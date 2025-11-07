Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một phụ nữ ở Hà Nội vừa mất 4 tỷ đồng, công an cảnh báo tất cả người dân không tải ứng dụng này

07-11-2025 - 12:32 PM | Kinh tế số

Ứng dụng “AJB DIRECT” là một app giả mạo được thiết kế với giao diện mô phỏng gần như thật khiến người dùng dễ nhầm tưởng là nền tảng giao dịch chứng khoán hợp pháp.

Công an Đà Nẵng cho biết, mới đây, một vụ lừa đảo nghiêm trọng đã xảy ra tại Hà Nội khi bà H. bị chiếm đoạt số tiền lên tới 4 tỷ đồng sau khi đầu tư vào một mã cổ phiếu được cam kết sinh lời 777%, tương đương 7,77 tỷ đồng. 

Thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng được dàn dựng tinh vi từng bước như sau:

Một phụ nữ ở Hà Nội vừa mất 4 tỷ đồng, công an cảnh báo tất cả người dân không tải ứng dụng này- Ảnh 1.

Vụ việc bắt đầu từ lời mời tham gia các nhóm “học đầu tư chứng khoán” trên các nền tảng mạng xã hội.

Một phụ nữ ở Hà Nội vừa mất 4 tỷ đồng, công an cảnh báo tất cả người dân không tải ứng dụng này- Ảnh 2.

Tại đây, nạn nhân được hướng dẫn cài đặt ứng dụng “AJB DIRECT” – một app giả mạo được thiết kế với giao diện mô phỏng gần như thật, hiển thị đầy đủ các chỉ số như VN-Index, VN30-Index, HNX-Index… khiến người dùng dễ nhầm tưởng là nền tảng giao dịch chứng khoán hợp pháp.

Một phụ nữ ở Hà Nội vừa mất 4 tỷ đồng, công an cảnh báo tất cả người dân không tải ứng dụng này- Ảnh 3.

Để tạo lòng tin, các đối tượng giả danh chuyên gia tư vấn chứng khoán, đưa ra những nhận định cụ thể về các mã cổ phiếu “hot”, mời chào nạn nhân thử nghiệm giao dịch theo “lệnh đánh lên, đánh xuống”.

Một phụ nữ ở Hà Nội vừa mất 4 tỷ đồng, công an cảnh báo tất cả người dân không tải ứng dụng này- Ảnh 4.

Không dừng lại ở đó, chúng còn lôi kéo người chơi mua các mã cổ phiếu nội bộ như ESOP, IPO của các doanh nghiệp lớn với cam kết lợi nhuận cao, từ đó chiếm đoạt tài sản.

Trước tình trạng này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không đầu tư, mua bán chứng khoán thông qua các website, ứng dụng không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các nền tảng hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường. 

Người dân cần cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin pháp lý của ứng dụng và chỉ giao dịch qua các sàn chứng khoán chính thống được cấp phép như HOSE, HNX, UPCoM.

Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất hoặc liên hệ với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để được hỗ trợ kịp thời. 

Tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai trên các nền tảng mạng xã hội hoặc ứng dụng không xác thực.

