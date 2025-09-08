Mùa chạy đua bánh trung thu

Chạy đua

Trên nhiều tuyến đường lớn như An Dương Vương, Hùng Vương, Hồng Bàng, Quang Trung, Phạm Văn Đồng…, các ki-ốt bánh trung thu đã được dựng lên từ đầu tháng. Chị Nguyễn Thị Lâm, chủ một gian hàng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Bình Thạnh) chia sẻ: “Khách ghé mua khá sớm. Có người mua ăn thử, có người chỉ khảo giá rồi chờ cận rằm mới quay lại. Thường càng gần trung thu, sức mua càng tăng mạnh”.

Theo khảo sát của PV Tiền Phong , bánh trung thu năm nay ngoài những hương vị truyền thống như nhân thập cẩm, đậu xanh, hạt sen…, các thương hiệu còn giới thiệu nhiều loại nhân mới lạ như xoài, trân châu đường đen, than tre hay thậm chí cả vị xôi xéo. Giá bánh phổ biến từ 45.000 - 200.000 đồng/cái, tùy thương hiệu và dòng sản phẩm, nhìn chung không biến động nhiều so với năm trước.

Là mùa vụ kinh doanh quan trọng nên các doanh nghiệp lớn đều tung ra chiến lược riêng. Tập đoàn KIDO cho ra mắt loạt sản phẩm dưới thương hiệu KIDO’s Bakery và Thọ Phát. Ông Trần Lệ Nguyên, Tổng Giám đốc KIDO cho biết: “Chúng tôi đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng. Sản phẩm được cải tiến cả hương vị lẫn bao bì, phân phối tại hơn 1.000 điểm bán, gần 300 cửa hàng miniBAO, đồng thời mở rộng qua các kênh thương mại điện tử như Shopee Mall, TikTok Shop. Doanh nghiệp cũng kết hợp KOLs, KOCs để tiếp cận khách hàng trẻ”.

Nhiều thương hiệu khác cũng không đứng ngoài cuộc. Givral ra mắt bộ sưu tập bánh lấy cảm hứng từ cỏ bốn lá, với các loại nhân bánh phong phú, từ gà quay, dừa, sầu riêng đến táo đỏ. Brodard tung ra 20 hương vị mới Orion tập trung vào các bộ quà tặng linh hoạt giá 350.000 - 500.000 đồng/hộp. Các khách sạn 5 sao như Majestic, New World, Park Hyatt cũng đưa ra những set quà cao cấp, phục vụ khách hàng muốn biếu tặng đối tác. Dù giá nguyên liệu đầu vào tăng, hầu hết doanh nghiệp vẫn cố gắng giữ giá bán ở mức hợp lý để duy trì sức mua.

Bánh "3 không"

Trái ngược với sự chuyên nghiệp của các thương hiệu lớn, tại nhiều chợ truyền thống và trên mạng xã hội đã và đang xuất hiện tràn lan bánh “nhà làm” cùng nhiều loại hàng “3 không”: không nơi sản xuất, không hạn sử dụng, không thành phần. Bánh nhập ngoại như mochi, bánh trứng chảy cũng được bày bán khắp nơi, hấp dẫn người mua bởi giá rẻ, mẫu mã bắt mắt.

Một tiểu thương tại chợ Nguyễn Văn Trỗi (phường Cầu Kiệu) cho hay: “Nhà tôi năm nào cũng làm bánh bán dịp này. Khách quen mua nhiều lắm. Vì là bánh thủ công nên ai ăn cũng yên tâm”.

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM cảnh báo: “Cao điểm Trung thu năm nào cũng xuất hiện hàng kém chất lượng trà trộn. Nhiều loại gắn mác nhập ngoại nhưng thực chất là hàng nhái. Không chỉ có các đầu mối lớn, nhiều điểm bán nhỏ lẻ, thậm chí sinh viên cũng góp vốn bán hàng thời vụ. Lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong kiểm soát triệt để”.

Trước thực trạng này, TPHCM đang triển khai chương trình “Tháng Tick xanh trách nhiệm”, lấy bánh trung thu làm sản phẩm chủ lực. Theo đó, sản phẩm đạt chuẩn sẽ được gắn dấu hiệu “tick xanh” để người tiêu dùng dễ dàng nhận diện. Chương trình áp dụng tại siêu thị, trung tâm thương mại, chợ truyền thống và cả kênh online. Đây vừa là công cụ bảo vệ người tiêu dùng, vừa tạo áp lực cạnh tranh công bằng cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Bánh trung thu vào mùa, người dân nên tìm nơi uy tín, sản phẩm có thương hiệu để đảm bảo an toàn ảnh: U.P

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM nhấn mạnh: “Bánh trung thu là mặt hàng đặc thù, tiêu thụ nhanh trong thời gian ngắn nhưng tác động trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Thành phố đã yêu cầu cơ sở sản xuất chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, nhãn mác rõ ràng. Với bánh nhập khẩu, giấy tờ hải quan, kiểm dịch và mẫu thử nghiệm... đều phải đầy đủ”.

Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm TPHCM, với một đô thị trên 10 triệu dân, việc kiểm tra toàn bộ cơ sở sản xuất, kinh doanh là không thể. Sở đã lập nhiều đoàn kiểm tra đột xuất, nhất là với những nơi quảng cáo “bánh nhà làm” trên mạng. Không thể phân biệt bằng mắt thường đâu là bánh thủ công hay công nghiệp. Một khi đã bán ra thị trường, mọi sản phẩm đều phải tuân thủ quy định: công bố sản phẩm, chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, người trực tiếp sản xuất phải khám sức khỏe định kỳ. Cơ sở nào không đạt sẽ bị xử phạt và cấm hoạt động.

TPHCM đã đưa ra nhiều giải pháp siết chặt an toàn thực phẩm dịp trung thu. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, nhãn mác đầy đủ, công bố tiêu chuẩn sản phẩm. Bánh nhập khẩu phải có giấy tờ hải quan, chứng nhận kiểm dịch và mẫu kiểm nghiệm chất lượng. Lực lượng quản lý thị trường tăng cường tuyên truyền, đồng thời giám sát chặt các kênh bán hàng trực tuyến là nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro hàng giả, hàng nhái. "Cơ sở nhỏ lẻ có thể không đủ điều kiện tham gia chương trình Tick xanh, nhưng không có nghĩa được miễn trách nhiệm. Trên thị trường, mọi sản phẩm đều bình đẳng về nghĩa vụ bảo đảm an toàn thực phẩm" - bà Lan nhấn mạnh.





Ngoài việc tăng cường kiểm tra, cơ quan quản lý còn khuyến cáo người dân ưu tiên mua bánh trung thu tại các siêu thị, cửa hàng, trung tâm thương mại uy tín hoặc đại lý chính thức. Khi mua, cần kiểm tra kỹ bao bì, nhãn mác, hạn sử dụng và thông tin nhà sản xuất. Người tiêu dùng cũng nên chú ý điều kiện bảo quản và tuyệt đối không sử dụng sản phẩm có dấu hiệu ẩm mốc, biến dạng hay mùi vị bất thường.