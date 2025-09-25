Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một quốc gia Đông Nam Á ra tối hậu thư cho Facebook, buộc Zuckerberg mạnh tay với lừa đảo online nếu không muốn lĩnh án phạt 2 tỷ đồng/ngày

25-09-2025 - 19:28 PM | Tài chính quốc tế

Hạn chót để Meta, công ty mẹ Facebook, thục hiện các biện pháp nhằm hạn chế lừa đảo mạo danh trên Facebook ở quốc gia này là ngày 30/9.

Một quốc gia Đông Nam Á ra tối hậu thư cho Facebook, buộc Zuckerberg mạnh tay với lừa đảo online nếu không muốn lĩnh án phạt 2 tỷ đồng/ngày- Ảnh 1.

Đây là chỉ thị đầu tiên theo Đạo luật về Tác hại HÌnh sự Trực tuyến (OCHA) của Singapore. Theo đó, đế chế do Mark Zuckerberg đồng sáng lập sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 1 triệu đô la Singapore (780.000 USD) nếu không tuân thủ sau hạn chót.

Ngoài việc triển khai các biện pháp nhận dạng khuôn mặt nâng cao, Meta cũng sẽ được yêu cầu ưu tiên xem xét báo cáo của người dùng cuối từ Singapore để giảm thiểu các quảng cáo, bài đăng, tài khoản mạo danh lừa đảo tại Singapore.

Trong trường hợp Meta tiếp tục không tuân thủ quy định, mức phạt sẽ được nâng lên 100.000 đô la Singapore cho mỗi ngày.

Ý định tuyên chiến với lừa đảo online của Singapore được công bố lần đầu ngày 3/9 tại Hội nghị Thượng đỉnh Chống lừa đảo toàn cầu tại châu Á. Trong khi đó, số lượng các vụ lừa đảo, mạo danh quan chức chính phủ Singapore, đang gia tăng.

Từ tháng 6/2024 đến tháng 6/2025, Singapore ghi nhận sự gia tăng đáng kể số vụ lừa đảo trên Facebook bằng hình thức này. Thậm chí, hình ảnh hoặc video của các quan chức chính phủ còn được sử dụng trong các quảng cáo, tài khoản hoặc trang giả mạo doanh nghiệp để lừa đảo. Cảnh sát Singapore đã chặn 2.000 quảng cáo lừa đảo trong cùng giai đoạn.

“Facebook là nền tảng hàng đầu mà những kẻ lừa đảo sử dụng để thực hiện các vụ lừa đảo mạo danh như vậy. Việc ngăn chặn sự gia tăng các vụ lừa đảo mạo danh như vậy rất quan trọng trong việc bảo vệ công chúng khỏi tổn hại và duy trì niềm tin vào Chính phủ và các tổ chức công của chúng ta”, Bộ Nội vụ Singapore cho biết.

Theo phía nhà chức trách Singapore, mặc dù Facebook đã có những động thái nhằm ngăn chặn lừa đảo mạo danh trên toàn cầu nhưng vẫn chưa đủ để giảm thiểu lo ngại. Chính vì thế, Cảnh sát Singapore ban hành chỉ thị này tới Meta nhằm nhấn mạnh mức độ quan tâm của chính phủ nước này.

Các nền tảng trực tuyến khác ở Singapore cũng sẽ sớm nhận yêu cầu tương tự.

Phía Meta khẳng định việc mạo danh hoặc sử dụng quảng cáo lừa đảo bằng hình ảnh người nổi tiếng là hành vi vi phạm chính sách cộng đồng của công ty. Phía Meta cho biết họ sẽ xóa vĩnh viễn tài khoản nếu phát hiện hành vi này. Meta cũng khẳng định họ đã triển khai xác minh các nhà quảng cáo và sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và đưa ra những hành động pháp lý chống lại những kẻ đứng sau các vụ lừa đảo.

Tham khảo: CNA﻿

Cảnh báo trung tâm lừa đảo Myanmar chuyển hướng tiếp cận các "con mồi", hàng loạt thanh niên sập bẫy

Hồng Duy

Nhịp sống Thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bị Trung Quốc nắm điểm yếu chí mạng, G7 và EU tức tối, rục rịch biện pháp ứng phó

Bị Trung Quốc nắm điểm yếu chí mạng, G7 và EU tức tối, rục rịch biện pháp ứng phó Nổi bật

Thị trường nợ của Mỹ đang gióng lên tiếng chuông báo động: Hai doanh nghiệp 'khoẻ mạnh' bất ngờ sụp đổ, ngân hàng lớn nhất thế giới cũng 'để lọt' tín hiệu cảnh báo

Thị trường nợ của Mỹ đang gióng lên tiếng chuông báo động: Hai doanh nghiệp 'khoẻ mạnh' bất ngờ sụp đổ, ngân hàng lớn nhất thế giới cũng 'để lọt' tín hiệu cảnh báo Nổi bật

Sam Altman lên thuyền cùng Masayoshi Son: Giấc mơ sẽ cùng ăn được miếng bánh 4.000 tỷ USD, biến Softbank thành ‘tập đoàn AI’

Sam Altman lên thuyền cùng Masayoshi Son: Giấc mơ sẽ cùng ăn được miếng bánh 4.000 tỷ USD, biến Softbank thành ‘tập đoàn AI’

19:00 , 25/09/2025
Xiaomi khiến Tesla lo sợ: Xuất xưởng 300.000 xe điện sau 15 tháng, kiếm bộn tiền từ hệ sinh thái tỷ USD, được ngợi ca là 'bậc thầy' chuỗi cung ứng

Xiaomi khiến Tesla lo sợ: Xuất xưởng 300.000 xe điện sau 15 tháng, kiếm bộn tiền từ hệ sinh thái tỷ USD, được ngợi ca là 'bậc thầy' chuỗi cung ứng

18:30 , 25/09/2025
Vụ "hố tử thần" sâu 50m giữa lòng Bangkok: Hơn 50.000 bao cát được dùng để lấp khe hở, hé lộ nguyên nhân ban đầu

Vụ "hố tử thần" sâu 50m giữa lòng Bangkok: Hơn 50.000 bao cát được dùng để lấp khe hở, hé lộ nguyên nhân ban đầu

17:15 , 25/09/2025
Mỹ tiết lộ loạt đòn bẩy tối quan trọng trong thương chiến với Trung Quốc, chỉ cần 1 động thái của Washington có thể khiến 'niềm tự hào' của Bắc Kinh bị 'chôn chân'

Mỹ tiết lộ loạt đòn bẩy tối quan trọng trong thương chiến với Trung Quốc, chỉ cần 1 động thái của Washington có thể khiến 'niềm tự hào' của Bắc Kinh bị 'chôn chân'

15:20 , 25/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên