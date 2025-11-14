Một thành viên Đất Xanh Group nộp hồ sơ niêm yết lên HoSE

Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố thông tin về việc đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết của CTCP Regal Group (mã: RGG) vào ngày 7/11/2025. Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 200 triệu đơn vị, tương ứng vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng.

Regal Group chính thức trở thành công ty đại chúng từ tháng 12/2024. Đến ngày 30/10/2025, doanh nghiệp chính thức giao dịch trên UPCoM với mã chứng khoán RGG, giá tham chiếu 13.300 đồng/cổ phiếu.

Regal Group tiền thân là CTCP Đất Xanh Miền Trung, thành lập từ năm 2011. Đến tháng 3/2023, doanh nghiệp đổi tên thành CTCP Regal Group, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, đặt trụ sở tại phường An Hải, TP Đà Nẵng.

Theo bản cáo bạch công bố thông tin đăng ký giao dịch cổ phiếu, tại ngày 10/9/2025, công ty có vốn điều lệ 1.800 tỷ đồng. CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Service, mã DXS) là công ty mẹ với tỷ lệ sở hữu 55%.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG) đang sở hữu trực tiếp 59% vốn của Đất Xanh Service, qua đó nắm giữ gián tiếp 32,5% vốn tại Regal Group.

Ngoài Đất Xanh Service, Regal Group còn có 2 cổ đông lớn khác là ông Trần Ngọc Thành - Tổng giám đốc công ty (sở hữu 15% vốn) và ông Lương Trí Thìn - Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn Đất Xanh (sở hữu 5,17% vốn).

Tới ngày 13/10/2025, Regal Group hoàn tất đợt chào bán 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Qua đó, công ty huy động được 200 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án Regal Complex tại Đà Nẵng. Ảnh: Regal Group

Regal Group sở hữu 3 công ty con hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và môi giới bất động sản: Công ty TNHH Phát triển Đô thị Quảng Bình, Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Quảng Ngãi. Ngoài ra là 2 công ty con hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ lương thực, thực phẩm và dịch vụ lưu trú: Công ty TNHH MTV Smart City, Công ty TNHH Regal Food.

Một số dự án nổi bật của Regal Group có thể kể đến như Regal Legend (Đồng Hới), Regal Capital (Huế), Regal OneRiver, Regal Victoria, Regal Complex, Regal Pavillon (Đà Nẵng), Regal Heritage (Hội An), Regal Maison (Tuy Hòa).

Về hoạt động kinh doanh, luỹ kế trong 9 tháng đầu năm, Regal Group đạt 445 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ 1,1% so với cùng kỳ. Nhờ tiết giảm giá vốn nên lợi nhuận gộp cải thiện, qua đó, lợi nhuận sau thuế đạt 86 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ.



