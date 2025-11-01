Một tỉnh "tăng tốc thần kỳ", bứt phá ngoạn mục, vươn lên Top 1 cả nước về chỉ số quan trọng

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa họp phiên thường kỳ tháng 10/2025 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tháng và 10 tháng năm 2025.

Theo đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh, trong tháng 10 và mười tháng năm 2025, tỉnh đã triển khai nhiều công việc mới, nhiều sự kiện quan trọng và đạt được nhiều kết quả phát triển kinh tế - xã hội nổi bật.

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 của tỉnh ước tăng 15,33% so với cùng kỳ năm 2024; tính chung 10 tháng tăng 16,17%. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định vai trò là động lực chính của tăng trưởng với mức tăng ấn tượng – 36,46% trong tháng 10 và 34,16% trong 10 tháng.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm công nghiệp mới như camera, máy ảnh, bộ tản nhiệt và ô tô của Tập đoàn Thành Công đã được đưa ra thị trường, cho thấy bước tiến rõ rệt trong cơ cấu sản xuất công nghiệp theo hướng hiện đại, giá trị cao.

Khu vực dịch vụ - du lịch tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 tăng 18,23%. Lượng khách du lịch ước đạt 1,32 triệu lượt, tăng 17% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch đạt 4.113 tỷ đồng, tăng 26%.

Tính chung 10 tháng năm 2025, Quảng Ninh đã đón 18,43 triệu lượt khách, mang về 48.362 tỷ đồng doanh thu, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024 – khẳng định vị thế là trung tâm du lịch hàng đầu miền Bắc và cả nước.

Cùng với đà tăng trưởng mạnh ở các lĩnh vực công nghiệp và du lịch, hoạt động xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư của Quảng Ninh tiếp tục bứt phá ấn tượng.

Kim ngạch xuất – nhập khẩu của doanh nghiệp tăng trên 10%. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 67.960 tỷ đồng, bằng 123% dự toán Trung ương giao, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực. Riêng tháng 10, tỉnh đã thu hút hơn 6.000 tỷ đồng vốn đầu tư. Lũy kế 10 tháng năm 2025, tổng vốn đầu tư ngoài ngân sách trong nước đạt hơn 204.000 tỷ đồng, gấp 10,5 lần so với cùng kỳ.

Vốn FDI đạt 528,65 triệu USD (tương đương 13.460 tỷ đồng), tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Quảng Ninh đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, các vấn đề xã hội của tỉnh đều được giải quyết tốt, hài hòa. Đặc biệt, công tác giải phóng mặt bằng, vướng mắc khó khăn về nguồn vật liệu san lấp cơ bản được giải quyết cho nhiều dự án lớn, để tái khởi động, đóng góp vào tăng trưởng cuối năm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật, quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và mười tháng năm 2025 của Quảng Ninh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tăng thêm còn chậm, thu thuế xuất nhập khẩu chưa đạt mục tiêu đề ra.

Trong năm 2025, Quảng Ninh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) cả năm 2025 đạt 12,5% theo Nghị quyết của Chính phủ và quyết tâm phấn đấu đạt 14% của tỉnh. Để đạt được kết quả này, trong quý 4/2025 cần đạt tăng trưởng 14,25%.