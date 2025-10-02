Một thập kỷ Mizuiku và hành trình bảo tồn nguồn nước

Khởi xướng tại Nhật Bản từ năm 2004 bởi Tập đoàn Suntory, Mizuiku là sáng kiến giáo dục nhằm nuôi dưỡng ý thức tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước cho học sinh tiểu học. Việt Nam là quốc gia đầu tiên bên ngoài Nhật Bản được lựa chọn triển khai chương trình vào năm 2015 với tên gọi "Mizuiku – Em yêu nước sạch".

Trên nền tảng phương pháp giáo dục chủ động từ Nhật Bản, chương trình được bản địa hóa phù hợp với bối cảnh và những thách thức về nguồn nước tại Việt Nam. Chương trình được thiết kế toàn diện với hoạt động cả bên trong và bên ngoài trường học, khơi gợi sự sáng tạo và suy nghĩ của học sinh, nuôi dưỡng ý thức bảo vệ thiên nhiên cho thế hệ tương lai.

Năm 2023 đánh dấu một bước tiến quan trọng, khi Suntory PepsiCo Việt Nam hợp tác chiến lược cùng Bộ GD&ĐT. Tài liệu của chương trình Mizuiku đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt trở thành nội dung giảng dạy chính khóa cho cấp tiểu học trên toàn quốc, nền tảng để chương trình nhân rộng khắp cả nước.

Tháng 7/2025, hoạt động"Trải nghiệm thiên nhiên cùng Mizuiku" được nhân rộng toàn quốc thông qua hợp tác công – tư cùng Cục Lâm nghiệp & Kiểm lâm, Bộ NN&MT. Sáng kiến này trở thành hoạt động giáo dục về nguồn nước gắn với thiên nhiên đầu tiên tại Việt Nam theo hình thức hợp tác công – tư, nuôi dưỡng tình yêu và ý thức bảo vệ rừng và nguồn nước.

Sau một thập kỷ, Mizuiku đã trở thành chương trình tiêu biểu trong giáo dục nguồn nước với gần 1 triệu học sinh được nuôi dưỡng ý thức, 16.000 giáo viên được tập huấn để trở thành "người truyền lửa", gần 200 công trình nước sạch được xây dựng và cải tạo, khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển bền vững của Suntory PepsiCo Việt Nam.

Ông Ashish Joshi, Tổng Giám đốc điều hành Suntory PepsiCo Việt Nam phát biểu tại Lễ Kỷ niệm: "Hành trình 10 năm của chương trình Mizuiku tại Việt Nam là hành trình liên tục phát triển và tạo tác động tích cực cho nguồn nước thông qua giáo dục. Thành công và sự bền vững của Mizuiku đạt được nhờ vào hợp tác sâu rộng cùng các Cơ quan ban ngành như hợp tác chiến lược cùng Bộ GD&ĐT, Bộ NN&MT và Đại sứ quán Nhật Bản. Chúng tôi cam kết mở rộng chương trình hơn nữa trên nền tảng vững chắc đã xây dựng, định hướng Mizuiku không chỉ giáo dục VỀ nguồn nước mà giáo dục VÌ nguồn nước, giáo dục để tạo ra tác động bền vững cho tài nguyên quý giá."

Ông Ashish Joshi - Tổng Giám đốc Điều hành Suntory PepsiCo Việt Nam

Một trong những yếu tố làm nên dấu ấn của Mizuiku tại Việt Nam chính là mô hình hợp tác công – tư chiến lược và hiệu quả. Sự đồng hành chặt chẽ giữa Chính phủ, các bộ ngành và Suntory PepsiCo đã đưa chương trình từ một sáng kiến phát triển thành nội dung giáo dục toàn quốc.

Đánh dấu mốc son 10 năm, Suntory PepsiCo Việt Nam với sự bảo trợ của Đại sứ quán Nhật Bản đã tổ chức cuộc thi sáng tạo về bảo vệ nguồn nước cho học sinh, giáo viên và cộng đồng. Cuộc thi thu hút gần 1.000 tác phẩm dự thi trên cả nước với nhóm thi trải dài các lứa tuổi và đa dạng hình thức như tranh vẽ, thiết kế poster, và bài giảng sáng tạo từ giáo viên tiểu học.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả tác phẩm xuất sắc

Những tác phẩm tiêu biểu được trưng bày tại Triển lãm "Bảo tồn nguồn nước – Nuôi dưỡng tương lai" tại Phố sách 19/12, Hà Nội. Triển lãm được thiết kế mô phỏng "vòng tuần hoàn của nguồn nước" qua 6 khu vực tương tác.

Ngài Ito Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu: "Giải quyết các thách thức về nguồn nước đòi hỏi sự chung tay của nhiều bên, từ khu vực tư nhân, cơ quan chính phủ đến chính quyền địa phương. Chúng tôi vui mừng đồng hành cùng Mizuiku trong những năm qua. Chương trình giáo dục về nguồn nước đã vượt ra ngoài khuôn khổ lớp học, lan tỏa khắp Việt Nam, góp phần thay đổi nhận thức và nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm cho các thế hệ tương lai. Chúc mừng thành tựu 10 năm của chương trình Mizuiku, tôi tin rằng triển lãm ‘Bảo tồn nguồn nước – Nuôi dưỡng tương lai’ sẽ tiếp tục khơi dậy sức sáng tạo và thể hiện tiếng nói của các em nhỏ, truyền đi thông điệp mạnh mẽ về nguồn nước và môi trường."

Hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Suntory PepsiCo cam kết "phát triển vì những điều tốt đẹp" song hành cùng mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia. Công ty tiên phong cải tiến bao bì bền vững, là công ty nước giải khát đầu tiên ra mắt sản phẩm có bao bì được làm từ 100% nhựa tái sinh (rPET) - Pepsi. Toàn bộ nhà máy của công ty đã chuyển đổi năng lượng sử dụng cho lò hơi từ nhiên liệu hóa thạch sang 100% năng lượng sinh khối, giảm đáng kể lượng phát thải khí nhà kính.

Hướng đến nguồn nước bền vững, công ty có chiến lược tiếp cận kép: thúc đẩy tuần hoàn nước trong nhà máy và tái tạo, bồi hoàn nguồn nước cho hệ sinh thái. Suntory PepsiCo hợp tác công – tư cùng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ NN&MT từ 2024 triển khai chương trình trồng rừng đầu nguồn "Water of Life" nhằm bảo tồn nguồn nước, hấp thu carbon và cải thiện sinh kế.