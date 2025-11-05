Một thập kỷ trong ngành tài chính và giấc mơ kiến tạo di sản tại FWD

Tuy nhiên, ở thời điểm ổn định, danh tiếng và thu nhập đáng mơ ước, thay vì chọn dừng lại để tận hưởng, chị lại quyết định rẽ sang một lối đi hoàn toàn mới: trở thành Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý (GAD) của FWD Việt Nam.

Chính bước ngoặt này đã đưa chị trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ lãnh đạo trẻ trong ngành bảo hiểm nhân thọ - những người dám nới rộng "vùng an toàn" để khởi nghiệp, với khát vọng kiến tạo tổ chức riêng và để lại dấu ấn bền vững. Đây cũng là lý do chúng tôi tìm đến chị, để lắng nghe câu chuyện đằng sau hành trình đầy bản lĩnh này.

Chị từng có hơn một thập kỷ làm việc trong ngành ngân hàng với những vị trí quản lý cấp cao. Điều gì thôi thúc chị rẽ hướng sang bảo hiểm nhân thọ và đảm nhiệm vai trò Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý (GAD)?

Trong suốt hơn 10 năm làm việc ở ngân hàng, tôi có được sự ổn định, cơ hội thăng tiến và mức thu nhập nhiều người mơ ước. Nhưng đến một thời điểm, tôi nhận ra mình cần nhiều hơn thế - một hành trình để thử thách bản thân, được tự do xây dựng một đội ngũ theo cách riêng và kiến tạo điều gì đó mang dấu ấn cá nhân.

Theo chị, sự khác biệt lớn nhất giữa một nhân viên kinh doanh bảo hiểm và một GAD là gì?

Với tôi, khác biệt lớn nhất nằm ở tư duy làm chủ.

Khi trở thành GAD, tôi không còn làm việc chỉ để đạt chỉ tiêu của riêng mình, mà là để xây dựng một hệ thống bền vững, nơi mỗi thành viên đều có thể phát triển và tỏa sáng. Tôi được quyền chủ động trong định hướng, được tạo ra môi trường làm việc theo giá trị mà mình tin tưởng, và được nhìn thấy đội ngũ của mình trưởng thành mỗi ngày. Cảm giác được kiến tạo, được dẫn dắt và thấy thành quả của cả một tập thể là điều mà khó có vị trí "làm thuê" nào mang lại được.

Khi mới bắt đầu, đâu là thử thách khiến chị nhớ nhất?

Khó khăn lớn nhất là làm sao để thuyết phục nhân tài bước sang lĩnh vực bảo hiểm vốn nhiều định kiến. Nhưng cũng chính nhờ FWD, tôi có nền tảng để tự tin. Sự hậu thuẫn về tài chính và nhiều hỗ trợ khác từ FWD giúp tôi yên tâm tập trung phát triển đội ngũ của mình. Đồng thời, thương hiệu FWD lại trẻ trung, hiện đại, điều này rất hợp với định hướng xây dựng một tập thể trẻ, năng động mà tôi theo đuổi. Sản phẩm của công ty đơn giản và rất gần với nhu cầu thực tế, giúp đội ngũ dễ tiếp cận khách hàng hơn.

Trong quá trình vận hành GA, chính sách hỗ trợ từ FWD có ý nghĩa thế nào với chị?

Tôi thường nói với các đồng nghiệp rằng: khởi nghiệp một mình thì khó, nhưng khởi nghiệp cùng FWD thì khác.

Mặt khác, tôi cũng đánh giá cao mô hình vận hành văn phòng tinh gọn và tối ưu, giúp giảm thiểu chi phí đầu tư mà vẫn đảm bảo tính chuyên nghiệp. Đây là giải pháp thực tế để các GAD có thể nhanh chóng đưa văn phòng đi vào hoạt động, thay vì mất quá nhiều thời gian và nguồn lực cho những khâu ban đầu.

Một điểm mạnh khác của FWD là lộ trình đào tạo toàn diện dành cho các GAD. Không chỉ dừng ở kiến thức sản phẩm và công nghệ, FWD còn trang bị kỹ năng lãnh đạo, quản trị doanh nghiệp, tổ chức sự kiện, xây dựng văn hóa đội ngũ. Đây là những "kỹ năng doanh nhân" mà một GAD cần để phát triển dài hạn. Tôi từng quản lý ở ngân hàng, nhưng phải thừa nhận rằng khối kiến thức này đã giúp tôi mở rộng tầm nhìn rất nhiều.

Ngoài chính sách, chị đánh giá thế nào về văn hóa đồng hành tại FWD?

Tôi thật sự ấn tượng với cách FWD lắng nghe. Bất kỳ vấn đề nào của Văn phòng Tổng Đại lý, FWD đều phản hồi nhanh và có giải pháp thực tế, đặc biệt trong khâu công nghệ và quy trình. Đội ngũ Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý toàn quốc cũng hỗ trợ nhau rất tích cực. Không ai cảm thấy đơn độc, chúng tôi là một cộng đồng cùng nhau phát triển.

Nhìn về dài hạn, chị thấy triển vọng nào cho con đường GAD?

Với sự hỗ trợ bài bản từ FWD, tôi tin rằng bất kỳ Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý (GAD) nào cũng có thể phát triển văn phòng của mình ít nhất trong 5-10 năm, thậm chí hơn thế.

Vậy, ai là người phù hợp nhất với vai trò GAD?

Tôi tin rằng cơ hội trở thành Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý (GAD) không chỉ dành cho những quản lý tư vấn viên bảo hiểm lâu năm. Vai trò này hoàn toàn mở ra cho nhiều đối tượng, bao gồm cả các cá nhân từng làm việc trong ngành tài chính, ngân hàng.

Khi đã có năng lực lãnh đạo, biết cách truyền cảm hứng và gắn kết đội ngũ, GAD sẽ không chỉ thành công cho bản thân mà còn kiến tạo được một tổ chức bền vững, để lại dấu ấn riêng trên thị trường.

Cảm ơn chị với những chia sẻ vừa rồi. Tôi tin rằng rất nhiều người sẽ cảm thấy được truyền cảm hứng và động lực để mạnh mẽ hơn trên hành trình phát triển bản thân, đặc biệt là trong ngành bảo hiểm nhân thọ.

Có thể nói, trở thành Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý (GAD) đang là cơ hội cho các cá nhân có tinh thần khởi nghiệp, mong muốn khẳng định bản thân và sẵn sàng chinh phục các thử thách trong ngành bảo hiểm. Cùng với những chính sách và hỗ trợ toàn diện từ doanh nghiệp, các GAD có cơ hội tạo dựng sự nghiệp riêng, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành bảo hiểm.