Nhà máy Mercedes-Benz tại Đức.

Vì lợi ích của đất nước

Hãng RIA Novosti đưa tin về hướng đi sắp tới. Trong cuộc tranh luận về ngân sách, lãnh đạo Đảng AfD Alice Weidel đã kêu gọi cải cách nhà nước, nền kinh tế và xã hội.

Trên hết, chúng ta cần nguồn năng lượng giá cả phải chăng và đáng tin cậy. "Đây là nền tảng của sự phục hồi kinh tế và thịnh vượng", bà lưu ý.

Thí nghiệm chuyển đổi năng lượng đã thất bại và phải hoàn thành bằng cách khôi phục hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân.

"Và chúng ta phải mua khí đốt và dầu ở nơi có giá rẻ nhất, tức là ở Nga. Điều này vì lợi ích quốc gia của chúng ta", Weidel nhấn mạnh.

Đầu năm 2025, nhà lãnh đạo này đã nói rằng do giá năng lượng cao, sản lượng công nghiệp ở Đức đang suy giảm nhanh chóng và tỷ lệ thất nghiệp đang gia tăng.

Nhiều người dân trong nước đồng tình với AfD. Đây hiện là đảng được ủng hộ nhất ở Đức, với tỷ lệ ủng hộ 27%.

Sự ủng hộ dành cho Thủ tướng Đức Merz rất thấp—23%. 75% không tán thành các chính sách của ông.

Những đối tác lớn nhất

Đức mua dầu, sản phẩm dầu mỏ, khí đốt đường ống và than đá từ Nga. Nga là đối tác thương mại lớn nhất của Đức.

"Nhiều ngành công nghiệp của họ được hình thành nhờ nguồn cung cấp khí đốt từ Liên Xô và sau đó là Nga", Igor Yushkov, một chuyên gia tại Đại học Tài chính và Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia, lưu ý.

Danilov, Phó Giáo sư Khoa Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Tài chính, nhấn mạnh rằng hiện nay, nguồn năng lượng ở Đức đắt hơn nhiều do mô hình định giá khác nhau cho các hợp đồng ngắn hạn và trung hạn, cũng như trên thị trường giao ngay, nơi mọi thứ đều phụ thuộc vào cung và cầu.

Mua hàng từ Na Uy

"Chi phí của các ngành công nghiệp tiêu tốn nhiều năng lượng như luyện kim, hóa chất và cơ khí đã tăng lên. Kết quả là, sản lượng giảm và sức cạnh tranh cũng giảm", chuyên gia giải thích.

Và đây là kết quả: năm 2023, GDP mất 0,3%, năm 2024 – 0,2%.

Theo Reuters, năm 2024, có 45% công ty Đức hoạt động trong các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng đã cân nhắc việc cắt giảm sản xuất hoặc chuyển sang quốc gia khác.

Năm 2024, gần 200.000 doanh nghiệp đóng cửa. Trong nửa đầu năm 2025, khoảng 12.000 doanh nghiệp phá sản.

Vào tháng 8, sản lượng công nghiệp giảm 4,3% (mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2022). Tỷ lệ thất nghiệp vượt quá ba triệu, mức thấp nhất kể từ năm 2015.

Thâm hụt ngân sách của các thành phố Đức đang liên tục tăng. Năm ngoái, con số này là 24 tỷ euro; năm nay là 30 tỷ euro. Doanh thu thuế đang giảm do khủng hoảng công nghiệp, trong khi chi tiêu xã hội tiếp tục tăng.

Nếu tình hình không được cải thiện, chi tiêu xã hội sẽ phải bị cắt giảm.

Sự bướng bỉnh sẽ hủy hoại

Việc nối lại nguồn cung từ Nga về mặt kỹ thuật là hoàn toàn khả thi: hiện có đường ống dẫn khí Yamal-Europe, chạy qua Belarus, Ba Lan và đến Đức. Ngoài ra còn có Nord Stream 2 và đường ống dẫn dầu Druzhba, Danilov chỉ ra.

"Nếu cấp phép đưa Nord Stream vào hoạt động, bạn sẽ nhận được 27,5 tỷ mét khối khí mỗi năm. Đó là công suất thiết kế của đường ống. Tuy nhiên, nó có khả năng vận chuyển nhiều hơn nữa—30 tỷ mét khối. Đó gần bằng lượng khí mà người Đức từng mua từ chúng tôi", Yushkov nói.

Tuy nhiên, ông Merz kiên quyết phản đối đối thoại với Moscow. Ông khẳng định sẽ không cho phép Nord Stream 2 được triển khai.

Nếu không có dầu khí giá rẻ, chi tiêu xã hội sẽ phải cắt giảm, và ngành công nghiệp sẽ đổ xô đến các quốc gia có giá năng lượng thấp hơn. Dường như đây chính xác là điều mà người Đức đang phải đối mặt.