Một thế lực tung hơn trăm tỷ "gom" cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

01-12-2025 - 17:45 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK mua ròng 54 tỷ đồng trên HOSE.

Sau khi kết thúc tháng 11 tăng điểm, thị trường bắt đầu tháng 12/2025 với tâm lý khá lạc quan. Chỉ số chính tiếp tục tăng điểm trong bối cảnh thanh khoản vẫn không cải thiện. Kết phiên, VN-Index tăng 10,68 điểm (+0,63%) lên mức 1.701,67 điểm, vượt lên kháng cự tâm lý 1.700 điểm. Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi quay đầu bán ròng gần 317 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Cụ thể, VHM được mua ròng áp đảo với 150 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. VRE đứng thứ hai với 42 tỷ đồng, theo sau là HPG (42 tỷ), TCB (11 tỷ), GAS (10 tỷ), MBB (9 tỷ), DCL (2 tỷ), FPT (2 tỷ), CII (2 tỷ) và EVF (2 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại EIB với giá trị -49 tỷ đồng, tiếp theo là HDB (-34 tỷ), E1VFVN30 (-30 tỷ), ACB (-26 tỷ) và VNM (-22 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như MSN (-18 tỷ), SHB (-14 tỷ), VIC (-11 tỷ), MWG (-10 tỷ) và VJC (-5 tỷ đồng).﻿

