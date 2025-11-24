Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một nhà phân phối hàng công nghệ bị phạt và truy thu thuế hàng tỉ đồng

24-11-2025 - 17:19 PM | Thị trường chứng khoán

DigiWorld bị cơ quan thuế phạt, truy thu và yêu cầu khắc phục tiền thuế đối với tổng số tiền lên gần 7,67 tỉ đồng.

Công ty CP Thế Giới Số (Digiworld, mã DGW) vừa công bố thông tin bất thường về việc nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế từ Cục Thuế với tổng số tiền hơn 7,67 tỉ đồng, bao gồm tiền phạt, truy thu và tiền chậm nộp.

Cụ thể, công ty bị xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,32 tỉ đồng và bị truy thu, tính tiền chậm nộp số tiền 5,739 tỉ đồng do "kê khai đúng nhưng nộp lệch kỳ".  

Bên cạnh đó, công ty còn bị truy thu thêm gần 37 triệu đồng thuế giá trị gia tăng và hơn 2,1 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân và tiền chậm nộp thuế 563,6 triệu đồng. 

Một nhà phân phối hàng công nghệ bị phạt và truy thu thuế hàng tỉ đồng- Ảnh 1.

Digiworld cho biết toàn bộ số tiền này đã được nộp đầy đủ ngay trong ngày nhận quyết định xử phạt nhằm bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và tránh phát sinh thêm chi phí.

Digiworld là một trong những nhà phân phối sản phẩm công nghệ lớn nhất tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực phân phối điện thoại, máy tính, thiết bị điện tử tiêu dùng và mở rộng sang các ngành hàng chăm sóc sức khỏe và tiêu dùng nhanh. 

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DGW đóng cửa phiên giao dịch ngày 24-11 giảm 1.000 đồng, còn 43.900 đồng/cổ phiếu. Dù giảm nhẹ trong phiên, DGW vẫn đang là một trong những mã có diễn biến tích cực, khi tăng gần 10% chỉ trong hơn một tuần qua.

Theo Sơn Nhung

Người Lao Động

