Một “ông lớn” muốn đầu tư dự án 276ha tại Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Cổng thông tin điện tử Thành Phố Đà Nẵng mới đây đã thông tin về việc Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA) đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 7 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore là doanh nghiệp đã gửi hồ sơ.

Được biết, dự án này được triển khai tại xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Diện tích khoảng 276 ha. Mục tiêu dự án: Đầu tư, xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng (bao gồm hoạt động quản lý, điều hành).

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí số 5, thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Trước đó, Công ty TNHH FTZ Kita Trung Nam đã nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 6 Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Dự án được triển khai tại xã Bà Nà, với mục tiêu đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng và cho thuê đất đã có hạ tầng kỹ thuật; đồng thời đầu tư xây dựng, cho thuê các công trình thương mại, dịch vụ trong Khu thương mại tự do.

Bên cạnh đó, dự án hướng tới hình thành khu phức hợp thương mại - dịch vụ quốc tế, gồm các lĩnh vực như R&D và công nghệ cao, lưu trú, y tế, giáo dục, mua sắm miễn thuế, giải trí, MICE, thương mại điện tử xuyên biên giới, kho bãi và logistics.

Bản đồ 7 vị trí quy hoạch các phân khu chức năng của Khu Thương mại tự do Đà Nẵng. Nguồn: Báo Chính Phủ.

Theo Quyết định 1142, Khu thương mại tự do Đà Nẵng có quy mô khoảng 1.881 ha, được bố trí tại các vị trí không liền kề, với các khu chức năng gồm sản xuất, logistics; thương mại - dịch vụ; công nghiệp công nghệ số, công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo và các loại hình khu chức năng khác.

Khu thương mại tự do được bố trí tại 7 vị trí. Trong đó, vị trí 1 có diện tích 100 ha, nằm trên địa bàn phường Hải Vân; vị trí 2 có diện tích 77 ha và vị trí 3 có diện tích 500 ha, cùng thuộc phường Hải Vân.

Tại xã Bà Nà, vị trí 4 có diện tích 559 ha, vị trí 5 rộng 90 ha và vị trí 6 có diện tích 154 ha. Vị trí 7 có diện tích 401 ha, thuộc địa bàn xã Hòa Vang và xã Bà Nà.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng không chỉ được đánh giá như một khu ưu đãi đầu tư mà được định vị là hạ tầng kinh tế chiến lược, gắn với chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, Khu thương mại tự do Đà Nẵng cũng đóng vai trò công cụ quan trọng trong đổi mới mô hình tăng trưởng.