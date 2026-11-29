Tại hội nghị Ignite 2026, Microsoft cho biết đang mở rộng việc phát triển driver tích hợp sẵn trong Windows, thay cho một số giải pháp riêng do các hãng phần cứng cung cấp. Đây là một phần trong nỗ lực cải thiện độ ổn định và bảo mật của hệ điều hành, bắt đầu từ những nhóm thiết bị quen thuộc như máy in, âm thanh và camera.

Driver là phần mềm giúp Windows giao tiếp với phần cứng, từ bàn phím, chuột đến card đồ họa. Người dùng thường ít để ý đến chúng khi mọi thứ hoạt động bình thường, nhưng một driver lỗi có thể khiến thiết bị mất kết nối, ngừng hoạt động hoặc thậm chí kéo theo sự cố của toàn hệ thống.

Vì sao một driver có thể khiến cả Windows gặp sự cố?

Một số driver hoạt động trong nhân hệ điều hành, khu vực có quyền truy cập sâu vào tài nguyên của máy tính. Khi xảy ra lỗi ở đây, hậu quả có thể vượt ra ngoài một thiết bị riêng lẻ và dẫn đến màn hình xanh.

Trong khi đó, hệ sinh thái Windows có hàng nghìn đối tác phần cứng cùng rất nhiều phiên bản driver cần được duy trì. Những thiết bị thuộc cùng một nhóm vẫn có thể sử dụng các cách triển khai khác nhau, khiến việc kiểm tra, cập nhật và xử lý sự cố trở nên phức tạp hơn.

Microsoft muốn giảm sự phân mảnh này bằng cách cung cấp nhiều driver dùng chung cho từng nhóm thiết bị. Thay vì mỗi hãng tự xây dựng lại những chức năng cơ bản tương tự nhau, phần việc đó có thể được Windows đảm nhận và cập nhật theo một cơ chế thống nhất.

Cách làm này thực tế đã xuất hiện từ lâu trên Windows. Việc cắm một con chuột, bàn phím USB hoặc webcam tương thích và sử dụng ngay mà không cần tải thêm phần mềm chính là ví dụ quen thuộc của driver tích hợp sẵn.

Microsoft bắt đầu từ máy in, rồi đến âm thanh và camera

Theo Mehmet Kucukgoz, quản lý sản phẩm Windows, máy in là lĩnh vực Microsoft đã đạt nhiều tiến bộ nhất trong quá trình chuyển sang driver do hãng duy trì. Mô hình Windows Ready Print cũng hướng tới giảm sự phụ thuộc vào các driver máy in truyền thống do bên thứ ba cung cấp.

Ngoài máy in, Microsoft đang phát triển hoặc hoàn thiện driver cho âm thanh SoundWire, các thiết bị hỗ trợ chuẩn SDCA, kết nối I3C và bộ chuyển đổi USB Ethernet. Hãng cũng đang xây dựng driver dùng chung cho camera MIPI cùng một số nhóm phần cứng khác.

Song song với việc tự phát triển driver, Microsoft triển khai sáng kiến Driver Quality Initiative để nâng tiêu chuẩn chất lượng, bảo mật và độ tin cậy trong toàn bộ hệ sinh thái. Hãng khuyến khích đối tác tận dụng driver tích hợp của Windows ở những nơi phù hợp, đồng thời chuyển driver ra khỏi nhân hệ điều hành khi thiết kế thiết bị cho phép.

Với những thành phần vẫn cần hoạt động trong nhân, Microsoft muốn tăng cường các biện pháp bảo vệ và yêu cầu về độ ổn định. Mục tiêu là giảm lượng mã bên thứ ba chạy ở khu vực nhạy cảm, từ đó hạn chế nguy cơ sự cố và những điểm có thể bị khai thác để tấn công.

Các hãng phần cứng vẫn có thể cần driver riêng để cung cấp tính năng đặc thù hoặc tối ưu cho sản phẩm của mình. Hướng đi của Microsoft là để Windows đảm nhận nhiều chức năng phổ biến hơn, giúp đối tác tập trung vào phần khác biệt thay vì mỗi bên duy trì một cách triển khai cho cùng một tác vụ.

Với người dùng, lợi ích được kỳ vọng khá cụ thể: cắm thiết bị vào là hoạt động, bớt phải tìm đúng bộ cài và giảm những lần cập nhật driver gây rắc rối. Nếu kế hoạch được triển khai hiệu quả, một thành phần vốn ít được chú ý sẽ có thể bớt trở thành nguyên nhân khiến cả chiếc PC ngừng làm việc.



