Một người phụ nữ dùng 27 năm nuôi lan quân tử chỉ để chờ đợi cảnh tượng này

Ngày 7/3/2026, tài khoản chuyên chia sẻ về cây cảnh Nông dân yêu hoa cỏ đăng tải trênToutiao (nền tảng tổng hợp tin tức, kiến thức và phân phối nội dung số lớn của Trung Quốc) câu chuyện về một người phụ nữ đã dành 27 năm chăm sóc lan quân tử. Hành trình bắt đầu từ mùa xuân năm 1998, khi cô xin một cây con được tách từ nhà hàng xóm. Khi ấy cây mới có 3 chiếc lá, nhỏ và khá yếu. 27 năm sau, cây không chỉ sống khỏe mà còn cho hàng chục bông hoa màu cam đỏ, đồng thời được tách ra thành nhiều cây khác, tạo nên cả một góc vườn quân tử lan.

Những bức ảnh được chia sẻ cho thấy các chùm hoa màu cam đỏ vươn lên giữa những tầng lá xanh đậm, nở dày thành từng cụm. Chủ nhân kể mỗi lần bạn bè tới nhà, nhiều người đều đứng quanh chậu cây để chụp ảnh, thậm chí có người tò mò hỏi cô đã dùng loại phân bón đặc biệt nào. Thế nhưng theo người trồng, phía sau cảnh tượng hiện tại không có bí quyết thần kỳ nào. Thứ khó bắt chước nhất có lẽ lại chính là khoảng thời gian 27 năm mà cô đã dành cho cây.

10 năm đầu, cây chủ yếu chỉ mọc lá

Khi mới mang cây về vào năm 1998, người phụ nữ cũng chỉ là một người mới tập trồng hoa. Cô thậm chí lo lắng chuyện tưới quá nhiều nước sẽ làm cây chết nên phải tìm hiểu cách chăm sóc. Sau đó, cây được đặt ở vị trí gần cửa sổ có ánh sáng tán xạ, tránh nắng quá mạnh vào mùa hè và được chú ý bảo vệ khỏi nhiệt độ quá thấp vào mùa đông. Nhưng nếu nghĩ rằng chỉ vài năm sau cây đã cho những chùm hoa rực rỡ như hiện tại thì hoàn toàn ngược lại. Theo chia sẻ của chủ nhân, trong khoảng 10 năm đầu, lan quân tử không ra quá nhiều hoa mà chủ yếu âm thầm phát triển lá, mỗi năm chỉ thêm khoảng 2 đến 3 chiếc. Người trồng cũng không vì sốt ruột mà cố ép cây phải lớn thật nhanh, cứ như vậy tiếp tục chăm và chờ. Phải tới năm thứ 11, cây mới có một đợt ra hoa khiến cô thực sự bất ngờ. Người phụ nữ kể mình đã quan sát suốt một tuần, từ khi nụ còn xanh cho tới lúc dần chuyển sang sắc cam ấm áp. Đợt đó, cây xuất hiện tới 8 ngồng hoa. Sau hơn một thập kỷ chờ đợi, đây được cô xem như một trong những món quà mùa xuân đáng nhớ nhất mình từng nhận được.

Từ một cây con thành cả góc vườn ngập sắc cam

Sau lần ra hoa đáng nhớ ấy, lan quân tử ngày càng phát triển tốt hơn. Theo chủ nhân, từ những mùa đầu với số lượng hoa còn ít, cây dần cho nhiều hoa hơn và hiện tại có thể xuất hiện hàng chục bông. Cô cũng tách cây để tiếp tục nhân giống ngoài sân, nhờ vậy từ một cây con xin của hàng xóm năm 1998, sau nhiều năm đã hình thành cả một góc vườn quân tử lan. Chính cảnh tượng này khiến nhiều người đến chơi nhà tưởng rằng chủ nhân phải sở hữu một công thức chăm cây đặc biệt. Nhưng nhìn lại 27 năm, cách cô duy trì cây thực tế xoay quanh những điều khá cơ bản: chọn vị trí có ánh sáng phù hợp, không để cây úng nước, bổ sung dinh dưỡng vừa phải và thay chậu khi cần. Không có bước nào quá khó, điều khó nhất là duy trì chúng đủ lâu.

Điều người trồng giữ suốt 27 năm: Không tưới nước theo cảm hứng

Một trong những điều người phụ nữ đặc biệt chú ý suốt nhiều năm là lượng nước. Lan quân tử có bộ rễ thịt, nếu đất thường xuyên ẩm ướt hoặc chậu bị đọng nước, rễ rất dễ bị úng và thối. Vì vậy, cô thường kiểm tra đất trước, khi thấy lớp đất phía trên đã khô mới tưới và mỗi lần tưới đều tưới đủ để nước thoát ra đáy chậu. Thay vì áp dụng cứng một lịch tưới, mọi người có thể dùng ngón tay kiểm tra khoảng 2cm đất mặt. Nếu vẫn còn ẩm thì chưa cần tưới thêm. Khi tưới nên rót từ từ quanh thành chậu, tránh để nước đọng lâu trong đất hoặc đổ trực tiếp vào phần nõn lá. Đây cũng là cách đơn giản để hạn chế một trong những lỗi dễ gặp nhất khi nuôi lan quân tử: chăm quá kỹ nhưng lại vô tình cho cây quá nhiều nước.

