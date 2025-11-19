Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một thành viên HĐQT Chứng khoán EVS xin từ nhiệm

19-11-2025 - 10:13 AM | Thị trường chứng khoán

Chứng khoán EVS công bố đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đình Tuấn.

Công ty cổ phần Chứng khoán EVS (MCK: EVS, sàn HNX) vừa công bố đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đình Tuấn.

Ông Tuấn sinh năm 1980, xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT từ ngày 17/11/2025 vì lý do cá nhân.

Nhiều khả năng, đơn từ nhiệm của ông Tuấn sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra vào tháng 12 tới. Ngày 12/11/2025, EVS đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội. Nội dung cuộc họp chưa được công bố.

Một thành viên HĐQT Chứng khoán EVS xin từ nhiệm- Ảnh 1.

Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2025, EVS ghi nhận doanh thu hoạt động 209 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 11 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của EVS ở mức 2.323 tỷ đồng, giảm 5,8% so với cùng kỳ.

Trong đó, danh mục tài sản tài chính FVTPL có giá gốc hơn 723 tỷ đồng gồm 433 tỷ đồng là cổ phiếu niêm yết, 251 tỷ đồng cổ phiếu chưa niêm yết. 

Dư nợ các khoản cho vay hơn 140 tỷ đồng. Đáng chú ý, các khoản phải thu chiếm một nửa tài sản ghi nhận 1.255 tỷ đồng. Các khoản phải thu này nhiều khả năng liên quan đến các khoản nợ trái phiếu mà EVS chưa thể thu hồi.

Trong đó, khoản trái phiếu của Công ty Việt media (Việt media) theo Hợp đồng mua bán trái phiếu số 07/2024/HĐCHTP/EVS-VMA  ký ngày 25/12/2024 là 328,5 tỷ đồng. Theo lịch, Việt media phải thanh toán số tiền trên cho EVS vào ngày 30/8/2025 và đến nay được gia hạn tới 30/12/2025. EVS miễn lãi cho Việt Media trong thời gian gia hạn.

Khoản còn lại là 737,5 tỷ đồng trái phiếu của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tiến Thành (Tiến Thành). Theo kế hoạch, Tiến Thành phải thanh toán số tiền trên cho EVS vào ngày 22/120/2025 nhưng đã được gia hạn đến 22/1/2026. EVS cho biết trong thời gian gia hạn sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ để thực hiện việc xử lý hoặc thu hồi tài sản bảo đảm nhằm đảm bảo các chỉ tiêu an toàn tài chính của công ty.


Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

