Một nhà 4 người tử vong vì thứ "không màu, không vị" rất quen nhưng rất độc

Khung cảnh tĩnh lặng đến rợn người bao trùm lấy xóm nghèo Đá Nha, thuộc làng Quả Oa, thị trấn Bát Cơ (Trấn Hùng, Vân Nam, Trung Quốc). Căn nhà của hộ gia đình họ Ngô vốn dĩ đông đúc với 5 thành viên chung sống. Đêm đó, trời trở lạnh, cả nhà cùng quây quần dùng than đốt để giữ ấm. Khi cơn buồn ngủ ập đến, vì muốn giữ không khí ấm áp trong phòng, toàn bộ hệ thống cửa chính và cửa sổ đều được chốt khóa cẩn thận, không để lại dù chỉ một khe hở nhỏ.

Người thân sống gần đó kể lại, đến khoảng 8 giờ sáng, khi không thấy căn nhà mở cửa hay có bất kỳ tiếng động nào, linh tính có điều bất thường nên đã chạy sang kiểm tra. Sau nhiều lần gõ cửa không có lời đáp, người thân này cùng hàng xóm buộc phải phá cửa xông vào.

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Cánh cửa bật mở, một không khí ngột ngạt xộc thẳng vào mũi. Bốn người gồm hai em nhỏ, người bố và người bà nội đều đã tử vong từ trước, cơ thể bắt đầu lạnh ngắt. Thành viên thứ 5 trong gia đình là người may mắn sống sót duy nhất nhưng cũng rơi vào tình trạng nguy kịch. Ngay lập tức, người này được lực lượng y tế điều động xe cấp cứu đưa đi hồi sức tích cực trong trạng thái hôn mê sâu.

Thủ phạm "không màu, không vị" nhưng cực độc

Điều nguy hiểm là gia đình họ Ngô đốt than sưởi ấm trong khi ngủ và tin rằng chỉ còn ít than, cháy một lúc hết cũng là khi đã ngủ say, sẽ an toàn vì không lo cháy nổ. Thế nhưng, còn 1 thứ nguy hiểm hơn mà họ không lường trước được.

Công bố của CCTV cho hay, qua điều tra hiện trường và giám định pháp y, nguyên nhân chính dẫn đến thảm kịch được xác định là do ngộ độc khí Carbon Monoxide (CO) xuất phát từ bếp than sưởi ấm trong phòng ngủ kín khí. Khác với khí gas thông thường có mùi nồng đặc trưng giúp con người dễ dàng nhận biết, khí CO hoàn toàn không màu, không mùi, không vị và không gây cay mắt hay sặc sụa như khói hay khói bụi.

Theo đại diện Cục Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cùng các chuyên gia thuộc Hiệp hội Độc chất học Hoa Kỳ (SOT), khi các nhiên liệu chứa carbon như than củi, than đá hay củi gỗ cháy trong môi trường thiếu hụt oxy nghiêm trọng, khí CO sẽ sản sinh với nồng độ cực cao.

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Khi nạn nhân hít phải loại khí này lúc đang ngủ, hệ thần kinh trung ương hoàn toàn không nhận được bất kỳ tín hiệu kích ứng nào để phát động phản xạ tỉnh giác hay ho sặc. Báo cáo trên Tạp chí Y học Anh Quốc (The BMJ) giải thích thêm, khi vào máu, CO chiếm giữ tế bào hồng cầu với lực liên kết mạnh gấp 200 đến 250 lần so với oxy, tạo thành hợp chất Carboxyhemoglobin (COHb) bền vững. Khí độc vừa ngắt hoàn toàn nguồn oxy nuôi cơ thể vừa khóa chặt quá trình giải phóng oxy vào mô, khiến tế bào não hoại tử và cơ tim ngừng đập nhanh chóng, đưa các nạn nhân chìm sâu từ giấc ngủ sang hôn mê rồi tử vong.

Thảm kịch này chính là lời hồi chuông cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng khi chúng ta đang tiến dần vào giai đoạn giao mùa. Các chuyên gia thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (China CDC) nhấn mạnh rằng, mỗi khi tiết trời chuẩn bị chuyển sang đợt rét lạnh, số vụ tai nạn ngạt khí ngộ độc CO lại có xu hướng gia tăng đột biến do thói quen tự ý đốt than củi, dùng bếp gas hoặc máy phát điện trong phòng kín để giữ ấm.

Việc một thành viên duy nhất trong gia đình họ Ngô may mắn sống sót cũng được các chuyên gia y khoa giải thích qua cơ chế phân bố không khí. Nạn nhân sống sót thường nằm ở vị trí gần khe cửa rò rỉ oxy, hoặc có thể trạng đáp ứng oxy bù trừ tốt hơn trong những thời điểm đầu trước khi lượng CO tích tụ chạm ngưỡng độc tính tối cấp.

Các giai đoạn nhiễm độc khí CO và cách xử trí khẩn cấp

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo rằng các dấu hiệu ngộ độc CO ban đầu rất dễ bị lầm tưởng với cảm cúm hay mệt mỏi thông thường.

Ở giai đoạn nhẹ, nạn nhân thường chỉ xuất hiện cảm giác đau đầu âm ỉ, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn và yếu cơ. Khi độc tố tích tụ ở mức độ vừa và nặng, các biểu hiện sẽ chuyển sang đau tức ngực, thở dốc khi vận động nhẹ, mất định hướng, da môi chuyển sang màu đỏ thẫm hoặc tím tái, xuất hiện bọt hồng ở đường thở trước khi đi vào hôn mê sâu.

Hãy nhớ 2 điều quan trọng để xử trí tình trạng này:

- Ưu tiên di dời và thông khí: Khi phát hiện nghi vấn có người ngạt khí trong không gian đóng kín, người ứng cứu phải mở tung toàn bộ hệ thống cửa chính và cửa sổ để tạo dòng không khí đối lưu. Cần hít một hơi sâu từ bên ngoài và dùng khăn ướt che kín mũi miệng trước khi lao vào khu vực nhiễm độc, tuyệt đối không bật công tắc điện hay đánh lửa để tránh nguy cơ cháy nổ.

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- Sơ cứu và chuyển viện cấp tốc: Nhanh chóng đưa nạn nhân ra khu vực thoáng khí, đặt nằm bằng phẳng và kiểm tra nhịp thở. Nếu nạn nhân đã ngừng thở, khẩn trương thực hiện ép tim ngoài lồng ngực kết hợp hà hơi thổi ngạt. Nếu nạn nhân còn thở nhưng bất tỉnh, hãy đặt họ nằm nghiêng ở tư thế an toàn để tránh sặc chất nôn, đồng thời lập tức gọi cấp cứu để đến cơ sở y tế có buồng oxy cao áp để giải độc kịp thời.

Nguồn và ảnh: Ifeng News, Yunnam Daily, CCTV