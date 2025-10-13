Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một nước Châu Phi vừa "mạnh tay" chi hơn 50 triệu USD mua một thứ cực quan trọng từ Việt Nam

13-10-2025 - 18:20 PM | Tài chính quốc tế

Đây là con số quan trọng.

TTXVN dẫn số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy khối lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 9/2025 giảm mạnh khi Philippines - thị trường mua gạo lớn nhất của Việt Nam tạm ngưng nhập khẩu.

Trong tháng Chín, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt khoảng 466.800 tấn, tương đương 232,383 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2024, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 9 giảm mạnh, cụ thể giảm 43,27% về số lượng và 54,73% về trị giá.

Cũng tháng 9, Ghana trở thành thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam với gần 22% thị phần.

Nếu Ghana chi gần 22 % trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo tháng 9 (232,383 triệu USD) thì nước này chi khoảng 51,12 triệu USD gạo của Việt Nam trong tháng 9.

Ghana nằm ở Tây Phi, giáp Bờ Biển Ngà ở phía tây, Togo ở phía đông, Burkina Faso ở phía bắc, và vịnh Guinea (Đại Tây Dương) ở phía nam.

Tính lũy kế đến hết ngày 30/9, tổng lượng gạo xuất khẩu đạt 6,825 triệu tấn, thu về 3,486 tỷ USD, giảm 2,05% về sản lượng và giảm 19,98% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Trong niên vụ 2024-25, Ấn Độ đã xuất khẩu khoảng 19,86 triệu tấn gạo, vượt so với mức 16,35 triệu tấn của năm tài khóa trước đó. Cơ quan International Grains Council (IGC) dự báo Ấn Độ sẽ xuất khẩu lên tới khoảng 23,4 triệu tấn trong niên vụ 2025-26, nhờ cầu mạnh từ châu Phi và việc khôi phục xuất khẩu sang châu Á – Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, Ấn Độ cũng đang áp dụng chính sách thắt chặt xuất khẩu phi basmati — theo quy định mới, xuất khẩu gạo không phải basmati chỉ được phép nếu hợp đồng đã được đăng ký với APEDA (Cơ quan phát triển xuất khẩu sản phẩm chế biến nông nghiệp) để kiểm soát tốt hơn dòng chảy gạo ra quốc tế.  Về giá, gạo parboiled (loại 5% tấm) của Ấn Độ đang được báo giá ở khoảng 340-345 USD/tấn, mức thấp nhất trong nhiều năm, do cầu quốc tế yếu và nguồn cung mạnh. Đối với loại gạo “tấm 100%”, Ấn Độ cũng vừa cho phép xuất khẩu để giảm tồn kho dư thừa.

Thái Lan đang chịu áp lực lớn hơn, đặc biệt khi giá gạo xuất khẩu đã rớt xuống mức thấp kỷ lục trong gần 18 năm do nguồn cung dư thừa và nhu cầu quốc tế yếu. Cụ thể, loại gạo trắng 5% (5% tấm) của Thái hiện được giao dịch ở khoảng 347 USD/tấn (FOB) vào ngày 25/9, giảm khoảng 9 USD/tấn so với tuần trước và cũng thấp hơn khoảng 8 USD so với tháng trước.

Trong một ghi nhận khác, Thái Lan cũng đã xuất khẩu gạo loại 5 % đánh bóng (polished) với giá từ 365-370 USD/tấn, nhưng mức lợi nhuận tới nông dân rất thấp (khi quy đổi ra lúa tươi) so với năm ngoái.

Về khối lượng xuất khẩu, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2025, Thái Lan đã xuất khẩu khoảng 6,9 triệu tấn gạo, giảm 1,6 % so với cùng kỳ năm trước, với giá trị xuất khẩu vào khoảng 3,5 tỷ USD.

