Một tỉnh miền Trung vừa đón dòng vốn hơn 110.000 tỷ đồng, đâu là dự án được rót nhiều tiền nhất?

Theo đó, danh mục dự án trải rộng từ lĩnh vực đô thị, du lịch nghỉ dưỡng, nhà ở xã hội đến khu công nghiệp, cảng biển, logistics và năng lượng. Đáng chú ý, dự án có quy mô vốn lớn nhất là quần thể đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng và công viên Ví, Giặm, với tổng mức đầu tư dự kiến 52.600 tỷ đồng.

Riêng dự án này chiếm khoảng 47,6% tổng vốn của 25 dự án được công bố tại hội nghị. Tuy nhiên, đây hiện là dự án ở giai đoạn ký bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư, chưa phải toàn bộ số vốn đã được giải ngân hoặc chính thức rót vào triển khai.

Tiếp theo là dự án xây dựng Cảng Đông Hồi và khu dịch vụ logistics, hậu cần cảng tại Khu kinh tế Đông Nam. Dự án dự kiến được triển khai tại phường Tân Mai, có tổng mức đầu tư khoảng 8.010 tỷ đồng.

Một dự án đáng chú ý khác là Khu công nghiệp Ngọc Châu giai đoạn 1 tại xã Quỳnh Tam, với quy mô khoảng 1.000 ha và vốn đầu tư dự kiến 7.500 tỷ đồng.

Hai dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 5 và Khu công nghiệp Phúc Lộc cùng có tổng mức đầu tư dự kiến 6.900 tỷ đồng. Trong đó, VSIP Nghệ An 5 được nghiên cứu trên diện tích khoảng 800 ha tại xã Đại Huệ, còn Khu công nghiệp Phúc Lộc có quy mô khoảng 720 ha.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư và tặng hoa chúc mừng cho các nhà đầu tư. Ảnh: Cổng TTĐT Nghệ An

Ngoài các dự án kể trên, Nghệ An còn ký biên bản ghi nhớ đối với dự án Khu công nghiệp Yên Quang 1, vốn dự kiến 4.100 tỷ đồng; Khu công nghiệp Diễn Quỳnh 1, vốn 3.900 tỷ đồng; Khu công nghiệp Nghĩa Đàn, vốn 1.886 tỷ đồng và Khu công nghiệp Đông Hồi 1, vốn 1.250 tỷ đồng.

Đối với các dự án đã được trao quyết định chủ trương đầu tư, Tổ hợp chung cư nhà ở xã hội tại phường Vinh Phú và phường Vinh Lộc có quy mô vốn lớn nhất, đạt 3.539 tỷ đồng.

Hai dự án nhà ở xã hội khác gồm dự án dành cho người thu nhập thấp và công nhân tại Khu công nghiệp Nam Cấm, vốn 2.140 tỷ đồng; dự án khu nhà ở xã hội tại phường Vinh Phú, vốn 1.612 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực du lịch, dự án Khu nghỉ dưỡng La Brise tại phường Tân Mai có tổng vốn 2.150 tỷ đồng. Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu B thuộc Khu công nghiệp Thọ Lộc có vốn 2.139 tỷ đồng, sử dụng khoảng 174,65 ha đất.

Danh mục còn có dự án cải tạo đường dây 220 kV Hưng Đông - Nghi Sơn mạch 2, vốn 1.683 tỷ đồng; Khu đô thị phía Tây Tân Kỳ, vốn 926 tỷ đồng; cùng một số dự án sản xuất, điện mặt trời mái nhà và nhà lưu trú công nhân.

Nghệ An muốn trở thành cực tăng trưởng mới của Bắc Trung Bộ

Theo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, không gian phát triển của Nghệ An được tổ chức theo mô hình một trung tâm động lực, hai cực tăng trưởng, ba vùng không gian, bốn trụ cột phát triển, năm hành lang kinh tế và sáu vùng đô thị động lực.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh cách tiếp cận mới là quy hoạch không chỉ phân bổ không gian, mà phải kiến tạo phát triển; không chỉ xác định "phát triển ở đâu", mà phải trả lời rõ "phát triển bằng động lực nào, nguồn lực từ đâu và kết quả cuối cùng mang lại điều gì cho người dân", Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng Nghệ An có đầy đủ nền tảng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.