Không giấu cây trong góc tối nhưng cũng tránh nắng hè gay gắt

Trong suốt quá trình chăm sóc, người phụ nữ đặt lan quân tử ở gần cửa sổ, nơi có ánh sáng nhưng tránh được nắng mạnh kéo dài. Vào mùa hè, cô sử dụng rèm để giảm ánh nắng trực tiếp, khi điều kiện ánh sáng dịu hơn, cây được tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên nhiều hơn. Đây cũng là điểm người mới trồng dễ hiểu sai. Lan quân tử có thể sống trong nhà nhưng không có nghĩa cây không cần ánh sáng. Đặt cây quá sâu trong một căn phòng thiếu sáng có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng, trong khi phơi dưới nắng gay gắt lại dễ khiến lá bị tổn thương. Một nơi sáng sủa, thông thoáng và có thể điều chỉnh lượng nắng trực tiếp sẽ phù hợp hơn.

Phân bón không phải càng nhiều, hoa càng nở đẹp

Nhìn hàng chục bông hoa trên cây 27 năm tuổi, nhiều người hỏi chủ nhân có sử dụng loại phân đặc biệt nào hay không. Câu trả lời của cô là không. Người phụ nữ chủ yếu bổ sung dinh dưỡng vào giai đoạn cây phát triển và tránh sử dụng phân quá đậm. Bài viết cũng lưu ý không dùng phân hữu cơ chưa được xử lý kỹ bởi điều này có thể gây hại cho bộ rễ. Muốn lan quân tử ra hoa, chỉ tăng lượng phân bón là chưa đủ. Một cây trưởng thành cần đồng thời có bộ rễ khỏe, điều kiện ánh sáng phù hợp và chế độ chăm sóc ổn định. Chính cây trong câu chuyện cũng mất khoảng 10 năm chủ yếu để phát triển trước khi bước sang năm thứ 11 và cho chủ nhân một mùa hoa thực sự đáng nhớ.

Cây sống 27 năm không có nghĩa chiếc chậu cũng dùng suốt 27 năm

Theo kinh nghiệm của người trồng, cô thường kiểm tra và thay chậu khi bộ rễ đã phát triển quá nhiều hoặc giá thể không còn phù hợp. Thời điểm cô lựa chọn thường là sau khi cây kết thúc mùa hoa. Khi thay chậu, những phần rễ hỏng được loại bỏ trước khi cây được trồng lại trong giá thể tơi xốp hơn. Tuy nhiên, thay chậu cũng không phải việc cần làm liên tục. Làm tổn thương quá nhiều rễ khỏe hoặc thường xuyên xáo trộn cây có thể khiến lan quân tử mất thêm thời gian để hồi phục. Nhìn lại cách người phụ nữ chăm cây suốt gần 3 thập kỷ, phần lớn công việc không nằm ở những thao tác cầu kỳ mà ở việc quan sát tình trạng thực tế rồi mới can thiệp.

Cảnh tượng phải mất 27 năm mới có được

Có một điều chính người phụ nữ thừa nhận: những năm đầu, cô cũng từng sốt ruột. Nhìn cây chậm lớn, cô từng mong nó nhanh ra hoa, từng nghĩ đến chuyện tưới thêm nước hay bón thêm phân. Nhưng sau nhiều năm, cô nhận ra lan quân tử không thể lớn theo sự nóng lòng của người trồng. Mùa xuân năm 1998, tất cả bắt đầu bằng một cây con chỉ có 3 chiếc lá. Khoảng 10 năm đầu, cây chủ yếu âm thầm phát triển. Sang năm thứ 11, 8 ngồng hoa xuất hiện và trở thành cột mốc mà chủ nhân nhớ mãi. Những năm sau đó, cây tiếp tục cho nhiều hoa hơn, được tách ra nhân giống và dần tạo thành cả một góc vườn với những chùm hoa màu cam đỏ nổi bật giữa lớp lá xanh.

Có lẽ vì vậy mà cảnh tượng hiện tại trở nên đặc biệt. Người ta có thể mua một chậu lan quân tử đã trưởng thành, cũng có thể học cách tưới nước, bón phân hay thay chậu chỉ trong vài phút. Nhưng riêng 27 năm cây lớn lên từ 3 chiếc lá thành cả một góc hoa rực rỡ thì không có cách nào rút ngắn được bằng một vài mẹo chăm cây.

Theo: Toutiao