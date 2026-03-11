Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mua gà đóng khay trong siêu thị: Nhân viên tiết lộ chi tiết "vàng" nhiều người bỏ qua

11-03-2026 - 22:58 PM | Sống

Những mẹo nhỏ này cũng là kinh nghiệm mà nhiều người thường xuyên mua gà ở siêu thị vẫn áp dụng để đảm bảo thực phẩm vừa ngon vừa an tâm khi chế biến.

Thịt gà đóng khay là lựa chọn quen thuộc của nhiều người khi đi siêu thị vì tiện lợi, sạch sẽ và đã được sơ chế sẵn. Tuy nhiên, theo chia sẻ của một số nhân viên bán thực phẩm, khi chọn gà đóng khay, nhiều người thường chỉ nhìn hạn sử dụng hoặc giá bán mà bỏ qua vài chi tiết nhỏ có thể giúp đánh giá độ tươi ngon của sản phẩm.

Chỉ cần chú ý thêm một vài điểm đơn giản, người mua có thể chọn được khay thịt gà vừa tươi, vừa phù hợp để chế biến các món ăn trong ngày.

1. Quan sát lớp nước trong khay

Một trong những chi tiết đầu tiên nên nhìn là phần nước đọng ở đáy khay . Với thịt gà tươi, lượng nước trong khay thường khá ít và có màu trong hoặc hơi hồng nhạt. Nếu khay gà có quá nhiều nước hoặc nước chuyển màu đậm, người mua nên cân nhắc kỹ hơn. Điều này đôi khi cho thấy thịt đã được bảo quản khá lâu trong tủ mát hoặc bị rã đông rồi cấp lạnh lại. Không phải lúc nào cũng là dấu hiệu thịt kém chất lượng, nhưng việc chọn khay có lượng nước ít thường giúp đảm bảo độ tươi ngon hơn.

2. Nhìn màu sắc của phần thịt

Màu sắc cũng là yếu tố quan trọng khi chọn gà đóng khay. Thịt gà tươi thường có màu hồng nhạt tự nhiên , phần da sáng và đều màu. Nếu thấy phần thịt có màu tái xám, quá sẫm hoặc không đồng đều giữa các miếng, người mua nên kiểm tra thêm các chi tiết khác trước khi quyết định. Trong siêu thị, ánh đèn có thể khiến màu sắc trông khác đi đôi chút, vì vậy việc quan sát kỹ sẽ giúp lựa chọn chính xác hơn.

3. Kiểm tra màng bọc và hạn sử dụng

Ngoài phần thịt bên trong, màng bọc khay cũng là chi tiết nhiều người ít để ý. Khay gà còn tươi thường có lớp màng bọc căng, không bị rách hoặc phồng lên bất thường. Bên cạnh đó, việc xem ngày đóng gói và hạn sử dụng vẫn rất quan trọng. Nhiều người có thói quen lấy ngay khay phía trên cùng, nhưng thực tế có thể xem thêm vài khay phía sau để chọn sản phẩm có ngày đóng gói mới hơn.

Chọn đúng cách để bữa ăn ngon hơn

Nhìn chung, thịt gà đóng khay trong siêu thị đã được kiểm soát về vệ sinh và bảo quản. Tuy vậy, chỉ cần dành thêm vài giây quan sát các chi tiết như lượng nước trong khay, màu sắc thịt và lớp màng bọc, người mua có thể dễ dàng chọn được khay thịt tươi và phù hợp hơn cho bữa ăn gia đình.

Theo Thư Hân

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin cực vui cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi trên cả nước

Tin cực vui cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi trên cả nước Nổi bật

Mỹ đánh giá: Ung thư rất “sợ” đi bộ kiểu này, đơn giản rẻ tiền mà vẫn hiệu quả cao

Mỹ đánh giá: Ung thư rất “sợ” đi bộ kiểu này, đơn giản rẻ tiền mà vẫn hiệu quả cao Nổi bật

Việt Nam sở hữu "báu vật" cực kỳ quý hiếm, cả thế giới chỉ còn vỏn vẹn 13 cá thể

Việt Nam sở hữu "báu vật" cực kỳ quý hiếm, cả thế giới chỉ còn vỏn vẹn 13 cá thể

22:15 , 11/03/2026
2 loại gia vị dùng nhiều "phá gan" chẳng kém rượu bia, nhiều người Việt lại cực mê

2 loại gia vị dùng nhiều "phá gan" chẳng kém rượu bia, nhiều người Việt lại cực mê

22:00 , 11/03/2026
Sau tuổi 50, tôi chọn sống “keo kiệt”: 5 thay đổi giúp tôi an tâm hơn bất cứ khoản đầu tư nào

Sau tuổi 50, tôi chọn sống “keo kiệt”: 5 thay đổi giúp tôi an tâm hơn bất cứ khoản đầu tư nào

21:56 , 11/03/2026
Đất nước gần Việt Nam sắp đón tin cực vui: Tiến gần sử dụng được công nghệ mới, tải 1 bộ phim 4K chỉ mất chưa đầy 1 giây

Đất nước gần Việt Nam sắp đón tin cực vui: Tiến gần sử dụng được công nghệ mới, tải 1 bộ phim 4K chỉ mất chưa đầy 1 giây

21:35 , 11/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên