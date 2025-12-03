Một thế lực nắm hơn 22.000 tấn Bạc giữa cơn sốt giá

Tăng hơn 80% từ đầu năm lên đỉnh 58 USD/oz, giá Bạc thực sự đang tạo nên cơn sốt thực sự trên toàn cầu. Các tổ chức lớn nhất thế giới trong lĩnh vực đầu tư kim loại quý như Black Rock, Sprott,… đều gom rất mạnh tay và đang nắm giữ lượng Bạc “khổng lồ”.

Tính đến đầu tháng 12, iShare Silver Trust do BlackRock quản lý đang là quỹ Bạc lớn nhất thế giới, nắm giữ khoảng 508 triệu oz Bạc (15,8 nghìn tấn), tương đương quy mô tài sản hơn 29 tỷ USD. Từ đầu năm 2025, quỹ đã chi gần 1,8 tỷ USD để mua khoảng 38 triệu oz Bạc (~1,2 nghìn tấn).

BlackRock là “gã khổng lồ” quản lý tài sản lớn nhất thế giới với quy mô khoảng 13,5 nghìn tỷ USD. Tập đoàn này đầu tư vào “mọi thứ” từ cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ, hàng hoá, tài sản số,…

Trong khi đó, Sprott Physical Silver Trust USD (PSLV) do Sprott Asset Management LP quản lý, đang nắm gần 205 triệu oz Bạc (~6,4 nghìn tấn), tương đương quy mô tài sản gần 12 tỷ USD. Từ đầu năm, quỹ đã mua thêm gần 25 triệu oz Bạc (750 tấn).

PSLV là một trong những quỹ bạc vật chất lớn nhất thế giới, đại diện cho triết lý “bạc thật” của Sprott Asset Management LP. Tập đoàn quản lý tài sản đến từ Canada nổi tiếng với các sản phẩm đầu tư vào kim loại quý (Vàng, Bạc, Đồng, Platinum, Palladium…) và tài nguyên thiên nhiên, có quy mô hơn 49 tỷ USD.

Như vậy, chỉ riêng 2 quỹ do BlackRock và Sprott Asset Management LP quản lý, đã nắm giữ tổng cộng hơn 700 triệu oz Bạc (22,2 nghìn tấn).

Trên thực tế, Bạc được biết đến với ứng dụng rất lớn trong công nghiệp từ năng lượng mặt trời, điện tử đến các lĩnh vực xanh. Nhu cầu Bạc vật chất cho các lĩnh vực trên là rất lớn, thậm chí Bộ Nội vụ Mỹ còn đưa Bạc vào danh sách kim loại chiến lược năm 2025.

Tuy nhiên, ông Clem Chambers – CEO của Online Blockchain PLC cho rằng lực đẩy lớn nhất đối với giá Bạc vẫn đến từ nhà đầu tư cá nhân. “Các chính phủ không mấy quan tâm đến bạc. Nhưng nhà đầu tư nhỏ lẻ thì có. Khi họ mua, thị trường trở nên không thể cản nổi”, chuyên gia này nhấn mạnh.

Bên cạnh yếu tố dòng tiền, các động lực thúc đẩy giá Bạc đến từ tồn kho suy giảm, nhu cầu đầu tư tăng mạnh và lo ngại về nguồn cung vật chất bị thắt chặt. Những yếu tố này cộng hưởng khiến Bạc vượt cả những đỉnh của các chu kỳ tăng trước.

Tồn kho bạc trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải đã giảm xuống mức thấp nhất gần 10 năm. Tháng 10, Trung Quốc bất ngờ xuất khẩu khoảng 660 tấn bạc sang London – lượng lớn hiếm thấy – nhằm giảm áp lực từ nhu cầu giao bạc vật chất tăng mạnh tại LBMA.

Nguồn cung bạc từ khai thác mỏ toàn cầu hầu như không tăng, thậm chí một số nhà sản xuất báo cáo sản lượng giảm so với năm trước. Khối lượng bạc tái chế cũng không tăng tương xứng dù giá lên cao.

Theo các nhà phân tích, bức tranh chung cho thấy một nguy cơ mất cân bằng cung – cầu. Đây không phải là thứ có thể đo được theo thời gian thực, nhưng nếu tình trạng kéo dài, các cú sốc giá mạnh hơn có thể xảy ra.

Ông Clem Chambers cho rằng thị trường đang bước vào một giai đoạn dịch chuyển cấu trúc sâu rộng hơn và sự kết hợp giữa dòng tiền đầu tư mạnh và nguồn cung hạn chế sẽ dẫn dắt bước tăng tiếp theo. “Đây chưa phải giai đoạn bùng nổ. Đây mới là khởi đầu. Bạc sẽ còn đi lên nhiều. 95 USD là mức tôi mới cân nhắc bán”, ông Clem Chambers khẳng định.

Đồng quan điểm, CEO Paul Williams của công ty cung ứng vàng bạc Solomon Global cũng cho rằng các động lực cơ bản của thị trường bạc không có dấu hiệu giảm bớt, cho thấy đợt tăng giá bạc có thể được duy trì đến năm 2026. Mặc dù đã đạt mức kỷ lục, giá bạc vẫn rẻ so với vàng. “Trong bối cảnh hiện tại, giá bạc 100 USD/oz là hoàn toàn khả thi vào cuối năm 2026”, chuyên gia nhận định.