Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mua 12 tờ vé số trong lúc đi đón con, tối đại lý đến tận nhà làm một việc

Theo Lam Giang | 19-05-2026 - 20:59 PM | Sống

Trong lúc đi đón con, thấy người bán vé số dạo đứng năng nên người đàn ông đã mua ủng hộ 12 tờ.

Đại lý vé số Khắc Duy ở Vĩnh Long mới đây cho biết đã đổi thưởng cho một vị khách là một người đàn ông 46 tuổi, trúng thưởng số tiền lớn.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên , phía đại lý kể, trong lúc đi đón con đi học về, thấy người bán vé số dạo đứng giữa trời nắng nóng nên vị khách đã mua ủng hộ 12 tờ. Tất cả các tờ vé số đều mang dãy số 822472 của đài Bình Phước, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 16/5.

12 tờ vé số trúng giải độc đắc của người đàn ông 46 tuổi. (Ảnh: Thanh Niên)

Đến khi dò kết quả, vị khách không ngờ cả 12 tờ đều trúng giải độc đắc, trị giá 2 tỷ đồng/giải. Như vậy, tổng giải thưởng vị khách này nhận được là 24 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Tối ngày 16/5, đại lý đã đến tận nhà để đổi thưởng cho người đàn ông. Người này nhận 10 tỷ đồng tiền mặt, số còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản.

Thông tin khiến nhiều người xuýt xoa, gửi lời chúc mừng và xin vía may mắn.

Phát hiện 2 người ở 2 tỉnh khác nhau mua vé số cùng phút, cùng dãy số và cùng trúng độc đắc hơn 32 tỷ đồng

Theo Lam Giang

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chân dung tân Giám đốc ĐH Kinh tế Quốc dân: "Người nhà" với hơn 30 năm gắn bó cùng "Stanford Việt Nam"

Chân dung tân Giám đốc ĐH Kinh tế Quốc dân: "Người nhà" với hơn 30 năm gắn bó cùng "Stanford Việt Nam" Nổi bật

Hai đại học danh tiếng thế giới sẽ sáp nhập vào năm 2027, tạo ra "siêu đại học" mới với 47.000 sinh viên

Hai đại học danh tiếng thế giới sẽ sáp nhập vào năm 2027, tạo ra "siêu đại học" mới với 47.000 sinh viên Nổi bật

Phát hiện nhiều dân văn phòng xếp hàng mua xổ số sau giờ tan làm: “Biết đâu đổi đời”

Phát hiện nhiều dân văn phòng xếp hàng mua xổ số sau giờ tan làm: “Biết đâu đổi đời”

20:59 , 19/05/2026
Người xưa dặn "đầu hè ăn 3 loại cỏ, cả mùa ít gặp bác sĩ": Hóa ra là 3 thứ rau đang đầy chợ Việt

Người xưa dặn "đầu hè ăn 3 loại cỏ, cả mùa ít gặp bác sĩ": Hóa ra là 3 thứ rau đang đầy chợ Việt

20:34 , 19/05/2026
Người có 2 nguồn thu nhập đang sống nhẹ đầu hơn thế nào? 3 người phụ nữ kể chuyện thoát khỏi cảm giác mở app ngân hàng mà lo

Người có 2 nguồn thu nhập đang sống nhẹ đầu hơn thế nào? 3 người phụ nữ kể chuyện thoát khỏi cảm giác mở app ngân hàng mà lo

20:32 , 19/05/2026
Lời khuyên đến những gia đình đang nấu ăn bằng nồi nhôm

Lời khuyên đến những gia đình đang nấu ăn bằng nồi nhôm

20:30 , 19/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên