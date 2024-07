Một "siêu ủy ban" quản lý loạt doanh nghiệp cực "khủng", mang về hơn 1 triệu tỷ doanh thu trong 6 tháng

Chiều ngày 16/7, Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) đã được diễn ra.



Theo thông tin từ hội nghị, 6 tháng qua, 19 tập đoàn, tổng công ty cơ bản hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024; tổng giá trị vốn nhà nước được bảo toàn, phát triển; tổng doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, giá trị vốn đầu tư phát triển thực hiện và thu nhập bình quân của người lao động tăng lên. Một số tập đoàn, tổng công ty đạt kim ngạch xuất nhập khẩu lớn; chưa phát sinh dự án đầu tư có nguy cơ rủi ro cao gây thua lỗ lớn, thất thoát vốn nhà nước.

Cụ thể, trong nửa đầu năm 2024, doanh thu của các doanh nghiệp này ước đạt khoảng 1.018.920 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế ước đạt gần 56.875 tỷ đồng, bằng 127% kế hoạch năm và tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị nộp ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 86.217 tỷ đồng, bằng 75,24% kế hoạch năm và bằng 91% so cùng kỳ.

"Các tập đoàn, tổng công ty tiếp tục thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong một số ngành, lĩnh vực; tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách Nhà nước; góp phần bảo đảm các cân đối lớn, ổn định kinh tế vĩ mô; góp phần xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; tạo động lực phát triển cho các ngành, lĩnh vực và cả nền kinh tế; thực hiện chính sách an sinh xã hội", ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch CMSC chia sẻ.

Nhà ga hành khách T3-Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Các dự án do 19 doanh nghiệp thuộc CMSC thực hiện trải trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Giá trị thực hiện đầu tư hợp nhất của 19 Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu đến hết tháng 6/2024 ước đạt 66.960 tỷ đồng, bằng 35% kế hoạch năm và bằng 120% so với cùng kỳ.

Một số dự án lớn, trọng điểm có giá trị thực hiện đầu tư cao trong lĩnh vực năng lượng gồm: Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 (đạt khoảng 40,09% kế hoạch); Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng (đạt khoảng 41,64% kế hoạch); Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng (đạt khoảng 43% kế hoạch)…

Trong lĩnh vực giao thông, hàng không có các dự án xây dựng: Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành (đạt khoảng 24,1% kế hoạch); nhà ga hành khách T3-Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (đạt khoảng 26,06%).

Đối với dự án thành phần 3 - Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, thông tin tại hội nghị cho biết, giá trị khối lượng nghiệm thu hoàn thành đạt khoảng 8,45%, tuy nhiên, giá trị khối lượng thực hiện ước đạt khoảng 32,8%.

Thời gian tới sẽ là khoảng thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, ông Nguyễn Hoàng Anh đề nghị CMSC và các tập đoàn, tổng công ty tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Danh sách 19 tập đoàn, tổng công ty dưới sự quản lý của CMSC: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PETROVIETNAM) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PETROLIMEX) Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) Tổng công ty viễn thông Mobifone (MOBIFONE) Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (VINATABA) Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VIETNAM AIRLINES) Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) Tổng công ty Cà phê Việt Nam (VINACAFE) Tổng công ty Lương thực miền bắc (VINAFOOD1) Tổng công ty Lương thực miền nam (VINAFOOD2) Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (VINAFOR)