WHO cảnh báo "bệnh chảy máu mắt" lan rộng tại châu Phi

06-09-2025 - 10:45 AM | Tài chính quốc tế

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo dịch tả và bệnh "chảy máu mắt" nghi ngờ do virus Marburg gây ra đang lây lan ở một số quốc gia.

Ảnh minh họa: Unilad

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phát đi cảnh báo y tế khẩn cấp sau sự bùng phát của một ổ "dịch chảy máu mắt" có tỷ lệ tử vong rất cao tại một khu vực ở châu Phi. Bệnh này do virus Marburg gây ra, thường bị gọi là "bệnh chảy máu mắt" do khả năng phá hủy mạch máu, gây xuất huyết ở nhiều cơ quan, kể cả nhãn cầu.

Ít nhất 8 người tử vong sau khi xuất hiện các triệu chứng tương tự như mắc Ebola tại tỉnh Kasai, Cộng hòa dân chủ Congo. Những mẫu bệnh phẩm đã được gửi đi xét nghiệm để xác định chính xác mầm bệnh. Các phòng thí nghiệm vẫn trong giai đoạn phân tích những mẫu bệnh phẩm.

Nhà chức trách Congo nghi ngờ virus Marburg (MVD) - một chủng "họ hàng" của Ebola - là tác nhân gây ra đợt bùng phát này. MVD có tỷ lệ tử vong rất cao. Marburg lây lan qua tiếp xúc giữa người với người, qua vết thương trên da, niêm mạc của mắt, mũi và miệng. Virus cũng có thể lây truyền qua máu hoặc chất dịch cơ thể (nước tiểu, nước bọt, mồ hôi, phân, chất nôn, sữa mẹ, nước ối và tinh dịch) của người bệnh. Người chạm vào các đồ vật chứa chất dịch của bệnh nhân cũng có thể mắc bệnh.

WHO cảnh báo "bệnh chảy máu mắt" lan rộng tại châu Phi- Ảnh 2.

(Ảnh: Getty)

Đối tượng dễ mắc bệnh là người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, đặc biệt là các thành viên trong gia đình chăm sóc họ tại nhà hoặc nhân viên bệnh viện.

Sau thời gian ủ bệnh từ  2 - 21 ngày, các triệu chứng khởi phát đột ngột, gồm sốt, ớn lạnh, nhức đầu và đau cơ. Đến ngày thứ 5, người bệnh có thể bị phát ban dát sẩn, nổi rõ nhất trên thân (ngực, lưng, bụng). Các biểu hiện khác là buồn nôn, nôn, đau ngực, đau họng, đau bụng và tiêu chảy. Triệu chứng nghiêm trọng hơn là vàng da, viêm tụy, sụt cân nghiêm trọng, mê sảng, sốc, suy gan, xuất huyết ồ ạt và rối loạn chức năng đa cơ quan.

Trước nguy cơ lây lan trong cộng đồng, chính quyền Congo đã cách ly hàng trăm người và khẩn trương khử trùng khu vực có ca bệnh. Virus Marburg lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết cơ thể, hoặc qua vết thương hở và niêm mạc ở mắt, mũi, miệng.

Toàn cảnh dịch sốt Chikungunya lan nhanh trên toàn thế giới: 240.000 ca mắc, 90 người tử vong; WHO ban hành cảnh báo

Theo Quỳnh Chi

VTV

