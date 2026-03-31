Một tập đoàn trong nước đề xuất nghiên cứu loạt "siêu dự án" tại Cần Thơ

Theo Ca Linh | 31-03-2026 - 21:16 PM | Bất động sản

Các dự án lớn do Tập đoàn T&T Group đề xuất được kỳ vọng tạo động lực thu hút đầu tư và tăng trưởng cho TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL.

Ngày 31-3, UBND TP Cần Thơ ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty CP Tập đoàn T&T (T&T Group). Mục đích của việc hợp tác nhằm hỗ trợ thành phố nghiên cứu đánh giá tiềm năng lợi thế, nghiên cứu tham gia đề xuất, hỗ trợ nguồn lực phục vụ công tác quy hoạch tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, làm cơ sở thu hút đầu tư.

Ông Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group, phát biểu tại lễ ký kết

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết trên cơ sở thỏa thuận hợp tác, hai bên thống nhất tập trung phối hợp nghiên cứu, khảo sát và đề xuất các cơ hội phát triển theo 6 nhóm lĩnh vực trọng tâm, gồm: hạ tầng và phát triển đô thị; công nghiệp; logistics, năng lượng; văn hóa, thể thao, dịch vụ; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực.

Ông Đỗ Quang Hiển, nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T, mong muốn tập đoàn sẽ trở thành một đối tác chiến lược toàn diện với TP Cần Thơ từ công tác quy hoạch đến tư vấn, tham mưu, góp ý về cơ chế chính sách.

Từ đó, tập đoàn sẽ cùng thành phố thu hút các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

T&T Group cũng sẽ là một nhà đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào một số dự án động lực phát triển của thành phố cũng như phát triển vùng.

Ông Trương Cảnh Tuyên (bìa phải), Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ký kết với đại diện Tập đoàn T&T Group

Một số dự án mà T&T Group đề xuất nghiên cứu gồm: Tổ hợp công nghiệp, logistics, khoa học đổi mới sáng tạo và đô thị hàng không (Khu đô thị sân bay Aerotropolis Cần Thơ) với quy mô nghiên cứu khoảng 16.000 – 18.000 ha; Trung tâm Thể thao Olympic Cần Thơ (quy mô nghiên cứu khoảng 3.400 ha)…

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng cam kết đồng hành với tập đoàn trong triển khai các dự án

Đáng chú ý, T&T Group còn đề xuất nghiên cứu cung cấp dịch vụ vận chuyển thương mại; đồng thời xem xét khả năng nghiên cứu, đề xuất mở một số đường bay quốc tế từ Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ đi các nước và ngược lại.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng cam kết đồng hành với tập đoàn trong triển khai các dự án. Đồng thời, mong nhà đầu tư nghiên cứu kĩ, lựa chọn ưu tiên, đầu tư hiệu quả và có sản phẩm thực chất.

Theo Ca Linh

Người lao động

Từ Khóa:
T&T, Cần Thơ