"Nếu được tổ chức tốt, các không gian này sẽ tạo nên một bản đồ phát triển mới cho Nghệ An: Kết nối từ miền Tây Nghệ An và khu vực Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan ra biển, từ sản xuất đến thương mại quốc tế, từ thu hút vốn đến tiếp nhận công nghệ chiến lược", Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu. Ảnh: Cổng TTĐT Nghệ An

Thời gian tới, để Quy hoạch thực sự trở thành nguồn lực phát triển và các cam kết đầu tư sớm được hiện thực hóa, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh Nghệ An tập trung thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, khẩn trương cụ thể hóa Quy hoạch thành kế hoạch hành động có trọng tâm, lộ trình và trách nhiệm rõ ràng. Ngay trong tháng 8/2026, tỉnh cần ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch theo tinh thần "6 rõ"; xác định rõ danh mục nhiệm vụ, công trình, dự án ưu tiên trong từng giai đoạn; phân công lãnh đạo tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Thứ hai, tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; xác định đúng thứ tự ưu tiên, tập trung nguồn lực cho các công trình có tính nền tảng, liên vùng và khả năng lan tỏa cao; phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công để huy động đầu tư tư nhân và các nguồn lực xã hội.

Thứ ba, phát huy con người và văn hóa xứ Nghệ thành nguồn lực nội sinh trong thực hiện Quy hoạch. Tỉnh cần gắn quy hoạch phát triển các không gian kinh tế với đào tạo, thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; đồng thời bảo tồn, khai thác hợp lý giá trị văn hóa để nâng cao sức hấp dẫn, xây dựng thương hiệu địa phương. Mỗi dự án phát triển phải đồng thời góp phần tạo việc làm, nâng cao chất lượng sống và gìn giữ bản sắc xứ Nghệ.

Thứ tư, phát triển nhanh phải gắn với phát triển xanh, bền vững. Tỉnh kiên quyết không đánh đổi môi trường, an ninh trật tự và chất lượng đời sống của nhân dân để lấy tăng trưởng đơn thuần. Các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, môi trường và phòng chống thiên tai phải được tính toán ngay từ khâu quy hoạch và lựa chọn nhà đầu tư.

Thứ năm, Quy hoạch chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành dự án, sản phẩm, việc làm, nguồn thu và chất lượng sống tốt hơn cho nhân dân. Vì vậy, thước đo của xúc tiến đầu tư không phải là tổng vốn đăng ký, mà là vốn thực hiện, tiến độ triển khai, hiệu quả sử dụng đất, công nghệ được tiếp nhận và khả năng liên kết, lan tỏa đối với nền kinh tế địa phương.

Đối với từng dự án được trao quyết định tại Hội nghị, tỉnh phải thống nhất một đầu mối chịu trách nhiệm; kiểm điểm kết quả hằng tháng, hằng quý. Đồng thời, chủ động rà soát, xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, không để làm cản trở việc triển khai Quy hoạch.

"Từ hôm nay, Nghệ An đã có một không gian phát triển mới, với một tâm thế mới, tư duy mới, tầm nhìn mới và những động lực mới để hiện thực hoá khát vọng phát triển của mình; tin tưởng tỉnh sẽ đóng góp thiết thực cho mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số của cả nước", Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định.

Với tinh thần đó, Phó Thủ tướng kêu gọi các tập đoàn, quỹ đầu tư, doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế lựa chọn Nghệ An là cứ điểm đầu tư chiến lược; cùng tỉnh kiến tạo những giá trị mới, mang lại lợi ích mới để cùng đất nước vững bước phát triển trong một kỷ nguyên mới.







