1.387 ca mắc mới virus Chikungunya được phát hiện tại Quảng Đông (Trung Quốc), chuyên gia cảnh báo nên cảnh giác

11-08-2025 - 14:10 PM | Tài chính quốc tế

Khu vực trung tâm của đợt bùng phát dịch đã báo cáo số ca mắc mới giảm so với tuần trước.

Theo tờ Dương Thành Vãn Báo đưa tin hôm Chủ nhật (10/8), tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, đã cơ bản kiểm soát được đợt bùng phát sốt Chikungunya với 1.387 ca mắc mới trong 7 ngày qua. Con số này giảm mạnh so với gần 3.000 ca mắc mới mỗi tuần trong hai tuần trước đó. Giám đốc Viện Phòng chống Bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tỉnh Quảng Đông (Guangdong CDC), ông Kang Min cho biết, tốc độ gia tăng ca bệnh tại Phật Sơn, khu vực trung tâm của đợt bùng phát, đã được kiểm soát sơ bộ. Những thành quả phòng chống dịch gần đây cũng đã được củng cố hơn nữa.

Các ca bệnh mới chủ yếu phân bố rải rác khắp tỉnh, với 1.212 ca tại Phật Sơn, 103 ca tại Quảng Châu và 39 ca tại Trạm Giang theo số liệu từ Guangdong CDC. Tại một cuộc họp báo hôm thứ Bảy, các quan chức Phật Sơn cho biết những nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh đã đạt được kết quả ban đầu. Phó Thị trưởng Phật Sơn, ông Wen Xi, cho biết số ca mắc sốt Chikungunya mới hàng ngày được báo cáo trong thành phố đã giảm xuống còn 148 ca vào ngày 8/8, so với 647 ca được phát hiện vào ngày 19/7, ngày cao điểm của dịch bệnh. Số ca bệnh được báo cáo trong thành phố đã giảm đều đặn kể từ ngày 29/7, với số ca mắc mới hàng ngày giảm xuống dưới 200 ca trong 5 ngày liên tiếp vừa qua.

1.387 ca mắc mới virus Chikungunya được phát hiện tại Quảng Đông (Trung Quốc), chuyên gia cảnh báo nên cảnh giác- Ảnh 1.

Nhờ nhiều đợt dọn dẹp ổ dịch và tăng cường kiểm soát muỗi tại các khu vực bị ảnh hưởng, mật độ muỗi đã giảm đáng kể. Ông Kang Min khẳng định nguy cơ lây truyền dịch bệnh đã được kiểm soát tại thành phố. Mật độ muỗi ở hầu hết các làng và cộng đồng liên quan đến dịch bệnh đã giảm rõ rệt, làm giảm đáng kể nguy cơ lây truyền trong cộng đồng. Chuyên gia y tế Zhuang Shilihe (Quảng Châu) cho biết sốt Chikungunya có thời gian ủ bệnh nên hiệu quả của các biện pháp kiểm soát muỗi không phải là ngay lập tức. Thông thường, phải mất 1 đến 2 tuần để các biện pháp này phát huy tác dụng. Vì vậy, việc duy trì các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát vẫn là điều quan trọng nhất để củng cố kết quả.

Mặc dù các biện pháp kiểm soát trước đây đã được chứng minh là hiệu quả, thể hiện qua việc số ca bệnh giảm, nhưng mùa hè dài ở Quảng Đông và khả năng tích tụ nước mới do bão có nghĩa là tình hình vẫn nghiêm trọng. Ông Zhuang nhấn mạnh các biện pháp hiện tại phải được duy trì mà không được chủ quan, và các khu vực ngoài Phật Sơn cũng nên cảnh giác.

Dịch Chikungunya lan rộng: Hồng Kông (Trung Quốc) ghi nhận thêm ca mới, tất cả đều có chung một điểm

Theo Chi Chi

