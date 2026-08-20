Một sân vận động 15.000 chỗ ở Việt Nam sắp "biến mất"

UBND tỉnh Lạng Sơn đang tích cực phối hợp cùng các sở, ban, ngành triển khai kế hoạch tái cấu trúc không gian đô thị lõi. Trọng tâm của đề án là phá bỏ hoàn toàn sân vận động Đông Kinh để xây dựng Quảng trường Lạng Sơn kết hợp Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, kiến tạo một không gian văn hóa – chính trị đồng bộ và hiện đại tại khu vực đô thị gần biên giới phía Bắc.

Quy mô và công năng của dự án Quảng trường Lạng Sơn

Dự án Quảng trường Lạng Sơn được quy hoạch trên diện tích khoảng 4,58 ha ngay tại vị trí phường Đông Kinh hiện hữu. Quần thể công trình bao gồm nhiều phân khu chức năng:

Sau khi hoàn thiện, đây sẽ là địa điểm hạt nhân diễn ra các sự kiện chính trị, lễ hội truyền thống, giao lưu văn hóa nghệ thuật và sinh hoạt cộng đồng tầm cỡ của địa phương. Công trình mang ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện cảnh quan kiến trúc đô thị, tạo điểm nhấn cảnh quan công cộng và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Dự án có lộ trình thực hiện trong giai đoạn 2026 – 2028. Hiện tại, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cùng các đơn vị chuyên môn đang khẩn trương đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng để sẵn sàng khởi công.

Trong chuyến kiểm tra thực địa mới đây, ông Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn khảo sát nhấn mạnh: Quảng trường Lạng Sơn là công trình văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư dự án) cùng đơn vị tư vấn nghiên cứu kỹ lưỡng phương án thiết kế, bảo đảm tính đồng bộ về kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, lễ hội, đối ngoại và các hoạt động cộng đồng của Nhân dân.

Đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, chỉnh trang và nâng cao chất lượng không gian đô thị, tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh.

Khép lại sứ mệnh của sân vận động Đông Kinh sau hơn hai thập kỷ

Được xây dựng từ năm 2002 và bàn giao cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn quản lý từ năm 2006, sân vận động Đông Kinh đã đồng hành cùng đời sống thể thao của địa phương suốt hơn 20 năm. Công trình có khuôn viên rộng hơn 16.400 m², sức chứa khoảng 15.000 khán giả, bao gồm mặt sân cỏ, đường pitch tiêu chuẩn và khán đài A có mái che.

Để việc chuyển đổi công năng không làm gián đoạn các phong trào rèn luyện và thi đấu thể thao, tỉnh Lạng Sơn đã lên phương án điều chuyển đồng bộ:

Toàn bộ hoạt động huấn luyện, thể dục thể thao tại sân Đông Kinh sẽ được di dời sang Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn mới (đang được xây dựng tại khu vực phía Tây trung tâm tỉnh, thuộc phường Đông Kinh). Dự án Khu liên hợp thể thao mới dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

Ngay khi cơ sở thể thao mới đi vào vận hành và tiếp nhận toàn bộ chức năng chuyên môn, mặt bằng sân vận động Đông Kinh cũ sẽ được bàn giao dứt điểm để phục vụ thi công đại dự án Quảng trường, mở ra diện mạo đô thị khang trang, hiện đại cho trung tâm tỉnh Lạng Sơn.