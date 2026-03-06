Một thế lực bán gần 140 tấn bạc trong một ngày

Theo cập nhật mới nhất, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý tiếp tục bán hơn 138 tấn bạc trong phiên 5/3. Hiện tại, quỹ này đang nắm giữ 15.810 tấn bạc, tương đương quy mô 41,1 tỷ USD.

SLV bán ròng trong phiên giá bạc giảm mạnh có thời điểm về mốc 80 USD/oz trước khi hồi phục trở lại trong phiên sáng 6/3 lên 84,3 USD/oz.

Đồng USD tăng giá mạnh cùng với triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa sớm hạ lãi suất được xem là những yếu tố chính khiến các kim loại quý chịu áp lực bán.

Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đã đẩy giá dầu thô tăng mạnh, buộc giới giao dịch phải đánh giá lại khả năng cũng như thời điểm cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn.

Chi phí năng lượng leo thang có nguy cơ làm gia tăng áp lực lạm phát, đặc biệt đối với những nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu dầu mỏ. Điều này khiến các nhà hoạch định chính sách có xu hướng thận trọng hơn trong việc nới lỏng điều kiện tài chính quá sớm.

Ở góc nhìn dài hạn, ông Thorsten Polleit, Giáo sư kinh tế tại Đại học Bayreuth cho rằng dư địa để các ngân hàng trung ương tiếp tục nâng lãi suất mạnh là khá hạn chế, do gánh nặng nợ công và nợ doanh nghiệp trên toàn cầu đã ở mức rất cao. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang phụ thuộc lớn vào nguồn vốn giá rẻ, việc lãi suất tăng quá mạnh có thể nhanh chóng gây sức ép lên hệ thống tài chính và thị trường trái phiếu, buộc các nhà hoạch định chính sách phải quay trở lại các biện pháp hỗ trợ thanh khoản.

Chính những áp lực mang tính cấu trúc này được cho là đang củng cố triển vọng dài hạn của kim loại quý, ngay cả khi giá vàng và bạc có thể trải qua những giai đoạn biến động trong ngắn hạn. Trong những năm gần đây, nhiều nhà đầu tư ngày càng nhìn nhận rõ hơn các rủi ro tiềm ẩn trong hệ thống tài chính toàn cầu, từ nợ công tăng nhanh, xung đột địa chính trị đến các chính sách tiền tệ nới lỏng kéo dài. Điều này góp phần thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng và bạc như một kênh phòng ngừa rủi ro.

Theo đánh giá của một số chuyên gia kinh tế, kim loại quý đã trải qua quá trình định giá lại trong vài năm gần đây khi dòng vốn dần chuyển dịch sang các tài sản mang tính phòng thủ. Vì vậy, việc giá vàng và bạc liên tục thiết lập các vùng giá cao mới không nhất thiết phản ánh một “bong bóng” tài sản, mà phần nào cho thấy sự thay đổi trong cách thị trường định giá rủi ro của hệ thống tài chính.

Triển vọng trung và dài hạn của kim loại quý vẫn được đánh giá tích cực, trong bối cảnh nhiều chính phủ tiếp tục dựa vào chi tiêu thâm hụt và các biện pháp mở rộng tiền tệ để ứng phó với các cú sốc kinh tế. Những yếu tố này có thể tiếp tục làm suy yếu sức mua của các đồng tiền pháp định, qua đó củng cố vai trò của vàng và bạc như một kênh lưu trữ giá trị.

Dù vậy, giới phân tích cũng khuyến nghị nhà đầu tư nên tiếp cận kim loại quý với tầm nhìn dài hạn, thay vì cố gắng giao dịch theo những biến động ngắn hạn của thị trường. Với những nhà đầu tư đã nắm giữ vàng, việc tiếp tục duy trì vị thế được xem là phù hợp, trong khi những người đang cân nhắc tham gia thị trường vẫn có thể tích lũy nếu có kế hoạch đầu tư từ hai đến ba năm trở lên.