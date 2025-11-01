Kỷ lục tuyển dụng: 5 vạn lao động toàn quốc, lương tổ trưởng 47 triệu đồng/tháng

CTCP Phát triển và Đầu tư Xây dựng Vincons (Vincons – thuộc hệ sinh thái Vingroup), vừa chính thức công bố chiến dịch tuyển dụng quy mô lớn chưa từng có, đặt mục tiêu chiêu mộ 50.000 lao động trên toàn quốc. Đáng chú ý, Vincons chào mời mức thu nhập hấp dẫn, dao động từ 14 đến 47 triệu đồng/tháng , đi kèm với nhiều chính sách đãi ngộ toàn diện, hứa hẹn tạo nên một làn sóng mạnh mẽ trên thị trường lao động ngành xây dựng.

Chiến dịch tuyển dụng rầm rộ này được đưa ra trong bối cảnh Vincons đang đảm nhiệm vai trò tổng thầu thi công hàng loạt đại dự án bất động sản và hạ tầng giao thông trọng điểm của Vingroup, trải dài từ Bắc vào Nam, khẳng định vai trò then chốt của doanh nghiệp này trong các dự án tỷ đô.

Theo thông báo, đợt tuyển dụng tập trung ưu tiên vào lực lượng công nhân kỹ thuật với số lượng lớn, bao gồm các ngành nghề như xây, trát, ốp lát, sơn bả, cốt thép, cốp pha , nhằm phục vụ các công trường lớn.

Mức lương hấp dẫn cho nhân sự được tuyển dụng đợt này.

Mức lương cạnh tranh: Công nhân tay nghề cao được hưởng thu nhập từ 14 đến 26 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, các vị trí cấp Tổ trưởng được chào mời mức lương đáng mơ ước, có thể lên tới 47 triệu đồng/tháng.

Đào tạo miễn phí và có lương: Một điểm nhấn nhân văn trong chính sách của Vincons là cam kết đào tạo nghề miễn phí cho người lao động chưa có kinh nghiệm. Thậm chí, người học nghề vẫn nhận lương trong suốt quá trình đào tạo, mở ra cơ hội đổi đời cho lao động phổ thông.

Chế độ phúc lợi toàn diện: Vincons cam kết hỗ trợ người lao động ăn, ở miễn phí trong điều kiện tiện nghi, sạch sẽ tại công trường, đồng thời đảm bảo tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật định.

Không chỉ dừng lại ở lao động phổ thông, Vincons cũng đẩy mạnh tuyển dụng khối kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và quản lý để tăng cường đội ngũ nòng cốt cho các dự án phức tạp.

Một số vị trí nổi bật:

Chuyên viên quản lý thiết bị công trình (Hà Nội): Thu nhập hấp dẫn 23 – 28 triệu đồng/tháng.

Chuyên viên kỹ thuật hiện trường: Vị trí chiến lược này được chào mời với mức lương tính bằng ngoại tệ: 1.000 – 1.400 USD/tháng, tương đương 25 – 35 triệu đồng. Địa điểm làm việc linh hoạt tại các tỉnh, thành phố trọng điểm như TP. HCM, Hải Phòng, hoặc theo điều động dự án.

Vincons được thành lập vào năm 2018, là công ty con 100% vốn của Vinhomes, chuyên làm tổng thầu cho các dự án do Vingroup và Vinhomes đầu tư.