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Một Phó Tổng Giám đốc bị "call margin"

| | Thị trường chứng khoán

Một Phó Tổng Giám đốc bị "call margin"

Việc bán giải chấp cổ phiếu dự kiến bán bắt đầu từ ngày 22/9/2026.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital vừa thông báo về việc bán giải chấp chứng khoán ký quỹ của khách hàng là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại Công ty Cổ phần Kosy (mã chứng khoán: KOS).

Cụ thể, Chứng khoán Capital dự kiến bán giải chấp 309.400 cổ phiếu KOS thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kosy. Thời gian dự kiến bán bắt đầu từ ngày 22/9/2026. Việc bán có thể kéo dài cho đến khi khách hàng đảm bảo được tỷ lệ ký quỹ theo quy định của Chứng khoán Capital hoặc thanh toán hết toàn bộ các khoản nợ cho công ty chứng khoán.

Bà Thảo sinh năm 1978, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách khu vực Tây Bắc của công ty. Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026, bà Thảo nắm 7,225 triệu cổ phiếu KOS, tương ứng 3,34% vốn.

Bà Thảo bị CTCK call margin trong bối cảnh cổ phiếu KOS giảm sàn gần 7% trong phiên 2/29, thị giá rơi xuống mức 26.000 đồng/cp.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu hợp nhất sáu tháng đầu năm 2026 của KOS đạt 723tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 15 tỷ đồng, lần lượt tăng 9% và 50% so với cùng kỳ năm trước.

An Thái

Việt Nam hàng ngày

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