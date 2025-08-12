Toàn cảnh dịch sốt Chikungunya lan nhanh trên toàn thế giới: 240.000 ca mắc, 90 người tử vong; WHO ban hành cảnh báo
Dịch sốt Chikungunya đang lan nhanh trên toàn cầu với hàng trăm nghìn ca mắc với nhiều điểm nóng.
- 11-08-20251.387 ca mắc mới virus Chikungunya được phát hiện tại Quảng Đông (Trung Quốc), chuyên gia cảnh báo nên cảnh giác
- 09-08-2025Số ca sốt do virus chikungunya tăng gấp đôi, Singapore nâng cao cảnh báo y tế
- 08-08-2025Virus Chikungunya "phá hủy nội tạng" bùng phát khiến WHO phát đi kêu gọi hành động khẩn cấp nguy hiểm thế nào?
Đời sống & pháp luật
