MSB công bố báo cáo phát triển bền vững, tiên phong thực thi ESG

Báo cáo Phát triển bền vững của MSB được lập trên cơ sở 18 Tiêu chí của Tổ chức Sáng kiến báo cáo toàn cầu (GRI). Các chỉ số phát triển bền vững liên quan đến Môi trường (E), Xã hội (S) và Quản trị doanh nghiệp (G) được lựa chọn và trình bày dựa trên cơ sở tham chiếu theo các Tiêu chuẩn công bố thông tin được Ủy ban tiêu chuẩn báo cáo bền vững toàn cầu (GSSB) thiết lập cũng như 17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.

Với thông điệp "Kiến tạo giá trị bền vững", Báo cáo đã cung cấp thông tin toàn diện về định hướng, thực hành triển khai và cam kết phát triển bền vững của ngân hàng, giúp các bên hữu quan (bao gồm khách hàng, cổ đông, người lao động, cơ quan quản lý và cộng đồng) có góc nhìn đầy đủ về hành trình phát triển bền vững đã và đang diễn ra trong từng hoạt động kinh doanh – vận hành tại MSB. Ngân hàng kì vọng, Báo cáo PTBV cũng có thể mang đến bức tranh đầy đủ về tác động của biến đổi khí hậu tới danh mục đầu tư dựa trên dự báo và phân tích các kịch bản khí hậu trong tương lai gần.

Phân tích chi tiết về báo cáo, ở khía cạnh môi trường, trong năm 2023, MSB đã giảm mức phát thải còn 73,66% so với năm 2022. Lượng tiêu thụ điện và nước giảm lần lượt 15,5% và 10,1% so với năm trước. Chương trình "Paperless" tại ngân hàng cũng đạt kết quả ấn tượng khi giảm 3,3 triệu bản in, tương đương 58%. Đặc biệt, MSB tổ chức thu gom gần 700 kg lịch cũ và chuyển đến nhà máy tái chế, tạo thành 455 kg khăn giấy rút, giấy vệ sinh.

Về mặt xã hội, với nội bộ MSB, ngân hàng đảm bảo lợi ích cho 6.308 cán bộ nhân viên với tổng mức chi trả lương và phúc lợi trong năm 2023 đạt 2.838 tỷ đồng. Tổng chi phí đào tạo năm là gần 30 tỷ đồng với thời gian đào tạo trung bình 51 giờ với cán bộ quản lý, 47 giờ với cán bộ nhân viên. Bên cạnh đó, các hoạt động an sinh xã hội tại MSB luôn nhận được sự đồng lòng của trên 6.000 cán bộ nhân viên bằng những hoạt động ý nghĩa khắp mọi miền Tổ quốc, có thể kể tới như "Green day" – Ngày không rác thải nhựa, Chương trình hiến máu nhân đạo với hơn hàng trăm đơn vị máu được trao đi… Đây cũng là một trong những giá trị góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tinh thần nhân văn để MSB trở thành nơi làm việc hạnh phúc.

Về mặt quản trị, MSB đã xây dựng một khung quản trị phát triển bền vững bao gồm điều lệ, các quy chế, quy định và văn bản pháp quy trong nội bộ; xây dựng Ủy ban PTBV và phân công vai trò cụ thể cho các bộ phận, đồng thời tổ chức họp hàng quý và theo yêu cầu thực tế để cân nhắc/phê duyệt các chính sách cũng như kiểm soát hiệu suất thực hiện ESG.

Báo cáo cũng ghi nhận những dấu ấn "xanh" trong sự chuyển mình của ngân hàng. Tiêu biểu, kể từ 1/6/2023, 100% các khoản vay mới của ngân hàng đều phải qua quy trình đánh giá rủi ro Môi trường – Xã hội. Với cơ cấu tín dụng, MSB cũng chú trọng hơn tới yếu tố phát triển bền vững khi kết thúc năm 2023, tổng dư nợ cho lĩnh vực tín dụng xanh của MSB là gần 6.000 tỷ đồng, cấp cho 148 khách hàng. Trong đó, vốn tài trợ cho các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng sạch chiếm đa số và hầu hết là vốn cho vay trung dài hạn. Để tạo lập nguồn vốn dồi dào cho nền kinh tế xanh, tháng 11/2023, MSB ký ý định thư (LOI) với FMO về khoản vay trung hạn trị giá 100 triệu USD dành riêng cho tệp khách hàng vừa và nhỏ (SME) và các dự án có tiêu chí xanh. Đồng thời, nhận thức rõ ý nghĩa của tài chính toàn diện, MSB cũng tích cực nghiên cứu, thiết kế sản phẩm tín dụng xanh; đẩy mạnh các chính sách và chương trình giúp tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính của khách hàng trên nền tảng ngân hàng số hiện đại nhiều tiện ích.

Ngân hàng xác định ba chủ đề ưu tiên trong định hướng phát triển bền vững. Đại diện MSB cho biết: "Thứ nhất, ngân hàng chú trọng hỗ trợ mọi tệp khách hàng tiến tới Tài chính toàn diện và bền vững, là đối tác tin cậy cùng chuyển mình trong xu thế "xanh". Thứ hai, MSB hướng mọi hoạt động thường nhật tới tiêu chí bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu. Ngân hàng cũng định hình khuôn mẫu là nhà tuyển dụng trách nhiệm, mang đến môi trường làm việc công bằng, giàu cơ hội phát triển cho tất cả nhân sự, bất kể giới tính, xuất phát điểm hay vị trí chức vụ. Bên cạnh đó, MSB mong muốn mang đến tác động tích cực tới nền kinh tế và cộng đồng thông qua các hoạt động từ thiện, tư vấn, hỗ trợ trên đa lĩnh vực, từ đó mở đường cho sự phát triển và tạo ra sự thịnh vượng cho thế hệ tương lai".