 12 tháng 6,3%/năm, 15 tháng 6,5%/năm và 18 tháng 6,6%/năm.

Biểu lãi suất Tiết kiệm Đắc Tài với ưu đãi 1.

Trong khi đó, mức ưu đãi 2 áp dụng theo chính sách riêng có lãi suất cao hơn, lên tới 6,8%/năm. Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng 4%/năm, 3 tháng 4,4%/năm, 6 tháng 6%/năm, 7 tháng 6,1%/năm, 12 tháng 6,5%/năm, 13 tháng 6,6%/năm, 15 tháng 6,7%/năm và 18 tháng 6,8%/năm. Mức chênh lệch so với biểu lãi suất trực tuyến thông thường có thể lên tới 1 điểm %/năm.

Tiết kiệm Đắc Tài yêu cầu số tiền gửi tối thiểu là 100 triệu đồng và chỉ áp dụng khi giao dịch tại quầy, với các kỳ hạn từ 1 đến 18 tháng.

Biểu lãi suất Tiết kiệm Đắc Tài với ưu đãi 2.

Với mức lãi suất tiết kiệm từ 6%/năm trở lên, hiện có một số ngân hàng áp dụng mà không yêu cầu số dư. Đơn cử như Cake by VPBank áp dụng lãi suất 6%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng và 24-36 tháng.

HDBank áp dụng mức lãi suất 6% cho kỳ hạn 18 tháng. BVBank cũng chi trả 6,1%/năm cho kỳ hạn 60 tháng và 6,0%/năm cho kỳ hạn 48 tháng. VietABank duy trì mức 6,0%/năm duy nhất ở kỳ hạn 36 tháng; Bac A Bank áp dụng mức lãi suất 6% đối với kỳ hạn từ 18-36 tháng.

Một số ngân hàng vẫn triển khai các gói lãi suất đặc biệt cho khách hàng có số dư tiền gửi lớn. Đơn cử như ngân hàng ABBank áp dụng mức 9,65%/năm cho kỳ hạn 13 tháng, nhưng yêu cầu số tiền gửi tối thiểu 1.500 tỷ đồng. Ngân hàng PVcomBank đưa ra lãi suất 9%/năm cho kỳ hạn 12 - 13 tháng với điều kiện số dư từ 2.000 tỷ đồng...



