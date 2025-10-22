Một quốc gia châu Âu lần đầu tiên phát hiện thấy muỗi: Bắt được 3 con gồm 2 cái và 1 đực

Lần đầu tiên người ta phát hiện muỗi ở Iceland khi khu vực này ấm lên do biến đổi khí hậu.

Loài côn trùng mang mầm bệnh này lần đầu tiên được phát hiện bởi người đam mê côn trùng Björn Hjaltason, người đã đăng lên nhóm Facebook Insects in Iceland về một "con ruồi lạ" mà anh phát hiện vào ngày 16 tháng 10.

Hjaltason, người sống tại thị trấn vườn Kjós, đã thu thập con côn trùng này và phát hiện ra đó là một con cái, ông viết.

Nhà côn trùng học Matthías Alfreðsson thuộc Viện Khoa học Tự nhiên Iceland đã xác nhận với The Guardian rằng có ba con muỗi - hai con cái và một con đực - đã bị bắt bằng dây thừng rượu vang đỏ dùng để thu hút bướm đêm.

Theo Viện Y tế Quốc gia, loài muỗi này là Culiseta annulata, một loài chịu lạnh, sống ở vùng Cổ Bắc Cực, bao gồm Bắc Phi, Châu Âu và Châu Á, phía bắc dãy Himalaya. C. annulata là loài muỗi phổ biến nhất được tìm thấy ở Vương quốc Anh. Dina Fonseca, nhà côn trùng học và giám đốc Trung tâm Sinh học Véc tơ tại Đại học Rutgers, cho biết với ABC News rằng loài muỗi này cũng đã được đưa vào Canada và miền bắc Hoa Kỳ.

Fonseca cho biết C. annulata thường đẻ trứng trong các vật chứa nhân tạo như thùng chứa nước mưa, xô, bể chứa, chậu hoa và lốp xe bỏ đi, giúp chúng dễ dàng phát triển sang các khu vực mới.

Một con muỗi gây bệnh giun đũa (Culiseta annulata) được hiển thị trên màn hình kiểm soát được kết nối với kính hiển vi trong phòng thí nghiệm theo dõi muỗi tại Viện Friedrich-Loeffler (FLI) trên đảo Riems của Đức.

Theo Báo cáo đánh giá dân số thế giới, Iceland trước đây là một trong hai khu vực có khí hậu quá lạnh để muỗi sinh sống. Khí hậu và điều kiện sinh thái đặc biệt của đất nước này trước đây không thuận lợi cho muỗi, đặc biệt là do thiếu nước ấm, nước đọng mà loài côn trùng này cần để sinh sản.

Tuy nhiên, Iceland có nhiều cây xanh và nhiệt độ theo mùa thích hợp cho côn trùng sinh sống, điều này có thể khiến muỗi di cư đến đó khi nhiệt độ ấm lên.

Theo World Weather Attribution, Iceland đang ấm lên với tốc độ nhanh gấp 4 lần so với phần còn lại của bán cầu bắc do luồng không khí ấm liên tục từ phía nam tràn vào.

Theo World Population Review, hiện nay Nam Cực là nơi duy nhất trên Trái Đất không có loài côn trùng truyền bệnh này.

Theo Chương trình Muỗi Thế giới, biến đổi khí hậu đang làm trầm trọng thêm các bệnh do muỗi truyền, bởi nhiệt độ ấm hơn cho phép loài côn trùng này mở rộng phạm vi hoạt động và sinh sản với tốc độ cao hơn. Hiện nay, các bệnh do muỗi truyền, chẳng hạn như sốt rét và sốt xuất huyết, đang có xu hướng gia tăng ở châu Âu, trong khi các bệnh đặc hữu đã tồn tại ở khắp châu Phi cận Sahara, Đông Nam Á và Mỹ Latinh.

Ảnh minh họa

Ryan Carney, phó giáo sư tại Khoa Sinh học Tích hợp của Đại học Nam Florida, phát biểu với ABC News rằng hiện tượng nóng lên toàn cầu là "cơn bão hoàn hảo" đối với muỗi và các bệnh lây truyền qua muỗi vì nó ảnh hưởng đến hầu hết mọi bước trong quá trình lây truyền.

Thời tiết ấm hơn tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường sống của muỗi - từ nơi sinh sản đến việc mở rộng phạm vi hoạt động, Carney cho biết. Lượng mưa và độ ẩm cao hơn dẫn đến sự gia tăng số lượng muỗi do muỗi phát triển nhanh hơn và khả năng sống sót cao hơn, cũng như mùa muỗi kéo dài hơn và tỷ lệ đốt tăng lên, ông nói thêm.

Carney cho biết nhiệt độ cao hơn cũng có nghĩa là sự phát triển nhanh hơn và số ca mắc bệnh do muỗi truyền cao hơn, trong khi căng thẳng do nhiệt có thể làm trầm trọng thêm các bệnh này ở vật chủ.

Carney cho biết: "Nhiệt độ cao hơn thường khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn".

Tuần trước, Sở Y tế Tiểu bang New York đã xác nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh sốt chikungunya lây nhiễm tại địa phương.

Theo Hiệp hội Kiểm soát Muỗi Hoa Kỳ, mỗi năm trên toàn thế giới có hơn 1 triệu người tử vong do bệnh do muỗi truyền.

Carney ăn mừng vì một nhà khoa học công dân đã phát hiện ra loài muỗi ở Iceland.

"Đây là một ví dụ tuyệt vời nữa về giá trị của các nhà khoa học công dân trong việc phát hiện sự xâm nhập của các loài muỗi truyền bệnh ở những khu vực mới", Carney nói. "Tôi cũng khuyến khích công chúng sử dụng bất kỳ ứng dụng khoa học công dân nào hiện có - iNaturalist, Mosquito Alert, và GLOBE Observer của NASA - để đóng góp dữ liệu giúp các nhà khoa học theo dõi muỗi trong khu vực của họ."

Nguồn: ABC News