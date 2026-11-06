Mua 5 chỉ vàng lúc 18 triệu đồng/chỉ, giờ bán đi còn bao nhiêu?

Đầu tháng 11, giá vàng SJC dao động ổn định quanh mốc 138 triệu đồng/lượng (mua vào) và 142 triệu đồng/lượng (bán ra). Quay trở lại khoảng thời gian cách đây 10 tháng - tháng 1/2026, giá vàng dao động ổn định quanh mốc 180-190 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Những người đi mua vàng ở thời điểm ấy chắc hẳn không thể quên cảnh phải xếp hàng, thời gian chờ đợi đến lượt giao dịch có thể tính bằng tiếng.

Hồi đầu năm, cảnh tượng này không phải chuyện lạ: Người xếp hàng chờ đến lượt mua vàng ngồi kín cả 1 hội trường tại Bảo Tín Minh Châu cơ sở Cầu Giấy, Hà Nội (Ảnh: Ngọc Linh)

Còn bây giờ khi giá vàng đã giảm so với hồi đầu năm, quá trình đi mua vàng lại nhanh gọn và đơn giản hơn nhiều.

Khu vực hội trường cho khách ngồi chờ đã tạm đóng, người đến giao dịch tại Bảo Tín Minh Châu cơ sở Cầu Giấy, Hà Nội có thể vào thẳng trong tiệm (Ảnh: Ngọc Linh)

Trong bối cảnh này, băn khoăn không ít người đặt ra là: Nếu mua 5 chỉ vàng lúc giá vàng 18 triệu đồng/chỉ - tương đương số vốn bỏ ra là 90 triệu đồng, giờ cầm 5 chỉ vàng đó đi bán, nhận được bao nhiêu tiền?

Để tìm được đáp án cho bài toán này, thứ cần quan tâm là giá mua vào. Giá vàng SJC hiện được các thương hiệu lớn như Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu niêm yết quanh mức 13,8 - 13,9 triệu đồng/chỉ.

Cụ thể ở chiều mua vào:

- Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 13,9 triệu đồng/chỉ - đồng nghĩa với việc bán 5 chỉ vàng lúc này, số tiền thu về là 69,5 triệu đồng. Mức lỗ ước tính 20,5 triệu đồng.

- Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng SJC ở mức 13,95 triệu đồng/chỉ - đồng nghĩa với việc bán 5 chỉ vàng lúc này, số tiền thu về là 69,75 triệu đồng. Mức lỗ ước tính 20,25 triệu đồng.

- Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở mức 13,84 triệu đồng/chỉ - đồng nghĩa với việc bán 5 chỉ vàng lúc này, số tiền thu về là 69,2 triệu đồng. Mức lỗ ước tính 20,8 triệu đồng.

Đồ họa AI

Nên làm gì khi giá vàng giảm?

1. Bình tĩnh rà soát mục tiêu tài chính

Khi giá vàng đi xuống, phản ứng thường thấy của nhiều người là lo ngại tài sản tiếp tục mất giá và muốn bán ngay cho "đỡ lỗ". Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định, điều quan trọng là cần xác định số vàng đang nắm giữ phục vụ mục tiêu gì.

Nếu mua vàng để tích lũy dài hạn, chưa có nhu cầu sử dụng tiền trong thời gian tới và tỷ trọng vàng trong tổng tài sản vẫn ở mức hợp lý, việc bán chỉ vì biến động giá ngắn hạn có thể khiến bạn phải hiện thực hóa khoản lỗ không cần thiết.

Ngược lại, nếu đang cần tiền cho những kế hoạch quan trọng như mua nhà, trả nợ,... việc bán một phần vàng để đảm bảo dòng tiền lại không phải là lựa chọn tệ. Nói cách khác, quyết định giữ hay bán nên xuất phát từ nhu cầu tài chính thực tế, thay vì chỉ nhìn vào mức giá vàng đang tăng hay giảm mỗi ngày.

2. Đừng quá vội vàng mua thêm

Giá vàng giảm thường khiến nhiều người nảy sinh tâm lý muốn mua thêm để trung bình giá nếu trước đó đã từng mua vàng ở vùng giá cao. Tuy nhiên, đây không phải lúc nào cũng là quyết định phù hợp.

Ảnh minh họa

Trước khi xuống tiền, mỗi người nên nhìn lại tổng số tài sản mình đang có, bao gồm tiền gửi tiết kiệm, tiền mặt, các khoản đầu tư và vàng. Nếu phần lớn tiền tích lũy đã được chuyển sang vàng, việc tiếp tục mua thêm có thể khiến tài chính cá nhân mất cân đối, nhất là khi phát sinh những khoản chi đột xuất.

Thay vì cố gắng mua thêm để kéo giá vốn xuống, bạn nên xác định một tỷ lệ tài sản dành cho vàng phù hợp với khả năng tài chính và duy trì giới hạn đó. Vàng có thể là một kênh tích lũy, nhưng không nên trở thành kênh duy nhất, vì bỏ hết trứng vào 1 giỏ chưa bao giờ là phương án tối ưu.

3. Chỉ mua vàng bằng tiền nhàn rỗi

Với những người vẫn có nhu cầu mua vàng trong giai đoạn giá giảm, nguyên tắc quan trọng là không sử dụng tiền vay mượn, tiền dành cho sinh hoạt hoặc quỹ dự phòng.

Một cách tiếp cận thận trọng hơn là chia khoản tiền dự định tích lũy thành nhiều phần nhỏ, thực hiện mua ở những thời điểm khác nhau thay vì cố gắng "bắt đáy". Cách làm này giúp giảm áp lực phải dự đoán chính xác diễn biến giá và hạn chế rủi ro mua vàng tại một vùng giá. Quan trọng hơn, bạn cũng cần xác định trước số tiền tối đa có thể dành cho vàng và kiên trì với kế hoạch đó, thay vì liên tục tăng ngân sách chỉ vì thấy giá vàng giảm.