Một nơi tại Tây Bắc lọt top đẹp hàng đầu thế giới, nổi tiếng từ những năm 1920 sắp có khu đô thị sinh thái hơn 2.400 tỷ đồng

UBND tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Khu đô thị sinh thái Đồi chè Ô Quý Hồ, đồng thời chấp thuận liên danh CTCP Đầu tư Ecopark Hải Dương và Công ty TNHH MTV Đầu tư & Phát triển Hồng Phong làm nhà đầu tư thực hiện dự án.

Theo quyết định vừa ban hành, dự án sẽ triển khai tại phường Sa Pa, với diện tích dự kiến hơn 29 ha và quy mô dân số khoảng 1.451 người. Về cơ cấu sản phẩm, nhà đầu tư sẽ xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 152 căn liền kề cao tối đa 4 tầng (1,4 ha) và 251 căn biệt thự cao tối đa 3 tầng (3,5 ha). Bên cạnh mảng nhà ở, dự án cũng dành quỹ đất lớn cho thương mại dịch vụ với khoảng 2,8 ha, gồm khách sạn 5 sao quy mô 300 phòng, nhà hàng, siêu thị và các loại hình vui chơi giải trí.

Hạ tầng giáo dục cũng được tích hợp ngay trong dự án gồm: trường liên cấp tiểu học – THCS cao tối đa 5 tầng (0,2 ha) và trường mầm non cao tối đa 4 tầng (0,09 ha). Theo phê duyệt, dự án không thuộc diện phải bố trí quỹ đất cho nhà ở xã hội.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng hơn 2.400 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư khoảng 360 tỷ, còn lại hơn 2.060 tỷ đồng sẽ được huy động theo hình thức phù hợp với tiến độ triển khai.

Về tiến độ, tỉnh Lào Cai yêu cầu nhà đầu tư nhanh chóng hoàn thiện thủ tục pháp lý để đảm bảo đủ điều kiện khởi công trong quý I/2026. Toàn bộ dự án phải hoàn thành và đi vào vận hành trong quý III/2030.

Chủ đầu tư Ecopark Hải Dương là thành viên Tập đoàn Ecopark –doanh nghiệp đã tham gia nhiều dự án quy mô lớn trên cả nước. Có thể kể đến Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (EcoRivers, hơn 1.100 tỷ đồng) tại Hải Phòng; Khu đô thị ven sông Vinh (liên danh cùng CTCP Đầu tư Phát triển Trí Dương, tổng vốn 1.440 tỷ đồng) và dự án Khu đô thị & nhà ở xã hội tại xã Hưng Hoà (11.346 tỷ đồng) ở Nghệ An.

Đầu năm nay, doanh nghiệp này cũng gây chú ý khi trúng đấu giá khu đất gần 4,3 ha tại trung tâm TP Buôn Ma Thuột cũ với mức giá gần 570 tỷ đồng. Khu đất này trước đây là trụ sở Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk. Sau khi di dời bệnh viện, khu đất được quy hoạch thành tổ hợp khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại và nhà ở thương mại.

Còn công ty Hồng Phong thành lập tháng 4/2016, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, có trụ sở chính đặt tại Khu biệt thự và nhà phố vườn Vạn Tuế - Sago Palm Garden, tỉnh Hưng Yên. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Công Hồng, vị này đang đồng thời đứng tên tại Ecopark Hải Dương.

Kết quả bình chọn của Tạp chí du lịch Times Out với các điểm đến hấp dẫn năm 2024 công bố thị xã Sapa (tỉnh Lào Cai, Việt Nam) là một trong 16 thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới. Nơi đây là thị trấn nghỉ dưỡng nổi tiếng từ những năm 1920. Sau này, thị xã Sa Pa được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích 681km2 và dân số 66.600 người của huyện Sa Pa (Lào Cai). Nằm trên dãy núi Hoàng Liên với độ cao trung bình 1500-1800m so với mực nước biển, đây là thị xã cao nhất Việt Nam. Trong những năm qua, kinh tế Sa Pa có nhiều khởi sắc. Đặc biệt, ngành du lịch của Sa Pa trở nên bùng nổ khi liên tục phá vỡ kỷ lục, trở thành "điểm du lịch vàng" của Lào Cai. Các cơ sở lưu trú liên tục kín phòng với tỷ lệ đặt tới đạt 97% công suất.



