Mua cam, chỉ mất 10 giây học mẹo này là biết cam ngọt hay cam sượng

Cam là một trong những loại trái cây phổ biến và giàu vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, cải thiện tiêu hóa và làm đẹp da. Tuy nhiên, không ít người mua cam về lại thất vọng vì cam sượng, nhạt, hoặc để lâu mất vị. Chọn cam ngon không chỉ giúp tận hưởng hương vị tự nhiên mà còn tiết kiệm chi phí và đảm bảo dinh dưỡng. Dưới đây là những mẹo chi tiết giúp bạn lựa chọn cam chín mọng, ngọt tự nhiên.

1. Quan sát vỏ cam

Vỏ cam là dấu hiệu đầu tiên để nhận biết chất lượng quả. Cam chín tự nhiên thường có vỏ mịn, đều màu và bóng, không bị nhăn nheo, dập hay thâm. Những quả cam có vỏ mỏng và màu sắc tươi sáng thường mọng nước, vị ngọt thanh tự nhiên. Ngược lại, cam có vỏ xanh hoặc nhợt nhạt là quả chưa chín hoàn toàn, ăn thường sượng và nhạt. Một số loại cam đỏ hoặc cam vàng có thể có vỏ hơi sẫm nhưng vẫn chín đều bên trong, do đó bạn nên kết hợp quan sát thêm các yếu tố khác như cuống, trọng lượng để đánh giá chính xác hơn. Việc chú ý kỹ đến màu sắc và bề mặt vỏ giúp bạn tránh mua phải cam dùng chất hóa học để chín nhanh, mất đi hương vị tự nhiên.

2. Kiểm tra trọng lượng

Trọng lượng là một yếu tố quan trọng để nhận biết độ mọng nước của cam. Khi cùng kích thước, quả cam nặng tay thường chứa nhiều nước, vị ngọt và mọng thịt hơn. Ngược lại, những quả nhẹ, dù bề ngoài bắt mắt, thường ít nước và nhạt hơn. Mẹo này đặc biệt hữu ích khi bạn chọn cam để ép nước, làm mứt hoặc biếu tặng, vì cam nặng tay sẽ đảm bảo nước ép nhiều, ngọt và giàu vitamin. Bạn có thể cầm vài quả cùng kích thước trong tay để so sánh, quả nào nặng hơn sẽ ngon hơn.

3. Kiểm tra cuống

Cuống cam là dấu hiệu trực quan để đánh giá độ tươi của quả. Cuống tươi, chắc, màu xanh chứng tỏ cam mới hái, còn giữ được độ mọng và vị ngọt tự nhiên. Ngược lại, cuống khô hoặc dễ rụng là dấu hiệu cam đã để lâu, nước ít, vị sượng và hương thơm giảm. Khi chọn, bạn có thể nhẹ nhàng bứt thử phần cuống; nếu cảm nhận còn chắc, cam vẫn tươi, đảm bảo hương vị và chất lượng. Đây là cách đơn giản nhưng rất chính xác để tránh mua phải cam để lâu, mất ngon.

4. Sờ và ấn nhẹ bề mặt

Cảm nhận độ mềm của quả là một bước quan trọng. Cam ngon có độ đàn hồi vừa phải, khi ấn nhẹ vẫn mềm mại nhưng không bị nát. Quả quá cứng thường chưa chín, ăn sẽ sượng và nhạt, trong khi cam quá mềm hoặc nhão là quả để lâu, vị ngọt tự nhiên bị giảm. Bằng cách này, bạn có thể loại bỏ những quả cam kém chất lượng, đảm bảo chỉ mua được những quả mọng nước, ngon ngọt, phù hợp để ăn trực tiếp hoặc chế biến.

5. Ngửi mùi thơm

Mùi hương là yếu tố giúp phân biệt cam chín tự nhiên và cam chín ép hóa học. Cam chín tự nhiên thường có mùi thơm nhẹ, dịu, dễ chịu. Nếu ngửi thấy mùi chua gắt, nồng hoặc mốc, quả đã để lâu, mất đi hương vị tươi ngon. Mùi thơm tự nhiên không chỉ làm tăng trải nghiệm khi ăn mà còn giúp bạn nhận biết cam tươi, giàu vitamin và dinh dưỡng. Khi chọn cam, nên đưa quả lên gần mũi, cảm nhận hương tự nhiên trước khi quyết định mua.

6. Hình dáng và kích thước

Hình dạng quả cũng phản ánh chất lượng bên trong. Cam chín tự nhiên thường hơi tròn đều nhưng không hoàn hảo, bề mặt căng mọng, nặng tay. Ngược lại, cam quá tròn đều nhưng nhẹ, hạt bên trong chưa phát triển đầy đủ, thường nhạt và sượng. Những quả cam có hình dạng hơi lồi lõm, nặng tay, chắc chắn thường chín đều, mọng nước và có vị ngọt tự nhiên. Khi mua, nên quan sát kỹ hình dáng, kết hợp cảm nhận trọng lượng và vỏ để chọn quả ngon nhất.

Kết luận: Bằng cách quan sát vỏ, kiểm tra trọng lượng, cuống, độ mềm và mùi thơm, bạn sẽ dễ dàng chọn được những quả cam mọng nước, ngọt thanh, chín đều, phù hợp để ăn trực tiếp, ép nước hoặc làm mứt. Chọn cam đúng cách không chỉ mang lại trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời mà còn giúp tiết kiệm chi phí, tránh lãng phí do mua phải cam sượng, nhạt hoặc để lâu mất vị. Với những mẹo nhỏ nhưng hiệu quả này, bạn sẽ luôn thưởng thức được cam ngon và giàu dinh dưỡng.

