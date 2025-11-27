Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mua bưởi, cứ học thuộc mẹo này là biết ngay bưởi ngon hay bưởi dở

27-11-2025 - 14:59 PM

Chọn được quả bưởi ngon không khó, chỉ cần để ý vài đặc điểm nhỏ là biết ngay quả nào mọng nước ngọt lịm, quả nào chỉ được cái mã.

Chọn bưởi nghe thì đơn giản nhưng thực tế rất nhiều người mua nhầm bưởi non bưởi chua hoặc bưởi để lâu bị khô tép. Ngoài vỏ nhìn lúc nào cũng bóng bẩy bắt mắt nhưng khi bóc ra lại thất vọng tràn trề. Vì vậy khi đi chợ chỉ cần ghi nhớ vài mẹo nhỏ là bạn có thể nhận ra ngay đâu là bưởi ngọt mọng nước đâu là bưởi dở chỉ được cái mã. Những kinh nghiệm dưới đây đều là cách mà người bán lâu năm hay các bà nội trợ kỳ cựu dùng mỗi ngày và đúng trong hầu hết trường hợp. Chỉ cần để ý một chút là bạn sẽ chọn được quả bưởi ngon ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Mua bưởi, cứ học thuộc mẹo này là biết ngay bưởi ngon hay bưởi dở- Ảnh 1.

1. Nhìn vào phần cuống bưởi 

Cuống tươi xanh, cứng, còn nhựa là quả vừa hái và giữ được độ ngọt tự nhiên. Cuống héo, mềm hoặc lõm sâu thường là bưởi để lâu, phần tép dễ bị khô nước, ăn lạt miệng. Đặc biệt, những quả cuống đã chuyển nâu đen là dấu hiệu bưởi bị héo hoặc thu hoạch quá lâu.

2. Chọn bưởi dáng tròn đều hoặc đầu hơi gồ nhẹ 

Bưởi càng cân đối thì múi càng đầy. Với bưởi da xanh và bưởi năm roi, những quả có phần đầu hơi nhô lên nhẹ tay sờ căng chắc thường ngọt và nhiều nước. Quả méo, lệch hoặc bị tóp đáy thường bị khô múi, ăn chua hoặc có xơ.

3. Sờ vào vỏ: nhẵn mịn chứ đừng ham quả bóng loáng 

Bưởi ngon thường có vỏ hơi sần nhẹ, da căng nhưng không bóng bất thường. Nếu vỏ bóng quá mức rất có thể là do được chà dầu hoặc để lâu. Khi cầm lên, bạn sẽ cảm giác phần vỏ quả chắc tay, bóp nhẹ có độ đàn hồi. Vỏ quá mềm là bưởi đã bị mất nước.

Mua bưởi, cứ học thuộc mẹo này là biết ngay bưởi ngon hay bưởi dở- Ảnh 2.

4. Ưu tiên quả nặng tay so với kích thước 

Quả bưởi ngon bao giờ cũng nặng hơn. Hai quả cùng kích cỡ, hãy chọn quả nào nặng hơn vì phần tép bên trong mọng nước. Quả nào nhẹ bất thường thường là tép mỏng, bị xốp hoặc đã mất nước do để lâu ngày.

5. Ngửi thử mùi thơm tự nhiên 

Bưởi ngọt thường tỏa mùi tinh dầu nhẹ ở phần vỏ, thơm thanh. Nếu không thấy mùi gì hoặc có mùi hăng lạ, có thể là quả non hoặc đã để quá lâu. Với bưởi da xanh, hương tinh dầu càng rõ càng chứng tỏ quả chín tự nhiên.

6. Kiểm tra lớp “mắt” bưởi 

Mắt bưởi nhỏ và dày, đều nhau thì múi sẽ chắc và ngọt. Mắt to, thưa hoặc lõm sâu thường là quả non hoặc múi nhiều xơ. Đây là mẹo nhiều người bán bưởi lâu năm chia sẻ và rất dễ áp dụng.

7. Đừng bỏ qua phần đáy quả 

Đáy bưởi lõm nhẹ, đầy, không bị nhăn chính là quả ngon. Nếu phần đáy nhăn hoặc lõm sâu là dấu hiệu quả đã bốc hơi nước, tép khô và nhạt vị.

Mua bưởi, cứ học thuộc mẹo này là biết ngay bưởi ngon hay bưởi dở- Ảnh 3.

8. Với bưởi da xanh: nhìn màu để đo độ chín 

Bưởi da xanh ngon có màu xanh hơi ngả vàng hoặc xanh đậm nhưng không sẫm. Quả chín tự nhiên thường có vài vệt vàng nhỏ. Nếu quá xanh, sắc lạnh, có thể quả còn non nên vị sẽ hơi chua.

9. Lắc nhẹ để kiểm tra độ sít múi 

Lắc quả, nếu không nghe tiếng động bên trong nghĩa là múi sít chắc, tép đầy. Nếu nghe tiếng “bịch bịch” hoặc có cảm giác múi tách rời bên trong thì quả có thể bị xốp hoặc đã bị rỗng múi.

10. Mẹo nhỏ cuối cùng: hỏi nguồn gốc 

Bưởi nhà trồng, mới cắt hoặc bưởi mua từ vườn bao giờ cũng chất lượng ổn định hơn hàng trôi nổi. Bưởi có tem, có lô ngày thu hoạch sẽ cho bạn thêm cơ sở để chọn được quả ngọt tự nhiên.

Thương lái Trung Quốc lại giở trò khi mua bưởi

Theo Thư Hân

Phụ nữ số

