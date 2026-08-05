Một người có 4 thói quen này chứng tỏ họ rất đáng tin, xứng đáng được giao trọng trách

Nhiều người vẫn nghĩ rằng để được tin tưởng giao trọng trách thì phải có năng lực vượt trội hoặc thành tích nổi bật. Nhưng trên thực tế, sự đáng tin cậy của một người thường không nằm ở năng lực đơn thuần, mà bộc lộ qua những thói quen rất nhỏ trong cách họ đối xử với công việc và những người xung quanh. Dưới đây là 4 thói quen thường thấy ở những người luôn khiến người khác cảm thấy an tâm khi giao phó điều gì đó.

Giữ kín những thông tin được chia sẻ trong niềm tin

Có những người khi được ai đó tâm sự hoặc chia sẻ một thông tin riêng tư, lại vô tình kể lại cho người khác nghe, dù không có ý xấu nhưng vẫn khiến người chia sẻ ban đầu cảm thấy bị phản bội niềm tin. Người đáng tin cậy lại luôn xem việc giữ kín những gì được chia sẻ trong sự tin tưởng là nguyên tắc không thể phá vỡ, bất kể thông tin đó có vẻ quan trọng hay không.

Khả năng giữ bí mật này không chỉ áp dụng với chuyện cá nhân, mà còn thể hiện rõ trong công việc, khi họ được giao những thông tin nhạy cảm của tổ chức. Chính sự kín đáo này khiến người khác cảm thấy an tâm khi chia sẻ hoặc giao phó những vấn đề quan trọng, bởi họ tin rằng thông tin sẽ không bị lan truyền ra ngoài ý muốn.

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Nói đúng những gì mình sẽ làm và làm đúng những gì mình đã nói

Có người thường hứa hẹn rất nhiều nhưng lại không thực hiện đầy đủ, hoặc phóng đại khả năng của bản thân để tạo ấn tượng ban đầu, khiến người khác dần mất niềm tin sau vài lần thất vọng. Người đáng tin cậy lại có thói quen chỉ hứa những gì mình chắc chắn có thể làm được, và một khi đã cam kết, họ luôn cố gắng thực hiện đúng như những gì đã nói.

Sự nhất quán giữa lời nói và hành động này tạo nên một dạng uy tín bền vững, bởi người khác dần học được rằng lời hứa của họ luôn có giá trị thực sự chứ không chỉ là câu nói cho qua chuyện. Đây cũng là yếu tố quan trọng khiến cấp trên hay đồng nghiệp sẵn sàng đặt niềm tin vào những cam kết của họ trong những việc quan trọng hơn.

Thẳng thắn báo cáo khi công việc gặp vấn đề, dù bất lợi cho bản thân

Khi công việc xuất hiện trục trặc, có người có xu hướng che giấu hoặc trì hoãn việc báo cáo, hy vọng có thể tự giải quyết trước khi ai đó phát hiện ra, dù điều này đôi khi khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Người đáng tin cậy lại chọn cách thông báo ngay khi nhận thấy có vấn đề phát sinh, kể cả khi việc đó có thể khiến họ bị đánh giá không tốt trong thời điểm đó.

Sự thẳng thắn này xuất phát từ việc họ đặt lợi ích chung của công việc lên trên cảm giác an toàn cá nhân trước mắt. Khi cấp trên hay đồng nghiệp biết rằng một người sẽ luôn thông báo trung thực về tình hình thực tế, dù tốt hay xấu, họ sẽ có xu hướng tin tưởng giao cho người đó những công việc có tính rủi ro cao hơn mà không lo bị giấu diếm thông tin.

Đối xử nhất quán với mọi người, không thay đổi thái độ tùy theo lợi ích

Có những người chỉ tỏ ra tử tế, nhiệt tình với những ai có thể mang lại lợi ích cho mình, trong khi lại thờ ơ hoặc thiếu tôn trọng với những người ở vị trí thấp hơn hoặc không còn giá trị sử dụng. Người đáng tin cậy lại giữ được cách đối xử nhất quán với tất cả mọi người, bất kể vị trí hay khả năng mang lại lợi ích của người đó đối với bản thân.

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Sự nhất quán trong cách đối xử này thường được những người xung quanh âm thầm quan sát và ghi nhận, bởi nó phản ánh phẩm chất thực sự của một người khi không có động cơ lợi ích chi phối. Những ai giữ được sự chân thành này trong mọi mối quan hệ thường nhận được sự tin tưởng sâu sắc hơn nhiều so với những người chỉ biết cư xử khéo léo với người có quyền lực.

Sự đáng tin cậy không phải là điều có thể xây dựng trong một sớm một chiều, mà là kết quả của việc duy trì nhất quán những nguyên tắc nhỏ qua từng ngày, từng tình huống trong cuộc sống. Nếu nhận ra bản thân đang sở hữu cả bốn thói quen kể trên, đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn xứng đáng được tin tưởng giao phó những trọng trách lớn lao hơn trong tương lai.