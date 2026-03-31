Từ The Hallmark đến Palm City: Chiến lược tích hợp đa ngành của Hướng Việt Properties

Với quỹ đất khoảng 1.340 ha trải rộng trên ba phân khúc nhà ở, thương mại và công nghiệp, Hướng Việt Properties tham gia thị trường theo hướng phát triển bất động sản tích hợp đa ngành chú trọng yếu tố bền vững.

Hướng đến cấu trúc danh mục tích hợp

Sau giai đoạn tăng trưởng nhanh, thị trường bất động sản Việt Nam bước vào giai đoạn chọn lọc, khi các yếu tố pháp lý, chất lượng sản phẩm và năng lực triển khai trở thành yếu tố tiên quyết. Đồng thời, yêu cầu về vận hành và tính đồng bộ ngày càng nâng cao khiến mô hình phát triển dự án đơn lẻ khó tối ưu.

Trong bối cảnh này, Hướng Việt Properties ra mắt với mục tiêu xây dựng một danh mục phát triển có cấu trúc rõ ràng, hướng đến phát triển các phân khúc có tính bổ trợ bao gồm bất động sản thương mại, công nghiệp và khu đô thị.

Ông Karl Duy Trương, Phó Tổng Giám đốc Hướng Việt Properties, chia sẻ, Hướng Việt Properties được xây dựng với triết lý phát triển lấy giá trị thực làm nền tảng, từ chất lượng sản phẩm, hiệu quả vận hành đến đóng góp cho cộng đồng. Mỗi dự án không chỉ là một sản phẩm bất động sản, mà là một phần của hệ sinh thái đô thị bền vững mà doanh nghiệp đang từng bước kiến tạo.

Chiến lược này giúp doanh nghiệp từng bước kiến tạo một hệ sinh thái bất động sản tích hợp, trong đó mỗi dự án được đặt trong tổng thể phát triển dài hạn, góp phần gia tăng giá trị và khả năng thích ứng với biến động của thị trường.

Thiết lập chuẩn phân khúc thương mại từ The Hallmark

Tại phân khúc bất động sản thương mại, The Hallmark tại Thủ Thiêm, TP.HCM là dự án văn phòng hạng A+ với diện tích hơn 70.000 m² đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về công trình xanh và hạ tầng công nghệ. Đáng chú ý, dự án là công trình đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận WiredScore Platinum - cấp độ cao nhất trong hệ thống chứng nhận WiredScore về đánh giá kết nối và hạ tầng số. Trong bối cảnh nguồn cung văn phòng chất lượng cao còn hạn chế, The Hallmark được xem là điểm nhấn tại khu trung tâm của thành phố.

Bên cạnh lợi thế vị trí liền kề Trung tâm Tài chính Quốc tế Thủ Thiêm, dự án ghi nhận sức hút lấp đầy tích cực từ nhóm khách thuê là các doanh nghiệp đa quốc gia hàng đầu. Điều này vượt ngoài kỳ vọng của thị trường và khẳng định vị thế dẫn đầu về chất lượng phát triển và quản lý của Hướng Việt Properties.

Ở góc độ danh mục, The Hallmark đóng vai trò thiết lập chuẩn cho phân khúc thương mại trong cấu trúc phát triển của doanh nghiệp.

Palm City và bước mở rộng sang đô thị quy mô lớn

Ở mảng nhà ở, Palm City được xác định là một trong những dự án trọng điểm trong danh mục phát triển của Hướng Việt Properties. Dự án tọa lạc tại khu đô thị Nam Rạch Chiếc, khu Đông TP.HCM, khu vực kết nối trực tiếp với Trung tâm Tài chính Quốc tế Thủ Thiêm và các trục giao thông huyết mạch. Với quy mô khoảng 30 ha, Palm City được định hướng phát triển thành khu đô thị chất lượng nghĩ dưỡng cho cư dân.

Ông Nguyễn Sĩ Toàn - Giám đốc Điều hành, Khối Kinh doanh BĐS Nhà Cao Tầng, cho biết Hướng Việt Properties đang tập trung vào các dự án nhà ở cao tầng tại trung tâm, với quy hoạch bài bản, nơi đây cư dân không chỉ có ở mà còn được trải nghiệm một không gian sống hài hòa giữa kiến trúc, thiên nhiên và tiện ích.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đang hoàn thiện các bước chuẩn bị để tái khởi động dự án với nhận diện mới, dự kiến giới thiệu phân khu tiếp theo ra thị trường trong năm 2026.

Mảnh ghép công nghiệp Prodezi

Trong khi đó, khu công nghiệp Prodezi (tại Bến Lức, Tây Ninh) với quy mô khoảng 400 ha được định hướng phát triển theo mô hình hệ sinh thái công nghiệp xanh và thông minh, hướng đến tối ưu hóa tài nguyên và giảm thiểu tác động môi trường.

Dự án tích hợp hạ tầng kỹ thuật, logistics và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất, phù hợp với yêu cầu ngày càng cao từ các doanh nghiệp quốc tế khi chuỗi cung ứng toàn cầu có nhiều thay đổi.

Việc phát triển Prodezi cho thấy bước mở rộng của Hướng Việt Properties sang phân khúc công nghiệp, đồng thời hoàn thiện thêm một cấu phần quan trọng trong cấu trúc danh mục phát triển tích hợp của doanh nghiệp.

Khi giá trị không còn nằm ở từng dự án

Từ các dự án mang tính chuẩn mực, có thể thấy Hướng Việt Properties đang từng bước hình thành một cấu trúc phát triển theo hướng tích hợp đa ngành dài hạn, trong đó các phân khúc nhà ở, thương mại và công nghiệp được triển khai đồng bộ và có tính bổ trợ lẫn nhau.

Ông Karl Duy Trương cho biết, Hướng Việt Properties cam kết dài hạn trong việc kiến tạo những không gian sống xanh và giá trị bền vững. Trong định hướng dài hạn, chúng tôi tập trung xây dựng danh mục dự án được phát triển có chọn lọc, đồng bộ và có khả năng tạo giá trị ổn định theo thời gian. Chúng tôi tin rằng, trong một thị trường đang tái định hình, các doanh nghiệp có năng lực phát triển tích hợp và tầm nhìn dài hạn sẽ đóng vai trò dẫn dắt.

Ông Karl Duy Trương, Phó Tổng Giám đốc Hướng Việt Properties phát biểu tại sự kiện ra mắt Hướng Việt Properties.

Hiện tại, tổng danh mục phát triển của doanh nghiệp bao gồm mảng nhà ở cao tầng với tổng diện tích sàn hơn 1.832.000m2, phân khu đô thị với tổng quy mô 570 ha, bất động sản thương mại hơn 363.000m2, và mảng công nghiệp với tổng quy mô 690 ha.

Với hệ sinh thái tích hợp đa ngành tập trung vào yếu tố bền vững, Hướng Việt Properties từng bước củng cố vị thế dẫn đầu trên thị trường.

Từ The Hallmark đến Palm City, chiến lược của Hướng Việt Properties cho thấy rõ nét trong phát triển bất động sản, khi giá trị dài hạn được hình thành thông qua quá trình phát triển, khả năng kiến tạo và khai thác đồng bộ các danh mục một cách toàn diện và bền vững.